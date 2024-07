Jugend debattiert 2024

Erster Platz geht an Schülerin der DS Osorno

Victoria Apablaza (DS Osorno) erhielt den ersten Platz und Ian Fröhlich (DS Valdivia) den zweiten Platz beim diesjährigen Debattenwettbewerb in Chile. Die beiden Gewinner werden Chile beim internationalen Wettbewerb «Jugend debattiert Südamerika» in Santa Cruz, Bolivien, im Oktober vertreten.

Victoria Apablaza und Ian Fröhlich

«Sollen Ökosysteme in Lateinamerika zu Rechtssubjekten erklärt werden, die gegen die eigene Verschmutzung klagen können?» Das war die Frage für die erste Qualifikationsrunde der 24 Schülerinnen und Schüler aus zwölf deutschen Schulen in Chile, die dieses Jahr am Debattenwettbewerb vom 11. bis 13. Juni an der Deutschen Schule Temuco teilnahmen.

Wie schon seit dem ersten Debattenwettbewerb 2016 in Südamerika kam es darauf an, dass die Elft- und Zwölftklässler sich auf Deutsch auf die Pro- und die Contra-Argumente gleichermaßen vorbereiteten. Denn erst direkt vor der Debatte erfuhren die Teilnehmer, für welche Seite sie sich einsetzen sollten.

Bei der zweiten Qualifikationsrund lautete die Frage: «Soll Chile den Export von Avocados verbieten?» Nun ging es wieder darum, Stellung zu beziehen, gut zuzuhören, gute Gründe und Kritik vorzutragen sowie sachbezogen miteinander zu diskutieren.

Die Jury: Hernán Carvajal (DS Concepción), Marion Lensing (DS Santiago), Bernd Nöcker (Fachberatung ZfA), Benjamin Peñiepil (DS Chillán) und «Zeitwächterin» Beate Scheele (DS Valparaíso)

Und schließlich fand das Finale statt, bei dem sich die Debattierenden auf die Frage vorbereiten mussten: «Sollen Schulbücher und -hefte an chilenischen Schulen konsequent durch digitale Endgeräte ersetzt werden?»

Die Finaljury bestand aus dem Vorsitzenden Bernd Nöcker (ZfA), den Juroren Marion Lensing (DS Santiago), Hernán Carvajal (DS Concepción) und Benjamín Peñeipil (DS Chillán) sowie Beate Scheele (DS Valparaíso), die die Zeit stoppte.

Laura Edwards (dritter Platz), Julieta Frías, Amparo Goehring und Valentín Stehr

Mit den besten Argumenten auf Deutsch gingen vier Schüler als Gewinner aus dem Wettbewerb hervor: Erstplatzierte wurde Victoria Apablaza (DS Osorno), den zweiten Platz erhielt Ian Fröhlich (DS Valdivia). Laura Edwards (DS Temuco) und Paulette Bois de Chesne (DS La Serena) kamen auf Platz 3 beziehungsweise 4.

Nun heißt es für Victoria und Ian, sich mit guten Argumenten auf Deutsch in «Jugend debattiert Südamerika» in Santa Cruz in Bolivien vom 15. bis 18. Oktober zu beweisen.

Amanda Dezeraga, Nicole González und Alejandro Avaría

Jugend debattiert im Ausland ist Teil der Auswärtigen Bildungs- und Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Partner sind die Gemeinnützige Hertie-Stiftung und die Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Es nehmen Partnerschulen des Auswärtigen Amtes, die Deutsche Auslandsschulen sind oder Deutsch als Fremdsprache mindestens bis zum Niveau B1 unterrichten, teil.

Quelle: ZfA