«Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit»

Exponencial es la conferencia anual, organizada por la Universidad del Desarrollo, que aborda los grandes desafíos de nuestro tiempo, haciendo accesible el conocimiento de punta a un público amplio y permitiendo el intercambio interdisciplinario entre diversos campos del saber. En su cuarta edición, el enfoque fue la «Inteligencia Artificial y el Futuro de la Humanidad».

Die Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf Alltag, Arbeitswelt, Gesundheit und Wirtschaft standen im Mittelpunkt der vierten Exponencial UDD, der jährlichen Konferenz der Universidad del

Die vierte Auflage der Konferenz Exponencial UDD brachte erneut renommierte Fachleute aus Chile und dem Ausland zusammen, die sich in diesem Jahr mit den Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz auseinandersetzten.

Desarrollo. Die Veranstaltung fand am 14. und 15. Oktober an den Universitätsstandorten in Concepción und Santiago statt. Unter dem Motto «Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit» kamen nationale und internationale Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um über die Fortschritte dieser Technologie und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen zu diskutieren. Aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven und anhand von Erfahrungen aus der Praxis wurde erörtert, wie sich die Entwicklung und Nutzung von KI auf Wirtschaft, Arbeitswelt, Gesundheit, Bildung, Cybersicherheit, Menschen und Unternehmen auswirken werden – sowohl weltweit als auch in Chile.

Der Rektor der Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, verglich den Siegeszug der KI mit historischen Meilensteinen wie der Erfindung des Buchdrucks und dem Aufkommen des Internets. Die eigentliche Herausforderung bestehe darin, das Potenzial dieser Technologie «in den Dienst der Menschen, ihrer Freiheit und ihrer Entwicklung zu stellen».

Chancen für Wachstum und Innovation

Klaus Schmidt-Hebbel, Präsident der Exponencial, bei seiner Eröffnungsansprache

Klaus Schmidt-Hebbel, Präsident von Exponencial, ordnete das Konferenzthema vor dem Hintergrund der weltweit rasanten Verbreitung von KI-Anwendungen ein. Schätzungen zufolge könnte die weltweite Verbreitung dieser Technologie bis 2030 rund 60 Prozent Unternehmen erreichen. Chile nehme dabei im internationalen Vergleich sowohl hinsichtlich der Nutzung als auch der Innovationskraft eine mittlere Position ein. «Wir wissen, dass künstliche Intelligenz Innovationen beschleunigt», erklärte Schmidt-Hebbel. Zugleich unterstrich er das enorme Potenzial dieser Technologie, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Produktivität der Länder zu steigern.

Das Programm war in mehrere Themenblöcke gegliedert, die unterschiedliche Aspekte der Künstlichen Intelligenz beleuchteten: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, KI in Wirtschaft und Bildung, KI im Gesundheitswesen sowie Cybersicherheit. Zum Abschluss der Konferenz fand eine Podiumsdiskussion statt, bei der die Teilnehmer zu dem Schluss kamen, dass Künstliche Intelligenz eine große Chance bietet, das Wirtschaftswachstum und die Produktivität in Chile zu steigern. Wie stark sich dieses Potenzial tatsächlich entfalten kann, hängt jedoch davon ab, inwieweit die Unternehmen bereit und in der Lage sind, die Technologie einzusetzen. Darüber hinaus betonten die Diskussionsteilnehmer, dass Chile den Anspruch haben sollte, eigene KI-basierte Lösungen zu entwickeln. Dabei gelte es, die Wettbewerbsvorteile des Landes gezielt zu nutzen und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichem Sektor zu stärken. Die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Konferenz betreffen also verschiedene Disziplinen und Themen.

Ernesto Silva, Prorektor der Universidad del Desarrollo, Raúl Camposano, Dozent an der Stanford University und Partner bei Silicon Catalyst, Marcela Castillo, Dekanin der Medizinischen Fakultät Clínica Alemana – UDD, und Klaus Schmidt-Hebbel, Präsident von Exponencial UDD

Potenziale nutzen

Ernesto Silva, Prorektor der Universidad del Desarrollo, beendete die Veranstaltung mit Überlegungen zu den Stärken Chiles. Dabei hob er insbesondere das Humankapital, die wissenschaftlichen Kompetenzen, die lebendige Gründerszene und die verschiedenen Wirtschaftssektoren hervor. All diese Bereiche müssten seiner Ansicht nach «von ihren Fesseln befreit werden, damit sich das vorhandene Talent frei entfalten kann». Mit Blick auf die Zukunft des Landes betonte Silva: «Das größte Risiko für Chile besteht nicht darin, dass sich die künstliche Intelligenz zu schnell entwickelt, sondern dass wir selbst zu langsam vorankommen». Deshalb richte die UDD einen klaren Appell an das Land, sich ehrgeizige Ziele zu setzen: «Denn je größer die Ziele, desto schneller kommen alle voran.»