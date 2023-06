Spezialausgabe Día del Padre

Vatertag auf der ganzen Welt

Wo liegt der Ursprung des «Herrentags»?

Kutschfahrt am Vatertag im Brandenburger Landkreis Potsdam-Mittelmark

Foto: Lienhard Schulz, CC BY-SA 3.0

In Deutschland ist an Christi Himmelfahrt auch Vatertag. Männer ziehen in Gruppen los, oft mit Bollerwagen und Bier. In Bolivien oder Russland wird der Vater an einem ganz anderen Tag gefeiert.

Woher kommen diese Traditionen?

(dpa/sik) Zum Vatertag gehören für viele deutsche Männer feuchtfröhliche Bräuche – oft mit Bierfass und Leiterwagen im Grünen. Ob die teilnehmenden Männer dabei wirklich Väter sind oder nicht, spielt keine Rolle. In Deutschland wird der Vatertag traditionell an Christi Himmelfahrt gefeiert.

Damit findet er immer an einem Feiertag und 39 Tage nach dem Ostersonntag beziehungsweise 40 Tage nach Ostern statt. Vatertag ist zudem in jedem Jahr an einem Donnerstag. 2024 fällt er auf den

9. Mai. Ostdeutsche bezeichnen den Tag auch als «Herrentag» oder «Männertag».

Umzüge am Himmelfahrtstag

Der Ursprung des Vatertags lässt sich nicht ganz genau bestimmen. Vermutet wird, dass sich verschiedene Traditionen miteinander vermischt haben. So geht man davon aus, dass die feuchtfröhlichen «Herrenpartien» eine Verbindung zu den Riten des christlichen Feiertags der Kirche haben.

Herrentag 1989 in Rostock – hier mit traditioneller Verkleidung

Foto: Roland Hartig

Seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen an Himmelfahrt die «Aufhebung» Jesu in den Himmel, die Rückkehr des Gottessohnes zum Vater. Später zogen die Gläubigen an diesem Tag bei den sogenannten Flurumgängen um die Felder und baten um eine gute Ernte. Dass schon damals ordentlich gezecht wurde, belegen Zeugnisse aus dem frühen 16. Jahrhundert.

Im 19. Jahrhundert soll der christliche Ursprung zunehmend in den Hintergrund gerückt sein. Die ersten «Herrentouren» aufs Land kamen in Mode, Frauen waren schon damals nicht dabei. Aus dem Berliner Raum ist bekannt, dass dort Gruppen aus überwiegend alleinstehenden Männern – davon gab es um 1900 viele in Berlin – jedes Jahr wieder Ausflüge am Himmelfahrtstag unternahmen.

Als schöner Frühlingstag, der noch dazu ab 1934 arbeitsfrei war, war Himmelfahrt ein willkommener Anlass für Ausflüge und meist auch für heftigen Alkoholgenuss. In diesem Jahr hatten Hitler und Goebbels Christi Himmelfahrt zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Dadurch hat sich der Vatertag an diesem Termin noch mehr festgesetzt, zumal dann viele den Freitag als Brückentag nutzen und sich freinahmen. Auch zu DDR-Zeiten lebte die Tradition des «Herrentags» in und um Berlin fort, wenngleich Christi Himmelfahrt als Feiertag in der DDR 1967 abgeschafft wurde.

Día del Padre

So wie Chile feiern die meisten lateinamerikanischen Länder den Vatertag am dritten Sonntag im Juni: Peru, Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, die Dominikanische Republik, Mexiko, Paraguay, Puerto Rico und Venezuela begehen den Vatertag ebenfalls an diesem Datum.

Bolivien wiederum feiert seine Vorfahren am 19. März, dem Tag des Heiligen Josef.

Brasilien hingegen hat den zweiten Sonntag im August als Tag für die Väter gewählt.

Father‘s Day in den USA

In den USA geht der Father‘s Day auf eine Frau zurück: auf Sonora Louise Smart Dodd aus der kleinen Stadt Spokane im US-Bundesstaat Washington. Ihr Vater hatte nach dem Tod seiner Ehefrau sechs Kinder allein großgezogen. Um ihn zu ehren und vom gerade erst eingeführten Muttertag inspiriert, konnte Dodd zunächst die örtlichen Behörden überzeugen, am dritten Sonntag im Juni künftig auch der Väter zu gedenken – zum ersten Mal 1910. Sechs Jahre später feierte Präsident Woodrow Wilson den Vatertag im Weißen Haus, doch erst 1972 erklärte ihn Präsident Richard Nixon zum offiziellen Feiertag. In den USA findet der Father‘s Day am dritten Sonntag im Juni statt.

Vatertag international

Beliebte Fortbewegungsvariante am Vatertag in Deutschland: der Pferdewagen.

Foto: picture-alliance/ ZB

• In Frankreich ersann ein Feuerzeug-Hersteller den Vatertag 1952 zu Marketingzwecken. Die Regierung schloss sich an und führte den Vatertag offiziell ein. Gefeiert wird er, wie in den USA, am dritten Sonntag im Juni. Meist schenken Kinder Selbstgebasteltes oder malen ein Bild. Feuerzeuge haben sich nicht durchgesetzt – anders, als der Erfinder sich das wohl erhofft hatte.

• In den Niederlanden läuft der idealtypische Vaderdag so ab, wie sich viele Mütter den Muttertag wünschen: Frühstück ans Bett, Geschenke (Krawatten, Zigarren oder ähnliches). Gefeiert wird auch hier am dritten Sonntag im Juni.

• In Russland wird am 23. Februar gefeiert, dem «Tag des Vaterlandsverteidigers». Tag des Mannes ist er nur inoffiziell, gefeiert wird trotzdem. Manchmal gibt es für die Herren kleine Geschenke von den Chefs, oder man(n) zieht mit den Kollegen los.

• In Neuseeland oder Australien hingegen fällt der Vatertag – ein Fest für die ganze Familie – stets auf den ersten Sonntag im September.

• In Italien wird nach römisch-katholischer Tradition am Josefstag gefeiert, «Festa di San Giuseppe» ist am 20. März. Der Tag geht auf den Ziehvater Jesu und Ehemann der heiligen Mutter Maria zurück. Gefeiert wird gern in der Familie mit gutem Essen, Kinder basteln kleine Geschenke für die Papas. In Spanien läuft es ähnlich.

• Den Vatertag feiern die Menschen in Taiwan am 8. August. Denn das ist der achte Tag des achten Monats, der ba-ba ausgesprochen wird – und das heißt auf Chinesisch auch Vater, fast wie das deutsche Papa.

• Am 5. Dezember hat Thailands König Bhumibol Adulyadej Geburtstag, an diesem Tag feiern die Menschen den «Vater der Nation» und allgemein Vatertag. Traditionell übergeben die Thailänder ihrem Vater an diesem Tag eine bestimmte Blume.

• Abhängig vom Mondkalender feiern Nepalesen Vatertag Ende August oder Anfang September. Um die verstorbenen Väter zu ehren, geht man am Neumondtag zum Tempel. Kinder zeigen ihre Dankbarkeit durch kleine Geschenke an die Familienväter.

Vatertag als Familienfest

Wanderungen mit Getränken sind an Himmelfahrt beziehungsweise am Vatertag ein beliebter Brauch.

Foto: dpa

Heutzutage wird der Männertag auch vermehrt dazu genutzt, mit der ganzen Familie einen Ausflug zu machen. Vor allem «wirkliche» Väter, die ihre wilde Phase hinter sich haben, freuen sich dann darüber, den freien Himmelfahrtstag mit der Partnerin und den Kindern verbringen zu können, vor allem auch diejenigen, die sonst wenig Zeit für ihre Kinder haben.

Es bietet sich zum Beispiel ein Kurzurlaub an, wenn der Freitag als Brückentag freigenommen wird. Aber auch ein Ausflug an einen See oder in einen Freizeitpark stehen hoch im Kurs, und bei schlechtem Wetter wird zusammen mit dem Nachwuchs zum Beispiel eine Höhle im Wohnzimmer gebaut und darin Gruselgeschichten vorgelesen. Oder man verbringt den Nachmittag mit Gesellschaftsspielen.

Mit einem liebevoll geschmückten Bollerwagen in den «Herrentag» starten

Foto: dpa

Trotz der unterschiedlichen Termine in verschiedenen Ländern gibt es vom Grundsatz gar nicht so viele regionale Unterschiede: Dass die Männer im Pulk losziehen, mit Bollerwagen oder ohne, mit mehr oder weniger Alkohol an Bord, das ist weit verbreitet. Genauso wie aber auch viele Väter den Tag inzwischen bewusst in der Familie verbringen – oder auch mit der Familie etwas unternehmen.

Für die meisten ist heute der Vatertag vor allem ein freier Tag und der Start in ein angenehm verlängertes Wochenende.

Wie feiert deine Familie den Vatertag?

Marlene Grollmus, 35 Jahre bei der AHK für die Betreuung der Mitglieder zuständig «Ich habe mein Elternhaus schon sehr früh verlassen, also gab es am Vatertag immer einen längeren Anruf, bei dem ich meinem Papa für seine Liebe und Hilfe gedankt habe. Meine Schwestern, die in der Nähe wohnten, haben unseren Papa immer zum Mittagessen eingeladen, entweder in ein Restaurant oder es wurde für ihn gekocht. Leider ist er vor einigen Jahren verstorben, aber am Vatertag erinnern wir uns ganz besonders an ihn.»rlene Grollmus,

Axel Berger, Student des Studiengangs Diseño de Interacción Digital der Universidad del Desarrollo. Soziale Medien Cóndor «Am Morgen sind wir fast immer zuhause und bereiten ein festliches Frühstück für meinen Vater vor – mit Blumen und Obst. Wir haben dann ein paar Geschenke für ihn, wie zum Beispiel einen großen Serrano-Schinken, Schokolade oder eventuell auch selbstgemachte Geschenke. Tagsüber bleiben wir fast immer gemütlich zuhause, schauen ein paar Filme und am Abend kommt dann mein Großvater zum Asado.»