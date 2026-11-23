Mit einem festlichen Ball im Club Manquehue in Santiago feierte die Burschenschaft Araucania am 24. Oktober ihr 130-jähriges Bestehen. Rund 260 Gäste nahmen teil, darunter Mitglieder chilenischer Burschenschaften, eigens aus Deutschland angereiste Bundesbrüder sowie Vertreter deutsch-chilenischer Institutionen, Partner und Familienangehörige. Der Abend begann mit einem Begrüßungscocktail, gefolgt von einem festlichen Abendessen, Dankesreden und dem traditionellen Walzer. Nach dem bereits zuvor veranstalteten Festkommers bildete der Jubiläumsball einen weiteren Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Studentenverbindung, die sich seit 1926 ihrem Wahlspruch «Libertas – Veritas – Fraternitas» (Freiheit – Wahrheit – Brüderlichkeit) verpflichtet fühlt.