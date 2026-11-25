Empfehlenswerte Klassikeinspielungen November 2026
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez; Maurice Ravel: Boléro
Ana Vidović (Gitarre), Orquesta de Valencia/Alexander Liebreich
Accentus Music, 1 Vinyl
Erschien am 6. November 2026.
Die beliebten Werke in zwei brandneuen Einspielungen: Rodrigos Gitarrenkonzert wurde im Juni 2024 im Palau de la Música von Valencia während eines Konzerts mitgeschnitten, und Ravels Boléro entstand als Studioaufnahme im Februar 2026. Die kroatische Gitarristin Ana Vidović spielt präzise, detailliert und ausdrucksvoll und Alexander Liebreich holt aus Ravels Boléro rhythmischen Glanz und prächtige Farben heraus.
Klassische Trompetenkonzerte
Reinhold Friedrich (Trompete), Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice/Robert Kružik
Solo Musica, 1 CD
Erschien am 6. November 2026.
36 Jahre nach seiner ersten Aufnahme der großen klassischen Stücke befasst sich Reinhold Friedrich erneut mit den Meisterwerken von Leopold Mozart, Joseph und Michael Haydn und Johann Nepomuk Hummel. Eine Kuriosität ist die Bearbeitung für Trompete der Sopranarie «Abscheulicher, wo eilst du hin?» aus Beethovens Oper «Fidelio», die Friedrich mit imponierender Dramatik vorträgt.
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55, «Eroica»
Ensemble Resonanz/Riccardo Minasi
Harmonia Mundi, 1 CD
Erschien am 6. November 2026.
Effektvolle, elektrisierende Deutung des in der historisierenden Aufführungspraxis herangereiften Maestros Minasi, die Beethovens altbekannte Komposition in einem völlig ungewohnten Licht glänzen lässt.
Giacomo Puccini: «Tosca»
Anna Netrebko (Tosca), Freddie De Tommaso (Cavaradossi), Gerald Finley (Scarpia), Chor u. Orchester des Royal Opera House/Jakub Hrůša
Opus Arte, 1 Blu-Ray-Disc
Erscheint am 27. November 2026.
Aufführung am Royal Opera House Covent Garden in Starbesetzung. Mit dieser Produktion gab der neue Musikdirektor des Londoner Opernhauses Jakub Hrůša seinen Einstand als Dirigent.
Georg Friedrich Händel: «Der Messias»
Judith Nelson und Emma Kirkby (Sopran), Carolyn Watkinson (Alt), Paul Elliott (Tenor), David Thomas (Bass), Christ Church Cathedral Choir, Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood
Decca, 3 Vinyl
Erscheint am 27. November 2026.
Hogwoods Einspielung aus dem Jahr 1979 (eine historische Rekonstruktion der Fassung von 1754) gilt heute als legendär. Für die Fertigung griff die Decca auf die Masterbänder zurück, die in einem rein analogen Verfahren (AAA) bearbeitet wurden, um dem Klang der Originalfassung möglichst nahezukommen.