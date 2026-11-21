Bajo el lema «Yo leo en voz alta, ¿y tú?», la biblioteca del Goethe-Institut en Santiago invita a niños y adultos a compartir sus libros favoritos con motivo del Día de la Lectura en Voz Alta. Alexander Schultheis, director de la biblioteca del Goethe-Institut Chile, habla sobre la importancia de leer en voz alta durante la infancia.

Welche Bedeutung hat dieser Aktionstag, und wie beteiligt sich das Goethe-Institut Santiago daran?

Der Bundesweite Vorlesetag findet jedes Jahr im November statt und wird von der Stiftung Lesen in Deutschland organisiert. Sowohl das Lesen als auch das Vorlesen sind gerade im Kindesalter sehr wichtig, da sich in dieser Entwicklungsphase zahlreiche Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn bilden. Außerdem fördert das Vorlesen die Kreativität der Kinder.

In diesem Jahr wird uns eine Schulklasse der Deutschen Schule Sankt Thomas Morus in unserer Bibliothek besuchen. Die Schüler werden aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Warum ist das Vorlesen gerade für Kinder so wichtig?

Das Vorlesen ist besonders im Kindesalter für die Sprachentwicklung von großer Bedeutung. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, lernen neue Wörter und komplexere Ausdrücke kennen, die im normalen Alltagsgespräch selten vorkommen. Schon bei Zweijährigen lassen sich dadurch messbare Vorteile im Wortschatz und Sprachverständnis feststellen.

Wie kann man Kinder heute für das Lesen begeistern, wenn digitale Medien einen immer größeren Raum einnehmen? Welche Erfahrungen machen Sie dabei in der Bibliothek des Goethe-Instituts?

Wir bieten in unserer Bibliothek unter anderem einen Spieleclub und ein Sprachcafé an, um den Austausch und das gemeinsame Lernen zu fördern.

Außerdem empfehlen wir, zu Hause täglich mindestens fünf Minuten zu lesen und anschließend darüber zu sprechen. Das fördert die Sprachentwicklung und die Ausdrucksfähigkeit.

Auch 2027 werden wir wieder Veranstaltungen zur Leseförderung anbieten – denn Lesen ist sehr wichtig für den Alltag.

Die Fragen stellte Silvia Kählert.