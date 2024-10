98. Stiftungsfest der Burschenschaft Andinia

Am Freitag, 30. August, feierte die Burschenschaft Andinia ihr 98-jähriges Bestehen: Sie wurde am 26. August 1926 gegründet. Es wurde ein traditioneller Festkommers abgehalten, bei dem Mitglieder aller Burschenschaften in Chile und einige Mitglieder von Studentenverbindungen aus Deutschland anwesend waren.

Während der Feier im «Heim» der Andinia in der Bustos 2044 in Providencia hielten Vicente Goehring, Schriftwart, und Felipe Herrera, «Alter Herr» der Burschenschaft Andinia, Reden. Ersterer sprach über das Thema Ethik und darüber, dass das Ziel der Burschenschaft Andinia ist, Menschen mit hohen Werten auszubilden, die in der Lage sind, diese in ihr Arbeits- und Alltagsleben einzubringen. «Alter Herr» Felipe Herrera sprach ausführlich über die Wahrheit, ihren Wert und darüber, wie im Laufe der Zeit verschiedene Phänomene in Bezug auf die Wahrheit entstanden sind, mit besonderem Augenmerk auf die «Post-Wahrheit».

Einer der Höhepunkte der Feier war die Ernennung von «Alter Herr» Dr. Carlos Günther zum Ehrenmitglied. Die Laudatio hielt Wilfried Sturm, ebenfalls Ehrenmitglied der Burschenschaft Andinia. In dieser Zeremonie wurde Carlos Günther für alle seine Verdienste über die Jahre hinweg gewürdigt, sowohl in seiner Zeit als aktives Mitglied als auch als «Alter Herr» für seinen Beitrag zur chilenisch-deutschen Gemeinschaft.

Am Samstag erfolgte ein ausgiebiger Burschenrat, in dem es um die Zukunft der Andinia ging, insbesondere um das 100. Stiftungsfest im Jahre 2026.

Den Ausklang gab das Katerfrühstück in gemütlicher Runde am Sonntag, in der Erinnerungen aus «Alten Zeiten» wachgerufen wurden und die Freundschaft unter Jung und Alt zum Tragen kam.

So wie die anderen Burschenschaften in Chile ist die Andinia eine studentische, akademische Verbindung, die das Ziel hat, die Erhaltung der deutschen Sprache und des deutschen Kulturgutes zu fördern. Sie legt großen Wert auf Bildung und Kultur, Pflichten und Traditionen. In unserem Land verfolgt sie keine politischen Ziele. Ihre Mitglieder bauen persönliche Beziehungen auf und unterstützen sich gegenseitig während des Studiums und im täglichen Leben.

Text und Fotos: Burschenschaft Andinia