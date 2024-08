Neuanfang für «Deutschkind»

Holzspielzeug, Haribo und Schultüten im Angebot

«Deutschkind» ist wieder geöffnet: Das Geschäft, das deutsche Produkte anbietet, die es sonst kaum in Chile gibt, hat neue Besitzer und ein neues Ladenlokal.

Die neuen Ladenbesitzer von «Deutschkind»: Catalina Espinoza Castillo und ihr Mann Claudio

Ob Pixi- und Wimmelbücher, bayerische Filzhüte für das Oktoberfest, Holzspielzeug, Haribo, ein Tütchen von Dr.-Oetker zum Braten von Apfelpüfferchen oder tiefgekühlte Laugenbrezel zum Aufbacken – das alles und vieles mehr findet man auf der Internetseite von www.deutschkind.cl.

«Nachdem Verene Gil wieder nach Deutschland gegangen ist, dachten die Kunden, dass es das Geschäft nicht mehr gibt», erzählt Catalina. Doch vor sechs Monaten haben Catalina und ihr Mann Claudio «Deutschkind» von der vorigen Besitzerin übernommen. «Wir mussten quasi von Null beginnen und uns vor allem in den sozialen Medien wieder bekannt machen.»

Ein Teil des Angebots von deutschen Produkten, die für Familien der deutschen Schulen besonders interessant sind

Es haben sich nur die Besitzer und die Adresse des Ladenlokals geändert, das sich nun in der Avenida Manquehue Norte befindet. Wer Interesse an einem der deutschen Produkte hat, geht zunächst auf die Internetseite von Deutschkind, wählt und bezahlt das ausgewählte Produkt und holt es dann in der Avenida Manquehue Norte 1407 in der Oficina 26 ab.

«Wir sind immer montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Doch über unseren Kontakt können wir auch individuelle Abholzeiten ausmachen», sagt Catalina. Außerdem werden bestellte Produkte auch in die Regionen gesendet.

Catalina und Claudio kommen aus Valdivia, wo Catalina auf die Deutsche Schule gegangen ist. Sie hat an der Universidad Austral Ingeniería en Recursos Naturales studiert und sieben Jahre in dem Beruf gearbeitet. Vor einigen Jahren entschied sie, ihren Traumberuf zu verwirklichen, um mit Kindern und der deutschen Sprache zu arbeiten und schrieb sich bei der Escuela de Pedagogías en Alemán (Epa) ein. Die angehende Erzieherin hat außerdem einen Sprachkurs in Heidelberg absolviert und ein Austauschsemester an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg gemacht. Nun ist sie bereits im letzten Semester des Studiums.

«Deutschkind ist für Claudio und mich ein zweites Standbein. Es gefällt mir, auch auf diese Art und Weise mit der deutschen Kultur zu tun zu haben», erklärt Catalina. Daher erwarten die beiden vor allem eine hohe Nachfrage in der Weihnachts- und Osterzeit, wenn traditionelle Dekorationen oder Süßigkeiten nachgefragt werden, und zu Schulbeginn, wenn die Familien Schreibmaterialien, Schuluniformen und eine Schultüte brauchen.

Weitere Informationen unter:

www.deutschkind.cl

Adresse: Av. Manquehue 1407, Oficina 26, Vitacura

Öffnungszeit: Montag, Mittwoch und Freitag, 15 bis 18 Uhr

E-mail: tienda@deutschkind.cl

WhatsApp: +56 9 5515 9007