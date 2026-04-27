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1.000 Interessierte bei Hochschulmesse in Santiago

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Von Redaktion

Studieren in Deutschland

Am 19. März 2026 fand im Hotel InterContinental Santiago in Las Condes eine Messe für deutsche Hochschulen statt. Die «Feria de Universidades Alemanas» wurde vom DAAD und Study in Germany veranstaltet, der Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Bewerbung des Studienstandorts Deutschland. Sie richtete sich an Schülerinnen und Schüler, Studenten sowie Graduierte mit Interesse an einem Studium oder Forschungsaufenthalt in Deutschland. Rund 1.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Studienmöglichkeiten – vom Bachelor über Masterstudiengänge bis hin zur Promotion – sowie über Stipendien, Bewerbungsverfahren und Aufenthaltsbedingungen zu informieren. Neben Informationsständen deutscher Hochschulen wurden auch Beratungen und Vorträge zu Themen wie Visa, Finanzierung und Karriereperspektiven angeboten. Das DAAD-Informationszentrum in Santiago, das die Messe in Chile unterstützte, bietet ganzjährig Beratungen zu Studium und Forschung in Deutschland an. «Die Resonanz war überraschend groß», sagte Andrea Riedemann, Mitarbeiterin des DAAD-Informationszentrums Santiago. Das zeige auch das anhaltend hohe Interesse an Deutschland als Studien- und Forschungsstandort sowie die Notwendigkeit, mehr Angebote für Deutsch als Fremdsprache in Chile zu schaffen. Der DAAD fördert den akademischen Austausch zwischen beiden Ländern und informiert unter anderem über Studienmöglichkeiten und Förderprogramme.

Fotos Alejandra Santos

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