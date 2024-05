Wiedersehen mit deutscher Gastfamilie nach 30 Jahren 

«Der Austausch verändert das Leben»

Paula Laupheimer verbrachte ihren Schüleraustausch 1994 bei einer deutschen Gastfamilie. Nun hat sie sie nach 30 Jahren wiedergetroffen. Wie kam es dazu?

«Im Februar, als ich beruflich in Deutschland war, erhielt ich eines Tages eine E-Mail von meinen Gasteltern, die wissen wollten, wie es meiner Familie und mir geht. Sie hatten sich wegen der Nachrichten aus Chile über die Brände in Valparaíso Sorgen gemacht,» erzählt Paula Laupheimer. Die Familie habe ihren Kontakt im Internet gefunden und ihr geschrieben. «Bereits am darauffolgenden Wochenende besuchte ich sie zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder», erzählt die ehemalige Austauschschülerin, die inzwischen selbst schon seit elf Jahren für den DCB-Schüleraustausch zuständig ist.

Sie war 16 Jahre alt, als sie 1994 beim Austausch nach Deutschland teilnahm, den die Deutsche Schule Santiago organisiert hatte. Auch wenn Paula Deutschland bereits kannte, da ihre Familie wegen der Arbeit ihres Vaters dort drei Jahre gelebt hatte, war sie am Anfang der langen Reise etwas nervös: «Da ich aber mit anderen Klassenkameraden unterwegs war, gab mir das Mut.»

Sie empfand die Aufnahme durch die Gastfamilie als herzlich: «Vom ersten bis zum letzten Tag des Austauschs fühlte ich mich bei ihnen sehr willkommen.» Paula verstand sich sehr gut mit ihren zwei Gastschwestern, der gleichal-trigen Maike und der drei Jahre jüngeren Lena. «Beide reisten gemeinsam im Rahmen eines Austauschs ein Jahr später nach Chile, und lernten dann meine Heimat kennen.»

Die Zeit sei «sehr bereichernd gewesen. Ich habe auch mein Deutsch während dieses Aufenthalts wesentlich verbessert». Obwohl sie damals schon Reiseerfahrungen gemacht hatte, war es diese Fahrt «die mich persönlich am meisten wachsen ließ, da ich allein mit einer neuen Kultur konfrontiert wurde und die Hindernisse

des Alltags überwinden musste. Ich habe gelernt, dass ich in meinem Leben immer wieder auf Hindernisse stoßen kann».

Diese Erfahrungen seien auch einer der Hauptgründe, warum sie sich beim DCB weiter für den Schüleraustausch einsetzt. Paula empfiehlt allen Schülern, diese Chance für sich zu nutzen: «Der Austausch verändert das Leben – vorher und nachher.

Er stärkt das Selbstbewusstsein, lässt einen schneller erwachsen werden, verbessert die deutschen Sprachkenntnisse und schafft Freundschaften, die ein Leben lang halten können. Das Kennenlernen der deutschen Kultur eröffnet auch die Möglichkeit eines Studiums oder einer Karriere in einem deutschsprachigen Land. In all den Jahren, in denen ich für den Austausch gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass diese Erfahrung positiv zur Entwicklung der Schülerin oder des Schülers beiträgt.»