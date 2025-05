El equipo de fútbol FC Union Berlin, que actualmente juega en la 1ª Bundesliga, está ahora presente en la Patagonia chilena: En Coyhaique, se puede ver una camiseta de los «Eisernen» en el bar Bajo Marquesina.

Die 2009 in der Region Aysen gegründete Bar mit Museum ist ein außergewöhnliches Themenrestaurant, das sich mit Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen beschäftigt. Es verfügt über das südlichste Fußballmuseum der Welt und so wurde die Adresse Calle 21 de Mayo 306 zu einer Anlaufstelle für Fans aus dem In- und Ausland. Unter der Leitung seines Gründers, des Geschichtslehrers Pablo Álvarez, konnten bereits Hunderte von Objekten gesammelt werden, die von Vereinen, Fans oder Sportlern gespendet wurden und die Geschichte des Fußballsports in Patagonien, aber auch in der ganzen Welt erzählen.

Das neueste Geschenk kam nun aus der deutschen Hauptstadt. Der FC Union Berlin ist ein Club mit einer ganz besonderen Geschichte, da er sich jahrzehntelang östlich der Berliner Mauer, in der ehemaligen DDR, befand. Eine besondere Verbindung zu Chile hat die Mannschaft über einen Landsmann: Iñaki Mira arbeitet im Lernzentrum mit. Diese Abteilung des Clubs leistet Sozialarbeit mit Jugendlichen, um sie über den FC Union Berlin für so wichtige Themen wie die Achtung der Vielfalt oder die Gefahren der sozialen Netzwerke zu sensibilisieren. Iñaki ist außerdem Experte und Berater für die Sicherheit in Fußballstadien und wird sein Wissen bei der bevorstehenden U-20-Weltmeisterschaft einbringen, die ab dem 27. September in Chile ausgetragen wird.

Mit der Reise des Trikots von Berlin-Köpenick nach Coyhaique wurde ein weiterer Schritt getan, um eine «Eiserne Union» mit Chile zu stärken, ein Land, das viele Gemeinsamkeiten mit der Spitzenmannschaft der deutschen Hauptstadt hat.