Durante los estudios universitarios, adquirir experiencia práctica se ha convertido en algo habitual. Además de conocer de cerca el mundo laboral, estas experiencias ayudan a los estudiantes a definir sus intereses profesionales y, después del pregrado, a elegir un magíster acorde con sus objetivos. Felipe Davis, exalumno del Colegio Alemán de Valdivia y estudiante de Ciencias Políticas, aprovechó esta oportunidad gracias al Programa Internacional de Becas Parlamentarias (IPS) del Bundestag alemán. Su estadía en Berlín no solo le permitió conocer de cerca la política alemana, sino que también le abrió nuevas perspectivas profesionales y personales.

Seine Begeisterung für Deutschland begann bereits während der Schulzeit: «Als Stipendiat des Pädagogischen Austauschdienstes konnte ich einen Monat lang das Land und seine Kultur kennenlernen. Später verbrachte ich zwei Monate im Rahmen eines Schulaustauschs in Münster. Beide Erfahrungen haben mich darin bestärkt, mich für das IPS zu bewerben.»

Während seines Politikwissenschaftsstudiums wurde er bei der Suche nach einem Praktikum auf das Internationale Parlaments-Stipendium aufmerksam. «Als ich die offizielle Webseite des IPS las, war ich sofort begeistert», erinnert er sich. Erste Einblicke in die parlamentarische Arbeit hatte er bereits bei einem Praktikum in der chilenischen Abgeordnetenkammer gewonnen.

Vom 2. März bis zum 24. Juli dieses Jahres lernte Felipe den politischen Alltag in Berlin kennen. Sein Praktikum absolvierte er im Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori, die chilenische Wurzeln hat. «Ich hatte großes Glück mit dieser Zuteilung», sagt er. Neben administrativen Aufgaben beschäftigte er sich vor allem mit den Beziehungen Deutschlands zu Lateinamerika und Chile.

Besonders beeindruckte ihn das hohe Tempo im Bundestag während der Sitzungswochen. Bereichernd war auch der Austausch mit rund 80 weiteren Stipendiaten aus verschiedenen Ländern. Ein Höhepunkt seines Aufenthalts war die Begegnung mit dem ehemaligen chilenischen Präsidenten Gabriel Boric bei dessen Besuch in Berlin.

Anderen jungen Chilenen empfiehlt Felipe das Programm ausdrücklich: «Es ist eine einmalige Chance, einen direkten Einblick in die Parlamentsarbeit in Deutschland zu gewinnen.» Wer sich bewerben möchte, sollte sich intensiv mit der aktuellen deutschen Politik beschäftigen und im Auswahlverfahren seine Motivation und sein politisches Interesse deutlich machen.

Für Felipe ist aus dem Aufenthalt eine längerfristige Perspektive geworden: Er arbeitet zurzeit weiter im Bundestag und möchte ein Masterstudium im Bereich Public Policy oder Internationale Beziehungen beginnen. «Als ich in Berlin ankam, hätte ich nie gedacht, dass ich hierbleiben würde. Ich lasse mich also gerne überraschen, was die Zukunft noch bringt.»

So bewirbt man sich für das IPS

Wer sich für das Internationale Parlaments-Stipendium (IPS) des Deutschen Bundestages interessiert, bewirbt sich über die Deutsche Botschaft. Nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen folgt zunächst ein telefonisches Gespräch zur Überprüfung der Deutschkenntnisse. In einem zweiten Auswahlgespräch geht es unter anderem um die persönliche Motivation, den Werdegang und Kenntnisse der aktuellen deutschen Politik.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen, Bewerbungsunterlagen und Fristen gibt es auf der Internetseite des Deutschen Bundestages:

https://www.bundestag.de