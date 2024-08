Jahreshauptversammlung im Manquehue-Sportverein: Infrastrukturoptimierung mit Blick auf die Zukunft 

Am 27. Juli tagte die diesjährige Jahreshauptversammlung des Club Deportivo Manquehue im Veranstaltungssaal des Vereins. Während des sehr gut besuchten Treffens verlas die Vorstandsvorsitzende Catalina Mertz den Jahresbericht, in dem sie unter anderem auf die in dieser Periode vorgenommenen Optimierung der Infrastruktur und der Gastronomie hinweisen konnte. Ferner gab sie den Plan «Estrategia 2030» bekannt, der bereits angelaufen ist. Die Präsidentin lobte außerdem die guten Leistungen der Sportler des Vereins, die an den Panamerikanischen Spielen 2023 teilnahmen, an denen zum Beispiel Martina Weil und Kristel Köbrich herausragende Ergebnisse verzeichnen konnten. Der Geschäftsleiter Rodrigo Tupper hob die guten Zahlen hervor, die nunmehr nach Überwindung der schweren Pandemiezeit erzielt werden konnten. Drei der Vorstandsmitglieder erreichten während der derzeitigen Periode ihre maximale Amtszeit. Sechs Kandidaten stellten sich zur Neuwahl, in der Herbert Huber, Matías Künsemüller und Humberto Parraguirre die Mehrheit der Stimmen erlangten.