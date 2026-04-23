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Buchvorstellung im Deutschen Verein Puerto Varas – «Historia de un Lago Escondido. El Llanquihue»

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Von Redaktion

Quelle: Deutscher Verein Puerto VarasFotos: Edward Schaefer

Im Rahmen seines 140-jährigen Bestehens präsentierte der Deutsche Verein Puerto Varas das Buch «Historia de un Lago Escondido. El Llanquihue» des Autors José Guillermo Leay. Die Veranstaltung fand am 20. März im Saal Bertholdo Meyer statt und versammelte zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur und Wissenschaft sowie Mitglieder und Gäste des Vereins. Das 439 Seiten umfassende, vom Verein in Auftrag gegebene Werk bietet eine fundierte Gesamtdarstellung der Entwicklung der Llanquihue-Region – von ihrer geologischen Entstehung über Expeditionen und Kartografie bis hin zum Kolonisierungsprozess. Zugleich unterstreicht die Publikation das Engagement des Vereins, das Erbe der deutschen Einwanderer zu bewahren, die Puerto Varas entscheidend geprägt haben. Zu den Höhepunkten des Abends zählten Beiträge des Autors sowie von Fabián Jaksic (Nationalpreis für Wissenschaft) und Iván Jaksic (Nationalpreis für Geschichte), die das Buch mit einem Nachwort begleiten. Die Veranstaltung klang mit einer Signierstunde und einem Ehrenempfang aus.

Alejandro Droppelmann, Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Vereins Puerto Varas, Maxiel Marchant, Leiterin der Casa de la Cultura, Carlos Kuschel, Tomas Bollinger, deutscher Honorarkonsul, sowie Antonio Horn und Rodrigo Schnettler, Vertreter der Stadt Puerto Varas
Das neue Buch von Autor José Guillermo Leay wurde vom Deutschen Verein Puerto Varas in Auftrag gegeben.
Mit großem Interesse lauschten die Zuhörer im voll besetzten Saal Bertholdo Meyer den Vorträgen.
Jorge Torres, José Guillermo Leay, Alejandro Droppelmann, Fabián Jaksic und Iván Jaksic

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