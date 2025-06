Wenn Sportträume Realität werden

El mundo del deporte no tiene la mirada puesta únicamente en el fútbol: mientras algunos atletas chilenos y chilenas generan titulares positivos a nivel internacional, el fútbol nacional sigue sumido en una crisis. Los Juegos Olímpicos también siguen siendo un tema de gran relevancia tanto para Chile como para Alemania.

Paris Saint-Germain (PSG) hat sich am 31. Mai zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Champions-League-Titel gesichert. Im Finale 2025 in der ausverkauften Allianz Arena München bezwangen die Franzosen überraschend deutlich Inter Mailand mit 5:0. Favorisiert waren eigentlich die Italiener, noch PSG dominierte die Partie klar.



Die Uefa Champions League ist das größte jährliche Fußballereignis der Welt und wird auch „Königsklasse“ genannt. Seit den 1980er Jahren begeistert sie mit ausverkauften Stadien und Millionen TV-Zuschauern. 36 Teams aus Europa und Teilen Kleinasiens nehmen teil, meist nur als Landesmeister. Rekordsieger ist Real Madrid mit 15 Titeln.



Auch bei den Uefa-Auszeichnungen triumphierte der französische Meister: Ousmane Dembélé wurde zum Spieler der Saison gewählt. Der Ex-Dortmunder überzeugte mit Führungsstärke und starkem Pressing, besonders im Finale. Zum besten Nachwuchsspieler wurde Désiré Doué gekürt, der mit zwei Treffern im Endspiel glänzte.

Christiane Endler, Manuel Pellegrini und Sebastián Herrera



Mehrere chilenische Sportlerinnen und Sportler haben auch in diesem Jahr wieder international auf sich aufmerksam gemacht – allen voran Christiane Endler (33). Seit 2021 spielt sie in Frankreich für Olympique Lyon und wurde 2021 und 2022 als weltbeste Torhüterin ausgezeichnet. Heute zählt sie zu den vier besten ihres Fachs – ein Vorbild im Frauenfußball.



Dieser steht im Juli 2025 wieder im Fokus: Vom 2. bis 27. Juli findet in der Schweiz die Uefa Frauen-Europameisterschaft statt. Das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Schweiz und Norwegen wird am 2. Juli im Jakob-Park in Basel ausgetragen, das Finale am 27. Juli am selben Ort. Insgesamt treten 16 europäische Nationalteams in vier Gruppenspielen an.

Manuel Pellegrini, der 71-jährige chilenische Trainer des spanischen Erstligisten Real Betis aus Sevilla, schrieb Vereinsgeschichte: Zum ersten Mal erreichte er mit seinem Team das Finale eines europäischen Wettbewerbs, der Uefa Conference League. Das Endspiel fand am 28. Mai 2025 im Stadion Miejski in Breslau (Wrocław), Polen, statt. Gegner war der englische Klub Chelsea FC. Real Betis ging zunächst durch ein Tor von Abde Ezzalzouli in Führung, doch Chelsea drehte das Spiel und gewann deutlich mit 4:1. Trotz dieser Niederlage bleibt der Finaleinzug ein historischer Erfolg für Real Betis.



Der chilenische Basketballer Sebastián Herrera Katzenborn (27 Jahre) begann 2017 seine Karriere in Deutschland. Inzwischen spielt er beim französischen Top-Team Paris Basketball, mit dem er 2023/24 den EuroCup gewann. In der Euroleague 2024/25 zählte Paris Basketball zu den Überraschungsteams, schied jedoch im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Fenerbahçe Istanbul aus. Nach einer starken Hauptrunde verlor das Team die Serie mit 0:3. Dennoch war die Saison ein großer Erfolg.

Südamerikas Fußball – zwischen Glanz und Krise

Die Copa Libertadores ist Südamerikas wichtigster Vereinswettbewerb – vergleichbar mit der Champions League. Seit den 1960er-Jahren dominieren argentinische Teams, allen voran Independiente mit sieben Titeln. Doch nur Colo-Colo konnte den Pokal 1991 gewinnen – unter Trainer Mirko Jozic. Heute steht der Klub im Niemandsland: Gerade im heimischen Schlagzeilen: Vor dem Rückspiel im Achtelfinale 2025 geriet ein Spieler mit zwei Assistenten nach einem Streit auf dem Parkplatz in eine Schlägerei – das Projekt estadio seguro also gescheitert. Der Fußball steckt auch sportlich in der Krise: In der WM-Qualifikation 2026 ist man bereits ausgeschieden. Ein vormals Underdog Audax Italiano aus Santiago überrascht nun für Aufsehen und ist Tabellenführer in der Primera División.

French Open mit Jarry, Garín und deutschem Zverev



Die French Open 2025 (Roland Garros) finden vom 25. Mai bis 8. Juni 2025 in Paris statt. Der chilenische Spieler Nicolás Jarry schied in der ersten Runde aus, während Cristian Garín in der zweiten Runde gegen den an Nummer 11 gesetzten Daniil Medvedev verlor. Die Finals der Damen und Herren finden am 7. bzw. 8. Juni 2025 angesetzt.

Die 18-jährige Antonia Vergara Rivera aus Chile hat sich 2025 erstmals mit einer starken internationalen Debütsaison weltweit auf Platz 586 der WTA-Weltrangliste. 29 Wochen hintereinander etablierte sie sich mit ITF-Erfolgen im ITF-Projekt. Vergara gilt als große Nachwuchshoffnung.

Chile und Deutschland träumen von Olympia



Vier deutsche Städte und drei chilenische – Berlin, Hamburg, München und Santiago de Chile – treten nun gegeneinander an, um sich als Austragungsort der Olympischen Spiele 2036 zu bewerben. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sich Anfang Juni auf Berlin als Favorit festgelegt, eine Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) unter der im März neu gewählten Präsidentin Kirsty Coventry über die Spiele für 2036 und darüber hinaus vorliegt, ist aktuell noch nicht klar.



Mit der ehemaligen Olympiasiegerin Kristy Coventry als Simbabwe wurde erstmals eine Frau IOC-Präsidentin. Sie folgt auf Thomas Bach – ein Meilenstein für die Gleichstellung im Weltsport.