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Thursday, 30. April 2026
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Fachleitertagung Deutsch stärkt Austausch im Schulnetzwerk

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Von Redaktion

Gastgeber Deutsche Schule La Serena 

El Colegio Alemán de La Serena fue sede de la «Fachleitertagung» de Alemán, que reunió a coordinadoras y coordinadores de la asignatura de alemán de los colegios alemanes en Chile.

Im Rahmen der Tagung am 26. und 27. März in der Deutschen Schule La Serena erhielten die Teilnehmer die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen, darunter das Observatorium Marseille. 

Die Fachbereichsleiter der Deutschen Schulen wollen auch in Zukunft die professionelle Weiterentwicklung im Netzwerk der Deutschen Schulen stärken.

Neben dem Austausch von Erfahrungen standen verschiedene Aktivitäten im Mittelpunkt, die sich mit der Rolle der Fachleitungen im Bereich Deutsch befassten. Ziel war es, die Zusammenarbeit zu stärken und Impulse für die Weiterentwicklung des Deutschunterrichts zu setzen.

Begleitet wurde die Tagung von Bernd Nöcker, Fachberater für Deutsch in Chile, der den fachlichen Austausch unterstützte.

Die Organisatoren zogen ein positives Fazit und hoben die Bedeutung solcher Begegnungen für die Zusammenarbeit hervor.

Text und Foto: DS La Serena

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