Rockfestival «Deutsch rockt» 2023

«Außer Rand und Band»

Die Band Mumpitz der DS Puerto Montt mit Joaquín Donoso, Sofía Miranda, Joaquín Canales, Laura Huerta, Martín Beltrán und Mateo Espinoza

Deutschlernen durch Musik? Das geht, wie die 19 Bands von 19 deutschen Schulen am Rockfestival «Deutsch rockt» vom 27. bis 29. September vormachten. 104 Schülerinnen und Schüler stellten ihre Stücke zum diesjährigen Motto «Außer Rand und Band» an der Deutschen Schule Concepción vor.

Am Freitag, 27. September, reisten die Schülerinnen und Schüler aus ganz Chile in Concepción an und wurden von ihren Gastfamilien in Empfang genommen. Die nächsten zwei Tage spielten sie mit ihren Schulbands auf dem Rockfestival. Das Besondere: Die Texte ihrer Stücke waren alle auf Deutsch.

Die Vorbereitungsphase begann aber schon lange vorher, denn jede teilnehmende Schule wählte zunächst die Schülerband und den Liedtext aus, die die Schule im nationalen Finale repräsentieren sollten. Außerdem mussten die Bands einen Imagefilm produzieren, in dem sie sich, die wichtigsten Textstellen und die zentrale Botschaft der deutschen Liedtexte vorstellten. Diese Filme wurden direkt vor den Auftritten der jeweiligen Band gezeigt.

José Fernandez von der Band Los Innombrables der Deutschen Schule Rudolf Deckwerth

Dieses Projekt verläuft in den Schulen kurs- und fächerübergreifend, sodass verschiedene Jahrgangsstufen mitmachen, um die deutschsprachigen Rocklieder zu texten und zu komponieren. Im Deutschunterricht werden die aussagekräftigen, poetischen und grammatikalisch korrekten Texte geschrieben, während im Musikunterricht dazu eine passende Melodie komponiert wird.

Die Band Al salej von der Deutschen Schule Valparaíso: Kai de la Maza, Benjamín Guajardo, Axel Neumann, Antonio Alvez, Nicolás Pierry und Ignacio Valdés

Neben den zwei Festivalkonzerten gab es auch ein Café-Konzert, bei dem alle Bands noch andere Lieder ihres Repertoires vorspielten. Außerdem fand ein Deutschseminar statt, in dem kreativ mit Adjektiven und den zentralen Botschaften der Lieder des Festivals gearbeitet wurde.

Die DS Concepción, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und das Goethe Institut hatten alle Pasch-Schulen in Chile zum Rockfestival 2023 eingeladen..

Fotos: Miguel Braxton Farah