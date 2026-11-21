Von der Solarenergie zur Supraleiterforschung

Durante sus estudios en Chile, Andrés Yenes descubrió Alemania a través de publicaciones especializadas alemanas sobre energía solar. Su deseo de cursar un magíster en ese país lo llevó finalmente por un camino muy distinto al que había planeado. Aprendió alemán desde cero, postuló a tres universidades y finalmente comenzó una nueva carrera en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT).

«Ich wollte ganz von vorne anfangen», erklärt Andrés Yenes, der sich bewusst keine Studienleistungen aus seinem Elektrotechnikstudium an der Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) anrechnen ließ. Eine der ersten Herausforderungen in Deutschland war die Bürokratie. Bei bürokratischen Fragen, etwa im Umgang mit der Krankenkasse oder der Ausländerbehörde, empfiehlt er den Austausch mit anderen Chilenen und Lateinamerikanern in Facebook-Gruppen sowie die Unterstützung durch die Fachschaft, den AStA (die Studentenvertretung) oder Kommilitonen.

Auch die Sprache war anfangs eine Hürde. Nach Selbststudium, Privatunterricht und Sprachkursen in Santiago und Heidelberg bestand er im zweiten Anlauf den notwendigen Deutschtest. Doch trotz bestandener Prüfung merkte er zu Beginn der Vorlesungen, «dass noch viel Luft nach oben war».

Besonders schätzt Andrés die Eigenverantwortung im deutschen Hochschulsystem. Anders als an der PUC erlebte er am KIT ein Studium mit weitgehend freier Zeiteinteilung und weniger verpflichtenden Leistungsnachweisen während des Semesters. «Mir gefällt diese Freiheit sehr», sagt er. Während des Studiums arbeitete er unter anderem als Tutor und studentische Hilfskraft.

Auch finanziell war der Anfang nicht einfach. Als Student aus einem Nicht-EU-Land musste Andrés Studiengebühren bezahlen. Diese betragen heute am KIT rund 1.700 Euro pro Semester. Hinzu kamen für Andrés die Wohnkosten. Zunächst mietete er noch von Chile aus eine teure Unterkunft über Airbnb, konnte später aber einen günstigeren Mietvertrag abschließen. Rückblickend meint er, bei der Wohnungssuche Glück gehabt zu haben.

An Karlsruhe gefallen ihm die vielen Parks und die Nähe zur Natur. Auch die guten Reisemöglichkeiten innerhalb Europas begeistern ihn. «Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich so viel von Europa kennenlernen würde.» Zu seinen schönsten Eindrücken gehört außerdem die deutsche Weihnachtszeit mit ihren Lichtern und der besonderen Atmosphäre.

Heute promoviert Andrés am KIT, wo er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist, und forscht am Einsatz von Supraleitern in elektrischen Maschinen. «Die Laborversuche mit unserer neuen Maschine waren für mich hochemotional», erinnert er sich. Ihm wurde bewusst, dass er möglicherweise zu den ersten Menschen gehörte, die einen solchen Motor in Betrieb sahen. Ziel der Forschung ist es, künftig leichtere, leistungsstärkere und energieeffizientere Elektromotoren zu entwickeln.

Beruflich möchte er eines Tages an einer Universität lehren und weiterforschen. «Mein großer Traum ist es, dieser Welt durch meine wissenschaftliche Arbeit etwas Gutes zu hinterlassen.»

Auch außerhalb der Universität gibt Andrés sein Wissen weiter. Auf seinem YouTube-Kanal «Tutores de Rayo» erklärt er elektrotechnische Zusammenhänge für ein vorwiegend spanischsprachiges Publikum.

Sein Weg war allerdings nicht immer einfach. In Chile hatte Andrés unter einer schweren Depression gelitten, von der er sich erst nach langer Zeit erholte. Heute blickt er mit Dankbarkeit auf sein Leben, seine Ehe und seine wissenschaftliche Arbeit: «Zu merken, dass mein Leben Sinn hat und dass all der Schmerz am Ende eine Bedeutung hatte, gehört für mich zu meinen schönsten Erfahrungen.»