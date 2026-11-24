Leiterin des DAAD-Informationszentrums

Zwei Kulturen, viele Perspektiven

Desde septiembre de 2026, Andrea Riedemann dirige el Centro de Información del Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) en Santiago. Nacida en Chile y criada en Alemania, la socióloga ha estudiado y trabajado en ambos países. La migración, la diversidad cultural y la educación han marcado su trayectoria personal y profesional.

Andrea Riedemann kennt das Gefühl, in zwei Ländern zu Hause zu sein. Sie wurde in Santiago geboren, verbrachte jedoch einen großen Teil ihrer Kindheit in Bremen. «Ich bin dort aus politischen Gründen aufgewachsen und hatte eine glückliche Kindheit», erzählt sie. 1985 zog sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester wieder nach Chile. Für die Eltern war es eine Rückkehr, für die Kinder hingegen ein Neuanfang: Andrea hatte Chile 1975 mit elf Monaten verlassen, ihre Schwester war in Bremen geboren worden.

Sie habe sich schon immer Fragen über Identität und Zugehörigkeit gestellt. «Früher fand ich das problematisch, doch heute nicht mehr.» Besonders gut kann sie sich mit dem Gedanken der Schriftstellerin Taiye Selasi identifizieren: «Don’t ask me where I’m from. Ask where I’m local!» – Frag mich nicht, woher ich komme, sondern wo ich mich zu Hause fühle. Für Andrea Riedemann ist die Antwort inzwischen klar: «Sowohl in Santiago als auch in Berlin.»

Nach der Rückkehr aus Deutschland beschäftigte sie vor allem eine Frage: «Wie können zwei Gesellschaften so unterschiedlich sein? Als ich dann erfahren habe, dass es einen Studiengang gibt, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, war für mich sofort klar, dass ich Soziologie studieren wollte.» Diese Entscheidung hat sie nie bereut. «Es war und ist genau das Richtige für mich.»

Nach ihrem Studienabschluss in Chile zog es sie erneut nach Bremen. Für ein Semester besuchte sie dort aus Neugier Vorlesungen und Seminare an der Universität. Besonders interessierten sie Veranstaltungen über Feminismus und die gesellschaftliche Stellung der Frau, darunter das Seminar «Hexen, Huren und Hysterikerinnen – über unterschiedliche Frauenbilder in der Geschichte». Die Beschäftigung mit feministischen Theorien bestärkte sie in ihrer kritischen Sicht auf die chilenische Gesellschaft. «Schon als Kind war mir in Chile die symbolische und körperliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen aufgefallen, die von sexueller Belästigung auf der Straße bis hin zu patriarchal motivierten Frauenmorden reichte.»

Nach der Zeit als Gasthörerin in Bremen arbeitete Andrea Riedemann mehrere Jahre als Soziologin in Projekten, die sich vor allem mit Bildung und der Überwindung von Armut beschäftigten. Damals, in den 1990er Jahren, kamen zunehmend Frauen aus Peru nach Chile. «Schon zu Beginn dieser Migration war für mich klar, dass große Teile der chilenischen Gesellschaft über die Einwanderung irritiert waren, da sie die angeblich homogene, weiße und stark europäisch geprägte chilenische Gesellschaft vielfältiger machte.»

Anschließend absolvierte sie einen Master in interkultureller Erziehung und promovierte in Berlin, wo sie insgesamt fünf Jahre lebte. Sowohl während ihres Masterstudiums und ihrer Promotion als auch in den darauffolgenden Jahren der Projektarbeit beschäftigte sich die Soziologin mit kultureller Diversität, Bildung und Rassismuskritik.

Nach ihrer Promotion 2012 arbeitete Andrea Riedemann an chilenischen Universitäten. Anfang 2025 wechselte sie zum DAAD, wo sie zunächst in der Studienberatung tätig war. Seit September 2026 leitet sie das Informationszentrum in Santiago, dessen Leitung zuvor rund drei Jahre unbesetzt war.

«Mich begeistert an erster Stelle, dass man vor allem junge Menschen dazu motiviert oder ihnen dabei hilft, in Deutschland ein Bachelorstudium, einen Master oder eine Promotion aufzunehmen», sagt sie über ihre Arbeit. Sie ist überzeugt, dass ein Studium oder Forschungsaufenthalt in Deutschland hervorragende Chancen bietet.

Gleichzeitig weiß sie aus eigener Erfahrung, welche Bedeutung Sprachkenntnisse für einen erfolgreichen Auslandsaufenthalt haben. Zwar bieten immer mehr deutsche Universitäten englischsprachige Studiengänge an, doch für viele Studiengänge und das Leben außerhalb der Hochschule sind Deutschkenntnisse weiterhin wichtig. Hier sieht sie Handlungsbedarf: «Deutschunterricht in Chile ist nicht sehr weit verbreitet, und an diesem Punkt würde ich gerne etwas verändern.»

Auch die Vielseitigkeit ihrer neuen Aufgabe gefällt ihr. Das kleine Team ermögliche kurze Wege und unkomplizierte Entscheidungen. Besonders freut sie sich darüber, ihre Zweisprachigkeit und ihre Kenntnisse aus der Soziologie, der interkulturellen Bildung und der Geschichte täglich nutzen zu können.

Abseits ihres Berufs ist Andrea Riedemann ein Mensch mit vielfältigen Interessen. Einmal in der Woche besucht sie einen Yogakurs, an einem weiteren Tag arbeitet sie im Atelier einer Künstlerin an eigenen handwerklichen Projekten. Literatur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit Freundinnen hat sie vor mehreren Jahren einen Leseclub gegründet, der sich etwa alle vier bis sechs Wochen trifft. «Wir besprechen selbstverständlich Bücher, tauschen uns aber auch über alles Mögliche aus.»

Wichtig ist ihr auch die Familie. Ihr 15-jähriger Sohn wird zunehmend selbstständig, doch sie achtet darauf, Zeit für gemeinsame Aktivitäten zu finden – etwa zum Serienschauen, Tischtennisspielen, für Konzertbesuche oder Ausflüge an den Strand.

Ihre Erfahrungen in Chile und Deutschland haben auch ihre Lebenseinstellung beeinflusst. «Ich versuche, immer im Bewusstsein zu behalten, dass das Leben endlich ist und dass unsere heutigen Lebensumstände sich unerwartet ändern könnten», stellt sie fest. Freundschaften pflegen, die Natur genießen, reisen und vor allem den Menschen, die ihr nahestehen, rechtzeitig sagen, was sie ihr bedeuten – all das ist Andrea Riedemann wichtig. «Ich versuche, so wenig wie möglich auf später zu verschieben und heute und jetzt zu genießen, was es zu genießen gibt.».

Foto privat