Klassische Trompetenkonzerte

Reinhold Friedrich (Trompete), Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice/Robert Kružik

Solo Musica, 1 CD

Erschien am 6. November 2026.

36 Jahre nach seiner ersten Aufnahme der großen klassischen Stücke befasst sich Reinhold Friedrich erneut mit den Meisterwerken von Leopold Mozart, Joseph und Michael Haydn und Johann Nepomuk Hummel. Eine Kuriosität ist die Bearbeitung für Trompete der Sopranarie «Abscheulicher, wo eilst du hin?» aus Beethovens Oper «Fidelio», die Friedrich mit imponierender Dramatik vorträgt.