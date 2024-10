10 Jahre Destillerie Gebrüder Lang in Chile

Spezialausgabe Österreich

Ob Pflaumen oder Quittenschnaps – «eine elegante Abrundung nach dem Essen»

Vor zehn Jahren begann Ingrid Kohlhofer die Schnapsbrennerei Gebrüder Lang in Navidad nahe Matanzas aufzubauen. Die Salzburgerin und Pharmazeutin, die seit rund 20 Jahren in Chile lebt, ist inzwischen Expertin auf dem Gebiet für diese hochwertige Spirituose. Zehn verschiedene Sorten – von Pflaumen- bis zu Quittenschnaps – stellt sie in einem authentischen Destillationsverfahren her.

Ingrid Lang gründete vor zehn Jahren die Destillerie Gebrüder Lang.

Wie kamst du auf die Idee, eine Destillerie zu gründen?

Die Idee Schnaps in Chile zu brennen, hatte ich bereits vor 30 Jahren, als ich Osvaldo kennenlernte und in der Botschaft in Wien bei chilenischem Besuch immer der Schnaps so beliebt und willkommen war. Die Erkenntnis, dass ich es mit kosmopolitisch erfahrenen Landsleuten zu tun gehabt hatte, merkte ich erst, als meine Arbeit in Chile nicht so erfreut aufgenommen wurde, weil echter Schnaps zwar fruchtig, aber nicht süß ist, was dem üblichen chilenischen Gusto nicht entgegenkommt.

Alle Familienmitglieder helfen mit: Ingrids Mann Osvaldo Puccio, ….

Davor aber wollte ich – nach drei Jahren im Lande – eine etwas sinnvollere Aufgabe suchen und nicht nur meine Tage im Müßiggang, mit Sport und Einladungen verbringen.

Wie hast du den Ort dafür gefunden?

Ich kannte bereits die wunderbare Küste nahe Santiago und wie unser Ferienhaus sollte auch die geplante Destilería in dieser Gegend entstehen. Nicht so einfach, da für meine Arbeit viel Wasser benötigt wird und Hanglage, um unter der Erde Reifungs- und Lagerkeller unterzubringen. Das fanden wir in Navidad nahe Matanzas und nach Lieferung der Alambique aus Österreich konnte 2014 der Bau in Angriff genommen werden.

Welches Obst verwendet ihr?

Carlos (Osvaldos Neffe), Francisca (Carlos`Frau) und Ingrid.

2015 begann ich mit Ciruela silvestre, Birne und Apfel mit den ersten Destillaten. Bald stellte sich heraus, dass Selbsternten schwer ist, da man nur ungern die Erlaubnis zur Ernte gab – trotz Entgelts – da das vorhandene und nicht gepflückte Obst vielleicht doch noch für deren Besitzer hätte nützlich werden können. Dann waren aber letztendlich die großen Mengen, die notwendig sind um eine nennenswerte Ausbeute (von 3 bis 8 Prozent) zu erzielen, ausschlaggebend, dass wir auf den umliegenden Fundos direkt kauften.

Die Arbeit verlangt immer viel Einsatz, sodass die Mithilfe von Seiten der Familie unverzichtbar wurde.

Kannst du etwas über den Destillationsprozess sagen?

Für die Herstellung ist der Reifegrad der Frucht wichtig und der artspezifische Vorbereitungsweg mit doppelter Wäsche und Zerkleinern, versetzt mit Spezialhefe und auch leichtes Ansäuern oder wenn nötig Spezialenzymzusatz.

Bei der Namenswahl der Schnapsmarke dachte die Österreicherin an ihren Vater und seine Brüder, die Lang mit Nachnamen hießen.

Nach circa vierwöchiger Reifung wird das erste Mal gebrannt und dann diese Raubrände gesammelt und in einem sehr langsamen und vorsichtigen zweiten Brennen zum Feinbrand, von dem nur der Herzteil mit reinem Trinkalkohol verwendet wird. Der Vorlauf kann für Desinfektions- oder Reinigungszwecke verwendet werden. Abnehmer sind bevorzugt befreundete Weinproduzenten, die damit ein ideales Putzmittel für ihre Gerätschaften haben. Der Nachlauf, der höhere oder Fuselalkohole enthält, wird nicht verwendet.

Da das Produkt dann ausreichend ruhen beziehungsweise reifen kann, ist es nach zwei Jahren sehr gut und trinkfertig.

Welche Spirituosen bietet Schnapsbrennerei Gebrüder Lang an?

Neben den reinen Schnäpsen haben wir auch Magenbitter mit Medizinal-Kräutern hergestellt und einen Haselnusskro-

kant-Ansatzlikör. Dieser Bereich ist noch weitest ausbaufähig, auch im Spirituosensektor.

Die Destille brachte Ingrid aus Österreich mit.

Was ist für die Zukunft geplant?

Meine Zukunftswünsche und Pläne sind, den Bekanntheitsgrad unserer Produkte zu steigern insbesondere durch Verfügbarkeit in ausgesuchten Restaurants, wo kompetente Beratung möglich ist und der Schnaps seinen Wert als Bajativo und elegante Abrundung jedes Essens, auch als Begleiter für Süßes unter Beweis stellen darf.

Was rätst du Interessierten?

Der gelagerte und fertige Schnaps im Keller, wo auch produziert wird

Wie sich über die Jahre herausgestellt hat, ist es für viele Interessierte ein empfehlenswertes Erlebnis, in der Destilería direkt vorbeizukommen, um nach vielfältigem Verkosten den bevorzugten Schnaps zu wählen. Selbstverständlich ist aber auch eine Online-Bestellung möglich unter:

www.drinksschnaps. com oder www. destilados.at

Für weitere Informationen wenden an: servus@ drinkschnaps.com