Folkloristische Gala der Schüler der DS Punta Arenas

Voller Schwung und Begeisterung führten die Schüler der Deutschen Schule Punta Arenas für ihre Eltern und Familien am 11. und 12. September ein folkloristisches Musik- und Tanzprogramm auf. Bei dieser Veranstaltung merkte man den Kindern und Jugendlichen die Freude an, nach der Pandemie wieder öffentlich auftreten zu können. Hartes Training in der Sportabteilung war der Gala vorausgegangen. Die Vielfalt der chilenischen, folkloristischen Traditionen sowie Tanz und Musik sollten die Schüler kennenlernen, um dabei Liebe zu ihren Wurzeln zu entwickeln. Es war außerdem eine farbenprächtige Kostümshow – auch dank der Unterstützung der Eltern. An der Veranstaltung nahmen die Schulleiterin Carolina Calderón, Mitglieder des Vorstands des Deutschen Schulvereins, des Leitungsteams, des Schülerzentrums, des Elternzentrums, besondere Gäste und die Familien teil. Am 10. September wurden auf der Folkloreshow «Raíces de América» typische Kostüme aus Argentinien, Peru, Brasilien, Kolumbien und Chile und ihre schönen Tänze präsentiert. Die Spielgruppe, die Vorschulkinder und die Schüler bereiteten sich wochenlang mit ihren Lehrern darauf vor und erhielten nach der Aufführung viel Beifall.

Quelle und Fotos: DS Punta Arenas