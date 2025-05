Porträt – Christian Fingerhuth

Bauingenieur – Vielfältige Interessen im Dienst der Gemeinschaft

Su empresa de desarrollo de software presta servicios tanto para el sector privado como el público: «Me gusta participar en proyectos de modernización o de desarrollo tecnológico dentro del Estado», afirma Christian Fingerhuth. Su vocación de servicio se extiende además a instituciones de la comunidad chileno-alemana, en donde participa activamente en varios directorios.

Christian Fingerhuth ist seit August vorigen Jahres Vorstandsmitglied des DCB. «Ich habe das Gefühl, dass diese Mitarbeit mir im Blut liegt», begründet er sein Engagement. «Meine Eltern haben sich in Temuco in vielerlei Hinsicht engagiert. Außerdem habe ich eine Gruppe von Freunden, die bei verschiedenen Vorständen der deutsch-chilenischen Gemeinschaft tätig sind. Drittens bin ich der Ansicht, dass der DCB stärker mit den anderen deutsch-chilensichen Institutionen, natürlich auch in den Regionen, kooperieren sollte.»

Überhaupt ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen ein Hauptthema für Fingerhuth. Es ist für ihn wesentlich, dass der DCB etwas zur Mitgliedergewinnung unternimmt: «Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern damit wir auch präsenter sind», meint er, denn «mehr Menschen sollten wissen, was wir tun und sich an unserer Tätigkeit beteiligen». Dies wäre zudem für den Leitgedanken, «als Knotenpunkt der chilenisch-deutschen Institutionen zu wirken», förderlich.

In den vergangenen Jahren hat sich der Altersdurchschnitt der DCB-Mitglieder merklich erhöht, die Zahl der neuen Mitglieder ist geringer als die der Verstorbenen. Diese Problematik nimmt der Vorstand zurzeit in Angriff. «Wir wollen versuchen, neue Mitglieder durch bestimmte Vorteile zu gewinnen, zum Beispiel dass man ihren Lebenslauf in bestimmten Einrichtungen kostenfrei veröffentlicht oder dass sie in Geschäften Rabatte erhalten», stellt Fingerhuth in Aussicht, bekräftigt jedoch sogleich seine Ansicht, «dass die Person einfach deshalb Mitglied werden sollte, weil ihr bewusst ist, was die chilenisch-deutsche Gemeinschaft ausmacht und was dies für einen Nutzen für jeden darstellt».

Das Interesse an Neuzugängen beschränkt sich übrigens nicht nur auf Menschen, die in Chile leben: «Wir möchten auch Mitglieder in Deutschland anwerben, die zum Beispiel früher in Chile waren», meint er, «oder Chilenen, die in Deutschland leben, die unsere Tätigkeit interessant finden». Sein Wunsch auf längere Sicht ist, dass der DCB innerhalb der deutsch-chilenischen Einrichtungen nicht nur als Dachverband, sondern auch als die Referenzeinrichtung schlechthin angesehen wird.

Christian Fingerhuth wurde in Temuco geboren, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Er besuchte dort die Deutsche Schule, wo seine Mutter viele Jahre als Lehrerin tätig war und sein Vater zeitweilig Vorstandsmitglied war. Die Eltern pflegten außerdem häufig Kontakte zu deutschen Lehrern und Besuchern, die aus Deutschland kamen, und lebten damit ihren Kindern vor, wie wichtig die Verbundenheit mit der Kultur ihrer Vorfahren ist.

Ab dem 16. Lebensjahr war er bei der evangelischen Kirche aktiv. Christian nahm zum Beispiel jedes Jahr an dem Sommerlager in Puerto Fonck teil, wo er als Assistent und später als Beauftragter fungierte.

Als der Zeitpunkt der Berufswahl näherrückte, entschied er sich, da er eine Begabung für Mathematik und Physik hat, für Bauingenieurwesen, nachdem er mit der Meteorologie geliebäugelt hatte. Die Berufsrichtung hat er nie bereut, meint er heute. Sein Studium absolvierte er an der Universidad Católica in Santiago. Während seiner Studienzeit trat er auf Anraten seines Vaters in die Burschenschaft Araucania ein.

Nachdem er seine Ausbildung beendet hatte, trat er eine Stelle bei der Gemeindeverwaltung Puente Alto an, wo er in der Bildungsabteilung unter anderem die Aufsicht der Haushaltspläne von 30 Schulen übernahm. Zu jener Zeit heiratete Christian Fingerhuth Susanne Krämer, mit der er zwei Jahre in London lebte. Beide hatten ein Stipendium erhalten. Sie spezialisierte sich im Bereich Zahnmedizin, er machte einen Masterabschluss. Der Aufenthalt in England war für das Ehepaar nicht nur beruflich bereichernd. Es entstanden zahlreiche Freundschaften, die später etliche gegenseitige Besuche zur Folge hatten und die sie bis heute pflegen.

Nach der Rückkehr nach Chile arbeitete Christian Fingerhuth zunächst am Gesundheitsministerium als Berater und später am Finanzministerium, wo er an der Ausarbeitung von staatlichen Modernisierungsprogrammen beteiligt war.

Bereits als Schüler interessierte sich Christian Fingerhuth für Informatik. Er hatte so manchen Computer auseinandergenommen, um der Technik auf den Grund zu gehen. Nun, da er im öffentlichen Dienst tätig war, erweiterte er seine Kenntnisse, bis er seine Stelle aufgab und ein eigenes Softwareentwicklungsunternehmen gründete. In der Firma mit insgesamt zehn Mitarbeitern «führen wir kundenspezifische Entwicklungen für verschiedene Privatunternehmen durch», erläutert er, «und nehmen auch an vielen Ausschreibungen für den öffentlichen Sektor teil. Ich arbeite gerne an staatlichen Modernisierungs- und Technologieentwicklungsprojekten».

In seiner knappen Freizeit widmet er sich bevorzugt seiner Familie. Die Fingerhuths treiben mit Begeisterung Sport und gehen oft in den Club Manquehue, um dort Hockey zu spielen. Christian ist auch ein leidenschaftlicher Leser, der sich mit verschiedenen Büchern gleichzeitig befasst: «Ich versuche grundsätzlich, ein Sachbuch und einen Roman zur Hand zu haben.»

Christian Fingerhuth ist auch Vorstandsmitglied des Emil Held-Archivs, «wo jeder erstaunt ist, wenn er feststellt, was es da alles gibt». Da fällt ihm unversehens ein: «Gegenwärtig sind wir im DCB-Vorstand nur Männer. Ein Wunsch für die Zukunft ist, dass sich das ändern möge. Frauen wären hier sehr willkommen!».

Foto: privat