Richard Wagner und die Psychologie

Teil VI – Ein Fenster zur menschlichen Seele

Von Claudio Ortiz

Richard Wagner no solo es conocido por sus monumentales óperas musicales, sino también por sus profundas reflexiones sobre la psique humana. Sus obras, desde «El holandés errante» hasta «Parsifal», reflejan conflictos que aún hoy nos afectan. El hecho de que en ellas ya se encuentren ideas que más tarde influirían en el psicoanálisis de Freud y Jung hace que su obra siga siendo tan fascinante hasta nuestros días.

Zwei Seelen in einer Brust

Vers aus Johann Wolfgang von Goethes «Faust I» fasst die Zerrissenheit des menschlichen Daseins treffend zusammen:

«Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,

Die eine will sich von der andern trennen.»

Diese Zeilen beschreiben den inneren Konflikt zwischen Geist und Körper, Pflicht und Verlangen, Ideal und Instinkt – Themen, die in Wagners Opern allgegenwärtig sind. Ob in der stürmischen Liebe von «Tristan und Isolde» oder den mythischen Kämpfen in «Der Ring des Nibelungen», Wagners Charaktere ringen mit diesen universellen Spannungen. Goethes Worte wurden in Literatur, Philosophie und Psychologie überproportional, aber nicht zu Unrecht zitiert, und sie bieten einen idealen Einstieg, um Wagners Werk zu verstehen: Seine Opern sind nicht nur Musik, sondern Erkundungen der Tiefen der menschlichen Seele.

Ein Vorläufer von Freud und Jung

Wagners Opern entstanden Jahrzehnte bevor Freud und Jung ihre Theorien entwickelten, greifen sie doch ähnliche Themen auf. Freud, der Begründer der Psychoanalyse, sah Mythen als Ausdruck des «inneren Lebens» und wollte «Metaphysik in Metapsychologie verwandeln». Wagner tat Ähnliches, indem er Mythen in seinen

Opern nutzte, um die unbewussten Konflikte der Menschheit zu beleuchten. Jung hingegen betonte universelle Symbole und «Archetypen», die in Wagners Werken, besonders in den mythischen Figuren des «Ring des Nibelungen» deutlich erkennbar sind.

Sigmund Freud und Carl Gustav Jung – zwei Begründer der modernen Tiefenpsychologie, deren Theorien überraschende Parallelen zu Wagners Opern aufweisen.

Der britische Philosoph Bryan Magee hebt in seinem Buch «Der Tristan-Akkord: Wagner und die Philosophie» hervor, dass Wagner die menschliche Psyche mit erstaunlicher Tiefe erforschte. Bereits in den 1850er Jahren analysierte er den Ödipus-Mythos und sprach über inzestuöse Wünsche als natürliche Aspekte der menschlichen Natur – lange bevor Freud dies 1899 in seinem Werk «Die Traumdeutung» systematisch untersuchte.

Psychologische Themen in Wagners Opern Wagners Werke sind reich an psychologischen Motiven, die solche Interpretationen zulassen. Hier sind einige Beispiele:

«Der Ring des Nibelungen»:

Es handelt sich um einen epischen Werkzyklus, eine Tetralogie, unterteilt in einen Vorabend namens «Das Rheingold» und drei aufeinanderfolgende Tage, nämlich «Die Walküre», «Siegfried» und «Götterdämmerung». Bereits in «Die Walküre» spielen Beziehungen wie die zwischen den Zwillingen Siegmund und Sieglinde oder zwischen Siegfried und seiner Tante Brünnhilde in «Siegfried» und «Götterdämmerung» eine zentrale Rolle. Solche inzestuösen Verbindungen könnten heute schockieren, doch Wagner nutzte sie, um die Rebellion gegen gesellschaftliche und göttliche Regeln darzustellen. Man muss jedoch auch die historische Perspektive berücksichtigen, da diese Dramen in einem mythologischen Rahmen angesiedelt und daher «akzeptabel» sind, ebenso wie Liebesbeziehungen in der nordischen, griechischen oder römischen Mythologie.

«Tristan und Isolde»:

Diese Oper ist ein Meisterwerk der Leidenschaft. Die Liebe zwischen «Tristan und Isolde» wird oft als Kampf zwischen Eros (Lebenstrieb) und Thanatos (Todestrieb) interpretiert – Begriffe, die Freud später prägte. Ihre Hingabe an die Liebe führt sie über alle gesellschaftlichen Grenzen hinaus, bis hin zum Tod, was die Macht unbewusster Kräfte zeigt.

«Die Meistersinger von Nürnberg»:

Im Gegensatz zu den anderen mythischen Dramen Wagners ist diese Oper realistischer und zeigt das Leben in einer mittelalterlichen Stadt. Es ist Richard Wagners einzige komische Oper und zugleich ein musikalisches Monument. Dennoch finden sich psychologische Themen: Der junge Walther rebelliert gegen die starren Regeln der Meistersinger, während der weise Hans Sachs ihm hilft, seine Kreativität mit der Tradition zu verbinden. Jung würde dies als «Individuation» sehen – den Prozess, sich selbst zu finden, während man Teil der Gemeinschaft bleibt.

Wagner und die moderne Psychologie

Eine Konferenz des Londoner Freud-Museums im Jahr 2013 – anlässlich der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Wagner – mit dem Titel «Wagner, Freud und das Ende des Mythos» betonte, dass Wagner ähnlich wie Freud grundlegende psychosexuelle Fragen ansprach, die uns alle betreffen. Seine Opern sind nicht nur Geschichten, sondern Erkundungen der inneren Konflikte, die unsere Gedanken und Gefühle prägen. Freud selbst erkannte die Kraft von Mythen, die Wagner meisterhaft in Musik umsetzte. Ob es die verbotene Liebe in «Tristan und Isolde», die oben erwähnten inzestuösen Beziehungen zwischen Siegmund und Sieglinde, die Machtkämpfe im «Ring des Nibelungen» oder die Suche nach Identität in «Die Meistersinger von Nürnberg» ist – Wagners Werke sprechen universelle Themen an, die später von der Psychologie wissenschaftlich untersucht wurden.

Ja, das ist der Wagner, der seit Jahrzehnten die Gedanken vieler Menschen beschäftigt: jener, der hitzige Kontroversen auslöst, jener, der die Musik- und Intellektuellenwelt bis heute polarisiert, aber auch jener, der uns einlädt, die verborgensten Winkel der menschlichen Seele zu erkunden – und das in einem musikalischen Rahmen von besonderer Schönheit. Es mag Musik sein, die nicht jedem gefällt, aber wie der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim einmal sagte: «Wagner war ein Genie, und das geben sogar diejenigen zu, die ihn hassen.»

Wagners Opern bieten eine interessante, für viele faszinierende Gelegenheit, mehr über sich selbst zu erfahren, eingebettet in fesselnde Musik und spannende Geschichten. Das Eintauchen in diese Welt kann ein Abenteuer fürs Leben sein.