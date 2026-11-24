«Wichtig ist, dass du deinen eigenen Weg gehst»

Estudiar en el extranjero implica mucho más que adquirir conocimientos académicos. Adaptarse a un nuevo entorno, superar barreras lingüísticas y desenvolverse de manera independiente son algunos de los desafíos. Leanne Dübendorfer los ha vivido en primera persona y, pese a las dificultades iniciales, hoy valora las experiencias que le ha brindado su paso por una universidad alemana.

Schon früh entwickelte Leanne Dübendorfer den Wunsch, einmal im Ausland zu leben. Ihre Eltern betrieben das «Hostal Zapato Amarillo», ein Bed and Breakfast, in dem Gäste aus aller Welt übernachteten. So kam sie bereits als Kind mit verschiedenen Sprachen und Kulturen in Kontakt. Auch ihr älterer Bruder, der mit 17 Jahren in die Schweiz auswanderte, war ein Vorbild. «Als ich 16 war, wusste ich schon, dass ich das Gleiche machen wollte, aber in einem anderen Land.»

Leanne Dübendorfer wurde in Osorno geboren und wuchs in Puerto Octay auf. Nach dem Besuch der Deutschen Schule Frutillar zog sie zum Studium nach Deutschland. Seit fünf Jahren lebt sie im oberpfälzischen Amberg und studiert Medienproduktion und Medientechnik an der OTH Amberg-Weiden.

foto: privat

Ein dreimonatiger Schüleraustausch in Stuttgart bestärkte sie in ihrem Vorhaben. Als eine Mitarbeiterin des International Office der OTH Amberg-Weiden ihre Schule besuchte und die Studienmöglichkeiten vorstellte, wurde sie auf den Studiengang Medienproduktion und Medientechnik aufmerksam. Da sie sich schon immer für Fotografie und Videoschnitt interessiert hatte, war ihre Entscheidung schnell gefallen. «Das war irgendwie Schicksal.»

Seit fünf Jahren lebt sie inzwischen in Amberg. Die Stadt gefällt ihr besonders wegen ihrer Lage zwischen Nürnberg und Regensburg.

Ein schwieriger Start

Der Studienbeginn war allerdings schwieriger als erwartet. «Rückblickend hätte ich mich besser vorbereiten und möglicherweise zunächst ein Studienkolleg besuchen sollen», meint sie. Vor allem die Sprache stellte sie vor große Herausforderungen. Obwohl sie bereits Deutschkenntnisse auf B2-Niveau hatte, merkte sie schnell, dass die Fachsprache deutlich schwieriger war als die Umgangssprache.

Hinzu kam, dass sie ihren Alltag erstmals vollständig allein organisieren musste. Mit der Zeit entwickelte sie jedoch eine Routine und lernte, die verschiedenen Aufgaben besser zu bewältigen.

Am deutschen Bildungssystem gefällt ihr besonders, dass es unterschiedliche Wege in den Beruf gibt. Neben dem Studium bieten auch eine Ausbildung und spätere Weiterqualifizierungen gute Perspektiven. Positiv findet sie außerdem, dass Schüler durch Praktika verschiedene Berufsfelder kennenlernen können.

Ihr Studium finanzierte sie hauptsächlich mit BAföG, einer staatlichen Ausbildungsförderung in Deutschland. Als sie diese Unterstützung nicht mehr erhielt, halfen ihre Eltern ihr eine Zeit lang finanziell aus. Zusätzlich arbeitete sie als studentische Hilfskraft an der Hochschule.

Trotz der vielen positiven Erfahrungen vermisst sie Chile sehr. In den vergangenen fünf Jahren konnte sie ihre Heimat nur zweimal für einige Wochen besuchen. Besonders fehlen ihr die Landschaften und das Essen. «Obst, Gemüse und Fleisch haben in Chile unglaublich viel mehr Geschmack.» Zum chilenischen Nationalfeiertag am 18. September sehnt sie sich vor allem nach Asado, Choripanes und Empanadas mit Pebre.

Derzeit schreibt sie ihre Bachelorarbeit. Anschließend möchte sie zunächst Berufserfahrung sammeln. «Ich bin offen für alles, auch wenn ich dafür ganz in den äußersten Norden oder Westen Deutschlands umziehen muss.» Später möchte sie möglicherweise noch ein Masterstudium anschließen, sobald sie weiß, in welchem Bereich sie sich spezialisieren möchte.

«Traut euch, egal was andere sagen»

Anderen chilenischen Schülern, die über ein Studium in Deutschland nachdenken, möchte sie vor allem Mut machen: «Traut euch, egal was andere sagen.» Sie selbst habe während ihres Studiums oft an ihrer Entscheidung gezweifelt und sogar ans Aufgeben gedacht. Während sie in Chile zu den besten Schülern gehört hatte, musste sie in Deutschland plötzlich schlechte Noten verkraften. «Das war nicht einfach, aber es gehört dazu.»

Mit der Zeit erkannte sie, dass auch ihre deutschen Kommilitonen Schwierigkeiten hatten und manche Prüfungen mehrfach wiederholen mussten. Deshalb hält sie es für wichtig, sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen. «Wichtig ist, dass du deinen eigenen Weg gehst und stolz auf dich bist, wenn du merkst, dass du etwas gemeistert hast, das für dich persönlich schwierig war.»

Heute ist sie froh, sich für ein Studium in Deutschland entschieden zu haben. Das Studium habe ihr nicht nur fachliches Wissen vermittelt, sondern sie auch persönlich wachsen lassen. Besonders bereichernd seien die Begegnungen mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und die Freundschaften, die dabei entstanden sind.