53. Gründungsfest der Mädchenschaft Erika Michaelsen

Nach fast zwei Jahren Pause lud die Mädchenschaft Erika Michaelsen (MEM)

zum ersten Mal wieder zur Feier ihrer Gründung vor 53 Jahren ein. Am 24. Mai

trafen sich aktive und ehemalige Mitglieder in der Sala Condell in Ñuñoa. Bei

den Ansprachen wurde die Verbundenheit zwischen den Burschenschaften und

Mädchenschaften betont, Geschenke an die MEM und besonders liebevoll

zubereitete Zuckertüten an die «Fuxen» verteilt. Viel Applaus gab es für die

Grußworte von Marlen Thiermann als Ehrendame und Vertreterin des DCB.

Eine große Auswahl an Getränken und hausgemachten Häppchen sorgten für

einen gelungenen Abend.

Loreto Gutiérrez, Marlen Thiermann und Margit Möller-Holtkamp

Katharina Tamm, Cataline Meeder, Esperanza Crisosto, Sofía López und Christel Huber

Vorstand der MEM: Renatta Corsini, Murielle Ferrand, Alejandra Schlegel und Catalina Peters

Nicolás Zuber, Alexandra Hövelmeyer, Sofía Catalán und Jorge Marchant

Benjamín Starke, Sebastián Bolomey, Fabián Peters, Bruno Timmermann und Clemente Silva