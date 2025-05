Grube Messel seit 30 Jahren Welterbe

Fenster zur Urzeit

En el yacimiento de Messel, científicos de numerosos países llevan a cabo investigaciones. Este sitio alberga valiosos testimonios de un mundo desaparecido hace millones de años. Desde hace más de 30 años, su importancia ha sido reconocida a nivel internacional.

Dort, wo heute die Grube Messel liegt, lag vor 48 Millionen Jahren ein von dichtem Regenwald umsäumter Kratersee. Doch das Gewässer verlandete im Lauf mehrerer Hunderttausend Jahre – zurück blieb eine Fülle an Fossilien.

Messel (dpa) – Am Rande der kleinen Gemeinde Messel in Südhessen liegt eine zunächst unscheinbare Grube. Bäume, Geröll, kleinere Wasserflächen lassen zunächst nicht auf die Bedeutung dieses Areals schließen. Doch die eingezäunte Grube kann in einem Atemzug mit dem Grand Canyon, Yellowstone oder den Galapagosinseln genannt werden. Sie gehört weltweit zu den bedeutendsten geologischen Orten. In ihr findet sich zu Stein erstarrt die Geschichte der Erde vor 48 Millionen Jahren. Vor 30 Jahren wurde die Grube Messel Deutschlands erstes Unesco-Weltnaturerbe.

Zu Stein gewordene Zeitzeugen

In einem vorwiegend sauerstofflosen See in einem Vulkankrater sammelten sich in einem tropischen Klima inmitten eines Dschungels tote Tiere und Pflanzen. Versteinert erzählen sie heute, wie die Welt in einer Vulkanlandschaft vor Millionen Jahren aussah. Urpferdchen nicht viel größer als ein Dackel, Krokodile, beim Liebesakt gestorbene Schildkröten, eine Boa mit Eidechse im Magen, Pflanzen und viele weitere Arten finden sich dort im Ölschiefer bei Grabungen. «Es gibt rund 1.400 beschriebene Arten», sagt der Geschäftsführer des Welterbes Grube Messel, Philipe Havlik. «Es gibt aber eine Dunkelziffer, die voraussichtlich genauso groß ist.»

Un Urpferd gehört zu den Fossilien aus der Grube Messel. Zahlreiche Fossilien aus der Zeit des Eozäns wurden bisher in dem vor 47 Millionen Jahren entstandenen Maarvulkan-See geborgen.

Die Fossillagerstätte gebe einzigartigen Aufschluss über die frühe Evolution der Säugetiere im Zeitalter des Eozäns, heißt es bei der Unesco. «Sie dokumentiert die Entwicklungsgeschichte der Erde vor 48 Millionen Jahren. Erhaltungszustand, Menge und Vielfalt der dort gefundenen Fossilien sind einzigartig.»

Arten, wie es sie heute nicht mehr gibt

Die dort gefundenen Arten sind Havlik zufolge nicht so wie die jetzt auf der Erde lebenden Tiere. Die Grube sei quasi die Ursuppe für die heutige Welt nach den Dinosauriern. Es gebe keine Tiere, keine Pflanzen mehr, die noch so wie damals seien.

«Es gibt Ideen, diese Schicht zu untersuchen, das ist aber sehr kostspielig», sagt Havlik zu möglichen tieferen Grabungen. Dafür müsse massiv eingegriffen und das Grundwasser abgesenkt werden. Da müsste bergmännisch vorgegangen werden. Eine Schicht 150 Meter unterhalb der Oberfläche umfasse rund eine Million Jahre der Erdgeschichte, erklärt der Experte. Bergmännisch sei hier in der Vergangenheit schon gearbeitet worden. So hätten die Römer bereits eine Tongrube daraus gemacht. In den 1850er Jahren habe der industrielle Abbau begonnen, um aus dem Ölschiefer Erdöl zu pressen.

Drohnenaufnahme von der Grube Messel: Für Paläontologen ist die Fossilien­gestätte ein einzigartiges Archiv der Entwick­lungs­geschichte.

Welterbe statt Deponie

In den 1980er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wäre aus dem Schatz für Wissenschaftler weltweit dann fast eine Mülldeponie geworden. Betonierte Abladerampen oder auch die Grubenzufahrt sind Havlik zufolge noch heute Zeugnisse dieser Pläne der hessischen Landespolitik. «Der Bau wurde nur eingestellt, weil es einen Formfehler im Antrag gab.»

Gesellschafter der Grube sind heute das Land Hessen mit 65 und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit 35 Prozent. Allein das Land stellt nach Angaben des Wissenschaftsministeriums im laufenden Jubiläumsjahr einen «Ermächtigungsrahmen» für das Welterbe in Höhe von 968.300 Euro bereit, nach 774.300 Euro im vergangenen Jahr. Ein Subventionsfall blieben die Ticketpreise Havlik zufolge dennoch.

Die größten Sammlungen von Fossilien aus der Grube haben die Senckenberg Gesellschaft und das Landesmuseum in Darmstadt. Aber: «Museen weltweit haben Fossilien aus Messel», sagt Havlik, der seit gut zwei Jahren Geschäftsführer ist. «Hier passen alle Puzzleteile zusammen, damit Fossilien nicht zerfallen.»

Zielmarke 50.000 Besucher angepeilt

Die Welterbestätte will der 46-Jährige umkrempeln. Es soll digitaler werden und verschiedene Erzählebenen geben. Künftig soll man auch bei der Präparation der Funde zuschauen können und es soll wechselnde Ausstellungen geben. «Wir bringen neue Themen und neue Forschung rein.» So peilt Havlik auch höhere Besucherzahlen an. Seien dies vor zwei Jahren noch 22.000 gewesen, habe sich die Zahl im vergangenen Jahr auf 34.000 erhöht. Havlik ist ehrgeizig: Seine Zielmarke liegt bei 50.000 Besucherinnen und Besuchern.