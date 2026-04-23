Punta Arenas – deutsche Spuren am Ende der Welt

Städteserie Teil 4

Von Pilar Roehrs

El viento, la amplitud y el espíritu cosmopolita caracterizan a Punta Arenas, el principal centro urbano de la Región de Magallanes. Situada en el Estrecho de Magallanes, la ciudad se desarrolló desde el siglo XIX, pasando de ser una colonia penal a un centro internacional de comercio y cultura. Los inmigrantes alemanes tuvieron una participación decisiva en este desarrollo, cuyo legado económico, social y cultural sigue siendo visible hasta hoy.

Blick auf die Costanera del Estrecho

Punta Arenas ist die Hauptstadt der Region de Magallanes y de la Antártica Chilena und zählt heute rund 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt liegt am südlichsten Punkt Chiles und gilt als wichtigste urbane Drehscheibe Patagoniens. Wirtschaftlich ist sie geprägt von Dienstleistungen, Handel, Hafen- und Logistikaktivitäten, Tourismus, Schafzucht sowie zunehmend von antarktisbezogenen Forschungs- und Versorgungsaufgaben.

Die historische Uhr von 1928, die «Torre del Reloj», auf der Costanera del Estrecho, ist ein Symbol der Stadt und spiegelt den europäischen Einfluss wider.

Gegründet wurde Punta Arenas am 18. Dezember 1848. Der Name der Stadt bedeutet übersetzt «sandige Spitze» und verweist auf ihre geografische Lage an der Magellanstraße. Ursprünglich als Strafkolonie errichtet, wandelte sich der Ort im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Handels- und Versorgungshafen für Schiffe, die zwischen dem Atlantik und dem Pazifik verkehrten. In dieser Zeit entwickelte sich eine kosmopolitische Atmosphäre, die sich bis heute in Architektur, Stadtbild und Mentalität widerspiegelt.

Mit der Eröffnung des Panamakanals im Jahr 1914 verlor Punta Arenas zwar an globaler strategischer Bedeutung, bewahrte jedoch seinen internationalen Charakter und seine Offenheit gegenüber Einwanderung und kultureller Vielfalt.

Die Anfänge der deutschen Einwanderung mit Bernardo Philippi

Das ehemalige Palais der Familie Braun Menéndez, in dem sich heute das Museo Regional de Magallanes befindet

Die deutsche Einwanderung nach Magallanes begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist eng mit dem Namen Bernhard (Bernardo) Eunom Philippi verbunden. Der 1811 in Charlottenburg geborene Naturforscher, Ingenieur und Seefahrer spielte eine Schlüsselrolle bei der kolonialen Erkundung des südlichen Chiles. Philippi nahm an der Expedition der Goleta «Ancud» teil, erforschte Patagonien im Auftrag der chilenischen Regierung und warb aktiv deutsche Siedler für die Region an.

Das Schulorchester der Deutschen Schule Magallanes in den 1930er Jahren

Seine Bemühungen legten den Grundstein für die spätere Ansiedlung deutscher Familien in Magallanes. Viele der Einwanderer kamen mit technischem Wissen, unternehmerischem Geist und handwerklichen Fähigkeiten in eine Region, die damals noch kaum erschlossen war.

Wirtschaftlicher Aufbau durch deutsche Unternehmer

Deutsche Einwanderer trugen maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung von Punta Arenas bei. Besonders prägend war ihr Einfluss auf die Schafzucht, die sich zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige Patagoniens entwickelte. Deutsche und deutschstämmige Unternehmer führten moderne landwirtschaftliche Methoden ein und bauten große «Estancias» auf.

Die Deutsche Schule Punta Arenas wurde 1907 als Schule für die Kinder deutscher Einwanderer gegründet.

Eine zentrale Figur dieser Entwicklung war Guillermo (Wilhelm) Braun (1850–1918), Unternehmer deutscher Abstammung und einer der Begründer der großflächigen Schafzucht in der Region. Gemeinsam mit anderen Familien schuf er die wirtschaftliche Grundlage für den Aufstieg Punta Arenas’ zu einem wohlhabenden Handelszentrum.

Auch im industriellen Bereich hinterließen deutsche Einwanderer bleibende Spuren. Die Cervecería Austral, 1896 von dem deutschen Einwanderer José Fischer (Johann Hoffmann Fischer) gegründet, ist bis heute eine der bekanntesten Brauereien Chiles und ein fester Bestandteil der regionalen Identität.

Der deutsche Kaufmann Rudolf Stubenrauch trug als Mitinhaber des Handelshauses Stubenrauch & Co. in Punta Arenas maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung und Versorgung der Region Magallanes bei.

Gesellschaftliches Engagement und Institutionen

Neben wirtschaftlichen Impulsen engagierten sich deutsche Einwanderer intensiv im gesellschaftlichen Leben der Stadt. Sie beteiligten sich am Aufbau von Schulen, Vereinen und sozialen Einrichtungen und prägten damit das öffentliche Leben nachhaltig.

Festschrift zum 30-jährigen Bestehen der Deutschen Schule Magallanes im Jahr 1937

Ein besonders sichtbares Beispiel ist die 1901 gegründete Deutsche Feuerwehr, eine der ältesten freiwilligen Feuerwehren der Region. Viele ihrer Gründungsmitglieder waren deutsche Handwerker, Kaufleute und Ingenieure, die den Gedanken des Ehrenamts und der Gemeinschaftspflicht in Punta Arenas verankerten.

Auch im Bildungsbereich spielten deutsche Einwanderer eine wichtige Rolle. Die Deutsche Schule von Punta Arenas ist bis heute eine zentrale Institution zur Pflege des kulturellen Erbes.

Der Ende des 19. Jahrhunderts gegründete Deutsche Klub war das gesellschaftliche Zentrum der Deutschen in Punta Arenas, in dem Kultur, Gemeinschaft und Austausch gepflegt wurden.

Wissenschaft und kulturelles Gedächtnis

Zu den bedeutendsten Persönlichkeiten deutscher Herkunft zählt der Ethnologe und Geistliche Martin Gusinde (1886–1969), geboren in Breslau. In den 1910er und 1920er Jahren führte er umfangreiche Feldforschungen bei den indigenen Völkern Feuerlands durch, darunter den Selk’nam, Yamana und Kawésqar.

Gedenkstein auf dem Cementerio Municipal Sara Braun für den deutschen Admiral Graf Spee

Seine Fotografien, Tonaufnahmen und ethnologischen Studien gelten als einzigartige historische Quellen. Gusindes Arbeit bewahrte wesentliche kulturelle Informationen über Völker, deren Lebensweise durch Kolonisierung und Modernisierung nahezu verschwunden ist.

Prägung des Stadtbilds von Punta Arenas

Noch heute sind deutsche Einflüsse im Stadtbild von Punta Arenas deutlich erkennbar. Historische Wohnhäuser im Stadtzentrum, insbesondere entlang der Calle Magallanes, zeigen architektonische Elemente mitteleuropäischer Prägung. Dazu gehört das ehemalige Haus der Familie Blanchard und das Haus von Guillermo Braun.

Der Braun-Menéndez-Palast, heute Sitz des Museo Regional de Magallanes, dokumentiert anhand originaler Möbelstücke, Fotografien und Dokumente die Geschichte europäischer Einwandererfamilien, auch die von Deutschen, etwa durch originale Möbelstücke, Porträts und Dokumente.

Die Magirus, eines der ersten Feuer-wehrfahrzeuge der Bomba Alemana, gegründet 1901, und…

Auch der Cementerio Municipal Sara Braun gilt als kulturelles Erbe der Region: Grabsteine mit deutschen Inschriften zeugen von der Präsenz deutscher Familien wie Philippi, Braun oder Nixdorf.

Im Museo de la Patagonia oder dem Schifffahrtsmuseum, dem Museo Nao Victoria, wird die Rolle europäischer Forscher, darunter auch Deutscher, dokumentiert.

Deutsches Erbe im Alltag von heute

Feuerwehrmann Hans Roehrs, der die Magirus gefahren hat

Heute sprechen nur noch wenige Nachkommen der deutschen Einwanderer Deutsch als Muttersprache. Dennoch ist das Bewusstsein für die eigene Herkunft in vielen Familien stark ausgeprägt. Fotos, Briefe und Erzählungen der Vorfahren werden bewahrt und weitergegeben.

Kulturelle Traditionen – etwa deutsche Küche, Backkunst oder bestimmte Feste – leben fort, meist auf Spanisch und in angepasster Form. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Deutsche Schule, die am 3. November 1907 in Punta Arenas gegründet wurde. Sie pflegt die Traditionen wie Oktoberfest, Advent, Nikolaustag, Laternenfest oder Ostern und schlägt damit kulturelle Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Rudolf Stubenrauch, deutscher Handelsunternehmer und Konsul in Punta Arenas

Punta Arenas als Tor zur Antarktis

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Punta Arenas zunehmend als internationales Tor zur Antarktis etabliert. Aufgrund seiner geografischen Lage an der Magellanstraße ist die Stadt ein wichtiger Ausgangspunkt für wissenschaftliche Expeditionen, logistische Missionen und touristische Reisen auf den weißen Kontinent.

Die Stadt investierte in den Ausbau ihrer Hafen- und Flughafeninfrastruktur und entwickelte spezialisierte touristische Angebote, darunter Antarktis-Kreuzfahrten, Charterflüge und Museen zur polaren Geschichte. Punta Arenas dient heute als logistische Basis für internationale Forschungsprogramme und trägt wesentlich zur globalen Antarktisforschung bei.

In der Schulpause: Das erste Gebäude der Deutschen Schule in der Calle Balmaceda

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Punta Arenas sehen ihre vielfältige kulturelle Vergangenheit zunehmend als Stärke. Die Verbindung indigener, europäischer und lateinamerikanischer Einflüsse prägt die Identität der Stadt und eröffnet Chancen für Tourismus, Kultur und internationale Zusammenarbeit.

Punta Arenas ist damit nicht nur eine Stadt am geografischen Ende der Welt, sondern ein Ort, an dem Geschichte, Einwanderung und Globalität auf besondere Weise zusammenfinden – und an dem deutsche Wurzeln bis heute Teil ihrer Geschichte sind.