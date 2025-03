Horst Paulmann gestorben – Ein visionärer Unternehmer

Horst Paulmann falleció el 11 de marzo a los 89 años. El empresario chileno-alemán fue el fundador de Cencosud, uno de los mayores conglomerados de retail en América. Su muerte fue recibida con profundo pesar por numerosas personalidades y asociaciones en Chile, quienes resaltaron su enorme contribución como empresario y su impacto en el desarrollo del país.

Horst Paulmann (1935-2025)

Foto: Cencosud

Die Familie Paulmann gab am Dienstag, 11. März, bekannt, dass «ihr geliebter Opa, Vati, Horst in Deutschland» friedlich eingeschlafen sei. «Der Trost bleibt, dass er ohne Schmerzen gegangen ist, doch seine Abwesenheit hinterlässt eine große Leere in unseren Herzen.»

Im April 2022 hatte Heike Paulmann, Horst Paulmanns Tochter und die damalige Vorsitzende von Cencosud, öffentlich mitgeteilt, dass ihr Vater nicht zur Wiederwahl für den Vorstand des Unternehmens antreten werde: «Mein Vater, Horst Paulmann, Gründer und Seele von Cencosud, ist einer der Pioniere des Einzelhandels in Lateinamerika, mit einer Vision und Werten, die ganz und gar auf den Kunden ausgerichtet sind. Er ist ein Unternehmer mit strategischem Weitblick, voller Enthusiasmus und mit hohen ethischen Ansprüchen. Er hat sein Leben seinem geliebten Cencosud gewidmet.» Der deutsch-chilenische Firmengründer war 44 Jahre Mitglied des Cencosud-Vorstands und blickte auf eine mehr als 60-jährige Laufbahn in der Branche zurück.

Vom Ladenbesitzer zum Konzerngründer

Horst Paulmann wurde 1935 in Kassel, Nordhessen, geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderten seine Eltern mit sieben Kindern nach Argentinien aus. Im Jahr 1950 kam die Familie nach Chile und ließ sich in Temuco nieder. Dort erwarben die Paulmanns das Restaurant «Las Brisas». Dieses übernahmen die Brüder Horst und Jürgen Paulmann nach dem Tod des Vaters und wandelten es in einen Selbstbedienungsladen um, der sich in den folgenden Jahren zur Supermarktkette «Las Brisas» entwickelte.

Ab 1976 begannen die beiden Brüder geschäftlich eigene Wege zu gehen und 1978 eröffnete Horst Paulmann den ersten Jumbo in Santiago. 1988 eröffnete Cencosud das größte Einkaufszentrum Argentiniens, das Unicenter Shopping bei Buenos Aires, und 1993 das größte Einkaufszentrum Chiles, die Mall Alto Las Condes. In den 1990er Jahren wurde auch Easy sowohl in Chile als auch in Argentinien eingeführt. Im Jahr 2000 expandierte das Unternehmen mit dem ersten Jumbo-Markt in Rancagua, zusammen mit Easy im Nuevo Centro Rancagua, den ersten außerhalb von Santiago.

Seit 2004 ist das Unternehmen an der Börse. Im Jahr 2003 erwarb Cencosud die Santa-Isabel-Supermärkte, 2005 die Kaufhauskette Paris in Chile und 2006 die Supermarktkette Economax in Santiago und Infante in Antofagasta. Unter der Leitung von Horst Paulmann wurde Cencosud zu einem der größten Unternehmen Lateinamerikas.

Anfang 2006 wurde der Grundstein für das bisher größte Projekt von Cencosud gelegt: das Costanera Center. Der Immobilienkomplex wurde 2012 eröffnet. Zu den Gebäuden gehört der Gran Torre Santiago, der mit einer Höhe von mehr als 300 Metern der höchste Turm Lateinamerikas ist.

«Wohl seiner Mitarbeiter und deren Familien im Blick»

Cencosud betreibt heute unter anderem Supermärkte, Baumärkte und Kaufhäuser sowie Einkaufszentren und hat außer in Chile auch in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Peru und den USA Standorte und ist mit einem Technologie-Hub in Uruguay und Geschäftsbüros in China tätig. Rund 130.000 Mitarbeiter sind in dem Unternehmen beschäftigt.

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Julio Moura, der 2023 das Amt von Heike Paulmann übernahm, Renato Arturo Gutiérrez, Vize-Vorsitzender des Vorstands, sowie Peter und Manfred Paulmann, den Söhnen von Horst Paulmann, Reynaldo Awad, Josefina Montenegro, Mónica Jiménez, María Leonie Roca, Felipe Larraín, Ignacio Pérez und Carlos Fernández Calatayud.

Cencosud veröffentlichte zum Tod des Unternehmensgründers als Nachruf: «Mit seinem Mut, seiner Ausdauer und seiner Stärke strebte er stets danach, Grenzen zu überwinden, Fortschritt und Entwicklung in den verschiedenen Ländern zu fördern, in denen er als Unternehmer tätig war. In seinen mehr als 60 Jahren Karriere, beginnend mit einem kleinen Geschäft in Temuco, gelang es ihm, eines der größten und angesehensten Einzelhandelsunternehmen des Kontinents aufzubauen, wobei er immer das Wohl seiner Mitarbeiter und deren Familien im Blick hatte.»

«Ein Vorbild in der Geschäftswelt»

Horst Paulmann war unter anderem Vorsitzender des Vorstands der AHK Chile und der Cámara de Comercio de Chile, Präsident des Comité Permanente Binacional de Negocios von Chile und Argentinien sowie Mitglied der Asociación Empresaria de Argentina. Viele Wirtschaftsvertreter äußerten sich mit großer Trauer zum Tod von Horst Paulmann.

Die Sofofa bezeichnete Paulmann als einen «bodenständigen, nahbaren und visionären Mann, dessen Vermächtnis einen Wendepunkt in der Entwicklung des Handels und der Industrie in Chile markiert hat». Er sei «ein Beispiel für Unternehmergeist, der diejenigen prägt, die mit Arbeit, Mut und Innovation eine Zukunft aufbauen wollen».

Die Cámara de Comercio de Santiago (CCS) betonte: «Zweifellos war Horst Paulmann ein Vorbild in der Geschäftswelt, insbesondere im Handel. Seine Vision und Führung haben die Supermarkt- und Einzelhandelsbranche in unserem Land geprägt und einen Innovationsstempel auf jede seiner Unternehmungen aufgedrückt.» Seine unermüdliche Arbeit habe wesentlich zum wirtschaftlichen Wachstum Chiles beigetragen, indem er Tausende von Arbeitsplätzen schuf und die nachhaltige Entwicklung der Branche vorangetrieben habe. Die CCS würdigte auch seine «menschliche Wärme und Nähe zu den Mitarbeitern».

Horst Paulmann hatte vier Kinder: Manfred, Peter und Heike Paulmann mit seiner ersten Frau Helga Koepfer und seinen jüngsten Sohn Hans Dieter mit Katherine Bischof.

Seiner Familie gehört das herzliche Beileid des Vorstands, des Geschäftsführers und des Teams des Cóndor. Horst Paulmann war eine bedeutende Persönlichkeit für die deutsch-chilenische Gemeinschaft und stets ein großer Förderer des Cóndor.