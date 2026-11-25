Ricardo Roth – ein Schweizer Pionier mit Weitblick

Aguas turquesas, volcanes nevados y densos bosques siempreverdes: el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en el sur de Chile, alberga algunos de los paisajes naturales más hermosos del país. El 17 de agosto de 2026 celebró su centenario. Su historia está estrechamente ligada a un hombre de ascendencia suiza: Ricardo Roth Schütz, pionero del turismo y apasionado defensor de la conservación de la naturaleza.

Mit einer Fläche von rund 253.780 Hektar erstreckt sich der Park in der Region Los Lagos, unweit von Puerto Varas. Zu seinen bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der Vulkan Osorno, der Lago Todos los Santos und die spektakulären Saltos del Petrohué, wo sich türkisgrünes Wasser durch bizarre Formationen aus Vulkangestein zwängt. Am 17. August 1926 wurde das Gebiet offiziell zum Nationalpark erklärt. Damit entstand der älteste bis heute bestehende Nationalpark Chiles und einer der ersten Lateinamerikas.

Am 19. Oktober ehrten Vertreter chilenischer und argentinischer Tourismus- und Naturschutzinstitutionen Ricardo Roth Schütz bei einer Gedenkveranstaltung in Petrohué: Charlotte Bleisch, Schweizer

Botschafterin, Cristián Palma, Präsidialdelegierter der Region Los Lagos, María Paz Lagos, Staatssekretärin für Tourismus, Lorena Arriagada, Geschäftsführerin des chilenischen Verbandes der Tourismusunternehmen (Achet), Christian Roth, Geschäftsführer der Empresas Andina del Sud und Nachkomme von Ricardo Roth in vierter Generation, und Francisco Santa María, Direktor der Fakultät für Tourismus und Gastgewerbe am Duoc UC

foto: Christian Roth

Ein Schweizer Nachfahre mit einer Vision

Die Initiative zur Gründung ging maßgeblich auf Ricardo Roth (1883–1947) zurück. Er wurde im argentinischen San Nicolás de los Arroyos geboren. Sein Vater war der Schweizer Paläontologe Santiago Roth, seine Mutter Elisa Schütz.

Schon früh lernte Ricardo die faszinierende Landschaft Patagoniens kennen. 1901 ließ er sich in Peulla am östlichen Ende des Lago Todos los Santos nieder. Dort entwickelte er touristische Angebote und errichtete später das Hotel Peulla.

Roth erkannte früh das touristische Potenzial der Seen- und Vulkanlandschaft. Bereits 1913 organisierte er eine Reise für sieben Besucher aus Buenos Aires über die Anden nach Chile. Damit legte er einen Grundstein für den später berühmten «Cruce de Lagos», der bis heute Chile und Argentinien verbindet.

Doch Roth wollte mehr als nur Touristen anlocken. Ihm lag daran, die einzigartige Natur vor Zerstörung zu bewahren. Er setzte sich für die Unterschutzstellung des Gebietes ein und trug entscheidend dazu bei, dass 1926 der Nationalpark entstand.

Der Vulkan Osorno und der Lago Todos los Santos gehören zu den Wahrzeichen des Nationalparks Vicente Pérez Rosales, der 2026 sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Foto: catalystplanet.com

Seinen Namen erhielt dieser allerdings nicht nach Roth, sondern nach Vicente Pérez Rosales (1807–1886), dem chilenischen Politiker und Schriftsteller, der im 19. Jahrhundert die deutsche Einwanderung im Süden Chiles maßgeblich gefördert hatte.

Naturparadies mit Zukunft

Heute schützt der Park einen bedeutenden Teil der gemäßigten Regenwälder der südlichen Anden. Hier wachsen mächtige Coigües und andere einheimische Baumarten. Zu den tierischen Bewohnern gehören der kleine Pudú-Hirsch, die seltene Wildkatze Güiña und zahlreiche Vogelarten. Das Gebiet ist Teil des Unesco-Biosphärenreservats «Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes» und zählt zu den meistbesuchten Nationalparks Chiles.

Gleichzeitig richtet sich der Blick in die Zukunft: Ein neuer Masterplan bis 2050 soll Naturschutz, nachhaltigen Tourismus und Infrastruktur besser miteinander verbinden. Hundert Jahre nach seiner Gründung bleibt der Nationalpark Vicente Pérez Rosales ein Symbol für Chiles Naturreichtum – und für die Weitsicht eines Mannes, der schon vor einem Jahrhundert erkannte, dass diese einzigartige Landschaft nicht nur bewundert, sondern auch geschützt werden muss.