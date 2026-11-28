Der DAAD in Chile informiert und berät

Ya sea para cursar un pregrado, un magíster, un doctorado o realizar una investigación posdoctoral, Alemania ofrece numerosas oportunidades. Pero ¿cómo elegir la universidad adecuada, qué requisitos hay que cumplir y qué becas existen?

El Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en Santiago ofrece respuestas a estas y muchas otras preguntas.

Das Informationszentrum des DAAD zog im April 2026 in das Gebäude des Heidelberg Centers.

Andrea Riedemann (siehe Seite 16) leitet das Informationszentrum, das sich seit April 2026 im Gebäude des Heidelberg Centers in Providencia befindet. Gemeinsam mit Claudia Rodríguez berät sie Studieninteressierte und informiert bei Vorträgen und Veranstaltungen über die Möglichkeiten eines Studiums und einer wissenschaftlichen Laufbahn in Deutschland.

Das DAAD-Beratungsteam bietet zweimal im Monat virtuelle Informationsveranstaltungen zum Studium und zur Forschung in Deutschland an.

Informationen und Beratung des DAAD

Alle wichtigen Veranstaltungen und Ausschreibungen des DAAD Chile werden regelmäßig auf Instagram (@daadchile) angekündigt. Bei Fragen sind die Mitarbeiterinnen des Informationszentrums unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar:

ic@daad.cl

Informationen rund um Studium und Forschung in Deutschland sowie Stipendien und Veranstaltungen sind auf den Internetseiten des DAAD auf Deutsch und Spanisch zu finden:

An rund 420 Hochschulen in Deutschland stehen Studieninteressierten etwa 22.700 Studiengänge zur Auswahl. Bei dieser Vielfalt fällt die Entscheidung nicht leicht. Die Informationen und die persönliche Beratung durch den DAAD helfen dabei, den passenden Studiengang zu finden.

Foto: dpa

www.daad.de und www.daad.cl

Für die Sprechstunden (dienstags und donnerstags) wird um eine Anmeldung gebeten. Man kann sich, je nach Kenntnisstand über den DAAD und die deutsche Hochschullandschaft, entweder für eine Gruppenberatung (bei wenigen Vorkenntnissen) oder für eine individuelle Sprechstunde anmelden.

www.daad.cl/asesorias

Die Veranstaltungstermine findet man auf:

www.daad.cl/calendario

Neues DAAD-Stipendium:

Heilbronn AI Fellowships

Seit diesem Jahr gibt es nun ein DAAD-Stipendium, das sich

konkret mit der Thematik der Künstlichen Intelligenz beschäftigt.

Wer kann sich bewerben?

Internationale Promovierende oder Postdocs, deren Promotion nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Promovierende sollten sich im letzten Jahr vor ihrer Disputationsprüfung befinden. Bewerberinnen und Bewerber sollten über einen fundierten akademischen Hintergrund im Bereich Künstliche Intelligenz oder in einem verwandten Fachgebiet verfügen, an einer Universität oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sein und ein Forschungsprojekt an einer förderfähigen Gasteinrichtung auf dem Bildungscampus Heilbronn planen.

Mehr Informationen unter: daad.de/go/en/stipa57883183

Nützliche Internetseiten für Studieninteressierte

www.my-guide.de

Eine gute Orientierungshilfe für ein Studium in Deutschland bietet die Internetseite My Guide. Dort finden Studieninteressierte Informationen zu rund 20.000 Studiengängen, können prüfen, ob ihr Schulabschluss für ein Studium in Deutschland anerkannt wird, und Kontakt zu deutschen Hochschulen aufnehmen.

www.study-in-germany.de

Auf dieser Seite findet man alle Informationen rund um das Studium, also auch über Themen wie Krankenversicherung, Wohnen, verschiedene Hochschultypen, Universitätsstädte und Studentenleben.

www.studis-online.de und www.studienwahl.de



Wer noch auf der Suche nach einem für sich passenden Studiengang oder einer Universität ist und bereits Deutsch spricht, der kann sich auf www.studis-online.de informieren. Da ist es zum Beispiel möglich, einen Eignungstest für den Hochschultyp zu machen. Denn außer Universitäten gibt es auch Fachhochschulen, also Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und Musikhochschulen oder Filmhochschulen in Deutschland. Orientierungshilfe gibt es außerdem auf der Internetseite www.studienwahl.de