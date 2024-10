Verein der Österreicher in Chile

Ulrike Dabsch, stellvertretende Vereinsvorsitzende und Kassenführerin

Ich bin in Wien geboren und in Langenzersdorf (Niederösterreich), gleich außerhalb der Stadtgrenze von Wien, aufgewachsen. Dort bin ich auch in die Volksschule gegangen. Danach habe ich acht Jahre das Gymnasium in Stockerau besucht und anschließend fünf Jahre in Wien studiert.

Wien ist definitiv eine der schönsten Städte – nicht umsonst ist Wien schon mehrmals zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt worden. Aber auch die Berge und die vielen Seen, die Österreich zu bieten hat, rufen wunderschöne Erinnerungen hervor. Im Sommer war Wandern und Schwimmen angesagt, im Winter Skifahren.

Gerne erinnere ich mich an das traditionelle Faschingsgschnas, die Ballsaison und natürlich das Après-Ski. Bei einem Besuch in Österreich darf weder ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, eine Currywurst am Würstelstand, ein Abend beim Heurigen noch ein Apfelstrudel, eine Sachertorte oder gar Marillenknödel aus Topfenteig fehlen.