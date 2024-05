Symposium im Heidelberg Center

«Breaking Borders with Molecular Systems Engineering»

Das wissenschaftliche Symposium «From the Neckar Valley to the Cordillera de los Andes: Breaking Borders with Molecular Systems Engineering» fand vom 15. bis 20. April im Heidelberg Center Lateinamerika in Providencia statt. Ziel dieser Veranstaltung war es, die bereits bestehenden akademischen und wissenschaftlichen Kooperationen zwischen Deutschland und Chile zu stärken, insbesondere zwischen dem Institute for Molecular Systems Engineering and Advanced Materials der Universität Heidelberg und fünf chilenischen akademischen Einrichtungen: der Pontificia Universidad Católica de Chile, der Universidad de Chile, der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, der Universidad Técnica Federico Santa María und der Universidad de Concepción.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung nahmen Wissenschaftler, der Prorektor für Internationale Beziehungen und Diversität der Universität Heidelberg, Professor Marc-Philippe Weller, und junge Forscher teil.