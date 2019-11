Tag der Deutschen Einheit in Valparaíso

Botschafter Dr. Christian Hellbach, Rosamaría Kohler, Honorarkonsul Jan Karlsruher

Guillermo Pavez, Erasmo Olivarez und Pablo Peragallo

Christian Bonert, Edgardo Schumacher, Alfredo Schilling, Jan Karlsruher

Kurt Angelbeck, Doris Angelbeck, karin Angelbeck und Pia Maneschi

Oberst Roberto Mancillea, Oberst Oscar Alarcon, Oberst Angelo Hernandez

Jaime Riveros, Yasna Catalda, Martin Gellert, Carmen Salguera, Alexander Meyers-Diekena, Bettina Wolff, Botschafter Dr. Christian Hellbach

Franz Stark, Luz Maria Jeria, Paulina Infante, Julia Koppetsch, Daniel Morales

Nicolas Flores, Vicente Contreras, Joaquin Cocally, Felipe Gomez, Raimundo Gaya, Fernando Volke, Jürgen Zwanzger

Ricardo Kuhlmann, Maria Isabel Tejeda de Kuhlmann, Berndt Mex

Gabriel Cayul, Vilman Godoy, Maricarmen Roloff, Bruno Roloff

Der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland Jan Karlsruher lud anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 2. Oktober zu einem Empfang im Deutschen Verein ein. Persönlichkeiten aus diplomatischen Kreisen sowie zahlreiche Vertreter der deutsch-chilenischen Gemeinschaft nahmen daran teil. Der Vereinsvorsitzende Christian Bonert hieß die Anwesenden herzlich willkommen und Honorarkonsul Karlsruher erinnerte an die Vereinigung Deutschlands, die in Frieden und Freiheit vor 29 Jahren vollendet werden konnte. Botschafter Christian Hellbach begrüßte die deutsch-chilenische Gemeinschaft unserer Hafenstadt und anschließend hielt der deutsche Theologe und Philosoph Professor Richard Schröder einen Vortrag über «Zeitenwende: Von den Leipziger Montagsdemonstrationen zum Fall der Berliner Mauer».

Im Anschluss an die Vorträge und die musikalische Unterbreitung der Akkordeongruppe «Copihue» gab es für die zahlreichen Gäste ein geselliges Beisammensein.