DCB verleiht Medaillen an vier Preisträgerinnen

Fotos: Birgit Krumbach



Der DCB überreichte in einer Festveranstaltung am 14. Oktober seine diesjährigen Auszeichnungen. Die Carl-Anwandter-Medaille ging an die ehemalige Panamerikanische Meisterin im Diskuswurf, Tänzerin und Malerin Elma Klempau (siehe Cóndor-Porträt vom 26. Mai 2023). Den Philippi-Orden erhielt Griseldis Burose, die langjährige Vorsitzende der Bildungsstiftung People Help People. Ihr Enkel Henrik von Appen nahm die Auszeichnung in ihrem Namen entgegen. Silvia Sandoval, die verdienstvolle Leiterin des Chors der Erlöserkirche, wurde mit der Medaille Arturo Junge ausgezeichnet. Der Orden Vicente Pérez Rosales ging an Annemarie Karlsruher, die bei der Betreuung von Senioren in der V Region Außerordentliches geleistet hat.