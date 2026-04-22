Honorarkonsulartagung in Santiago

Am 23. März 2026 fand in der Residenz des österreichischen Botschafters Werner Senfter in Santiago eine Honorarkonsulartagung statt. Daran nahmen alle sechs österreichischen Honorarkonsuln in Chile teil. Nach der Begrüßung durch Botschafter Senfter informierte der Leiter der Abteilung für Auslandsösterreicher im österreichischen Außenministerium in einem Online-Vortrag über Rolle und Aufgaben der Honorarkonsuln. Anschließend beantwortete das Team der Botschaft Fragen zu konsularischen und weiteren Themen. Zudem stellte der Verein der Österreicher in Chile, der Vertrauensanwalt, der Wirtschaftsdelegierte sowie der Vertrauensarzt ihre Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Botschaft vor. Den Abschluss bildete ein Empfang mit rund 70 Gästen, bei dem die Arbeit der Honorarvertretungen und des Vereins der Österreicher in Chile gewürdigt wurde. In diesem Rahmen erhielt der Honorarkonsul in Valdivia, Marcos Iampaglia, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.