Die Erste Deutsche Feuerwehr von Frutillar feiert ihr 110-jähriges Jubiläum

Ein Ausbildungszentrum geplant

Das Feuerwehrhaus der Ersten Deutsche Feuerwehrkompanie von Frutillar

Die Erste Deutsche Feuerwehrkompanie von Frutillar feiert dieses Jahr ihr 110-jähriges Bestehen. Cristóbal Manríquez erzählt im Interview über die Jubiläumsfeier am 10. August, mit der bestimmte Traditionen verbunden sind, über aktuelle Aufgaben und künftige Projekte. Dem Feuerwehrhauptmann untersteht die Einsatzleitung, er ist im dritten Jahr als Hauptmann tätig ist,

Wie begeht die Feuerwehrkompanie das Jubiläum von 110 Jahren?

Unser Jubiläum wird jedes Jahr mit einer Reihe von Aktivitäten gefeiert. Dazu gehört der traditionelle Besuch der Friedhöfe unserer Gemeinde, wo wir Blumen auf die Gräber unserer verstorbenen Feuerwehrleute legen. Außerdem hielten wir unsere feierliche Sitzung am 10. August ab, am Tag der Gründung unserer Feuerwehr. In dieser Sitzung werden unter anderem Auszeichnungen für die Anwesenheit im vergangenen Jahr verliehen.

Cristóbal Manríquez, Hauptmann der Ersten Deutschen Feuerwehr von Frutillar, Marco Montenegro, Superintendant und Mitglied der Ersten Deutschen Feuerwehr von Frutillar, und Andrés Aguirre, Direktor der der Ersten Deutschen Feuerwehr von Frutillar

Es ist erwähnenswert, dass traditionell die ersten Protokolle unserer Gesellschaft verlesen werden, aber leider brannte in den ersten Jahren unserer Gründung der Deutsche Club von Frutillar ab und damit ein großer Teil der Dokumente über unsere Geschichte, da an diesem Ort in den ersten Jahren die Sitzungen stattfanden.

Im Rahmen eines Kooperationsabkommens zwischen der Fundación Teatro del Lago und unserer Feuerwehr fand unsere Jubiläumssitzung im Teatro del Lago statt, das sich gegenüber unserer Kaserne befindet und für seine hochkarätigen Konzerte weltbekannt ist.

Dieser Tag wurde von zwei wichtigen Ereignissen für unsere Feuerwehr eingerahmt: Das erste ist die Ausmusterung unseres derzeitigen Feuerwehrautos, das über viele Jahre eine wichtige Stütze für unsere Arbeit war und für dessen Anschaffung wir uns viele Jahre eingesetzt hatten.

Alberto Vásquez, Presidente Regional der Feuerwehr Los Lagos, während der Jubiläumsfeier im Salon Punta Larga im Teatro del Lago

Das zweite Ereignis ist die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, das unserer Kompanie neu zugewiesen wurde und das in technischer Hinsicht eine Verbesserung bedeutet. Als Feuerwehrleute der Ersten Kompanie werden wir diesen Tag sicher nie vergessen, an dem wir erstmals unser Mercedes-Benz-Auto vor uns hatten, das uns bei unserer Arbeit eine große Unterstützung sein wird, sodas wir uns weiter verbessern können.

Wir beendeten unsere Jubiläumswoche mit einem kameradschaftlichen Abendessen, an dem alle Feuerwehrleute in Begleitung ihrer Partnerinnen und in Galakleidung teilnahmen.

Wer gründete die Erste Deutsche Feuerwehr von Frutillar?

Die ganze Feuerwehrmannschaft im Jahr 1963

Die Erste Feuerwehrkompanie «Germania» von Frutillar wurde am 10. August 1913 von mehreren Personen gegründet: Emilio Nannig, Guillermo Brunning, Francisco Galle, Federico Hechenleitner, Carlos Hechenleitner, Federico Hübner, Ewaldo Klesse, Guillermo Niklitschek, Edmundo Winkler, Albino Winkler, Alfonso Covalez, Oscar Hadrich, Fernando Hechenleitner, Edmundo Hofmann, Reinaldo Yunge, Adolfo Richter, Santiago Kuschel, Francisco Winkler und Guillermo Sunkel.

Unser Motto ist «Einer für Alle und Alle für Einen».

Nach der Gründung der Ersten Kompanie wurde am 13. August desselben Jahres die Feuerwehr Frutillar gegründet.

Wieviele Mitglieder gibt es, wer gehört zur Oficialidad de la Compañía und hat die Feuerwehrkompanie Mitglieder im Cuerpo de Bomberos de Frutillar?

Beim Gründungsfest war es schon immer üblich, die Gräber der verstorbenen Feuerwehrmänner zu besuchen.

Derzeit besteht unsere Kompanie aus 50 Feuerwehrleuten und zwölf Kadetten.

Für das administrative Kommando sind verantwortlich: das Ehrenmitglied der Feuerwehrkompanie, Andrés Aguirre Nenen, der seit 2022 Vorsitzender ist. Schriftführer ist der Feuerwehrmann Fernando Pozo Virjili und Schatzmeister ist der Feuerwehrmann Álvaro Almonacid Cancino. Die Einsatzleitung habe ich inne. Unser Erster Leutnant ist der Feuerwehrmann Matías Miranda Arango, unser Zweiter Leutnant Feuerwehrmann Nicolás Torres Peréz und unser dritter Leutnant Feuerwehrmann Joaquín Soto Hernández.

Unser Guarda Útiles ist der Feuerwehrmann Cristian García Paillaleve. Für die Maschinen und Technik ist Cristian Usabiaga Alvarado zuständig, Ehrenmitglied der Feuerwehrkompanie, der auch der Assistent des Hauptmanns ist.

Was sind Ihre derzeitigen Hauptaktivitäten?

Es gibt derzeit für uns Herausforderungen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehört die Renovierung unserer Kaserne, die Anschaffung eines neuen technischen Rettungsfahrzeugs, die Erneuerung der Arbeitsuniformen und die Verbesserung der Ausbildung.

Umzug durch die Stadt

Gab es eine Veränderung nach der Pandemie?

Wie bei den meisten Berufen hinderten uns die Einschränkungen der gesundheitlichen Notlage daran, regelmäßig zusammenzukommen, sei es für formelle Aktivitäten oder einfach für Gemeinschaftsaktionen miteinander als Feuerwehrleute.

Derzeit arbeiten wir daran, unsere Feuerwache und den Alltag der Feuerwehrleute wieder mit Leben zu füllen und die Kameradschaft nach jeder Übung zu pflegen, zum Beispiel durch monatliche Sitzungen.

Wie entwickelt sich die Jugendfeuerwehr?

Aufstellung zum Umzug

Eines der Ziele nach dem Ende der Pandemie war die Wiederaufnahme der Rekrutierung und Ausbildung der Kadettenabteilung. Dort sind derzeit zwölf Kadetten, die alle in diesem Jahr in die Abteilung eingetreten sind. Das Eintrittsalter in die Abteilung beträgt 14 Jahre, und es wird erwartet, dass der Kadett mit Erreichen der Volljährigkeit und anderer interner Anforderungen in der Lage sein wird, seinen Dienst als Feuerwehrmann aufzunehmen.

Was sind Ihre neuen Projekte für die Zukunft?

Um unsere Ausbildung zu verbessern, wollen wir unter anderem ein Ausbildungszentrum einrichten. Unseren Kadetten, Auszubildenden und Feuerwehrleuten soll eine bessere Ausbildung ermöglicht werden, damit wir die Theorie besser mit der Praxis verbinden können.

Mit der Fahne und dem Motto «Einer für Alle und Alle für Einen»

Darüber hinaus ist schon seit mehreren Jahren einer unserer Wünsche, regelmäßig Feuerwehrleute in andere Länder zu entsenden, um dort von Kollegen ausgebildet zu werden, deren Feuerwehrwesen zur Weltspitze gehört, wie zum Beispiel die Feuerwehrleute in Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Es absolvierten einige Feuerwehrleute, mit teilweise persönlichen Beiträgen und teilweise denen unserer Feuerwehrkompanie, im Ausland eine Ausbildung in den Bereichen Brandbekämpfung und Rettungswesen. Wir sind der Meinung, dass es in der Verantwortung der Feuerwehrkompanie liegt, diese Möglichkeiten anzubieten, und dabei sehen wir auch, dass unsere Feuerwehrleute schon immer an Fortbildung interessiert waren und die Mittel und/oder Ressourcen dafür suchten, was uns ebenfalls eine gewisse Genugtuung verschafft, da wir ein Interesse daran haben zu lernen, uns Jahr für Jahr zu verbessern und einen qualitativ hochwertigen und professionellen Dienst zu leisten.

Eines unserer Projekte, an dem wir derzeit arbeiten, ist die Erneuerung unseres technischen Rettungsfahrzeugs, da das Fahrzeug, das wir derzeit für diese Aufgaben verwenden, mehr als 30 Jahre im Dienst ist, zunächst in einer deutschen Stadt und später, seit 2010, bei uns.

Der Arbeitsplan im Jahr 1958

Neben der Erneuerung unserer Hauptausrüstungen ist auch eine Verbesserung unserer mehrere Jahrzehnte alten Infrastruktur erforderlich. In Anbetracht der Anforderungen, die der Beruf des Feuerwehrmanns mit sich bringt, wie zum Beispiel Nachtwachen, sind wir der Meinung, dass die Räumlichkeiten, in denen die Feuerwehrleute, die meiste Zeit verbringen, sehr wichtig für die Ausübung ihrer Arbeit sind. Aus demselben Grund bemühen wir uns um eine Verbesserung des Aufenthaltraums sowie um mehr Platz für unsere Großgeräte. Denn im Moment ist die Unterbringung eines Einsatzfahrzeugs aufgrund des begrenzten Raums in der Höhe und an den Seiten schwierig.

Haben Sie noch Verbindungen zu Deutschland?

Heute werden die Verbindungen zu Deutschland lokal aufrechterhalten, mit direkten Nachkommen und auch mit verschiedenen Organisationen wie der evangelischen Kirche, der Deutschen Schule und mit Feuerwehren in verschiedenen deutschen Städten, mit denen wir in ständigem Kontakt stehen. Ein Beispiel dafür ist Fellbach bei Stuttgart und andere.

Wir unterhalten auch indirekte Verbindungen, über den Verband Confederación de Compañías Chileno-Alemanas. Wir haben Verbindungen nach Berlin, wo Feuerwehrleute Praktika machen können. Außerdem findet in Berlin ein Kadettencamp statt, an dem Kadetten aus verschiedenen Kompanien teilnehmen, um diese einzigartige Erfahrung während hirer Ausbildung zu machen.

Über die Confederación besteht auch eine Verbindung zur Frankfurter Feuerwehr, wo unsere Feuerwehrleute Praktika absolvieren, den Arbeitsalltag anderer Feuerwehren kennen lernen und Erfahrungen austauschen können.

Die Fragen stellte Silvia Kählert.