El título es, sin duda, toda una declaración de principios: no son necesariamente las personas más conformistas, sino a menudo aquellas que siguen su propio camino, las que dejan las huellas más extraordinarias. El libro de Adriane Rinsche invita a mirar la propia historia familiar con otros ojos. Detrás de relatos antiguos, documentos amarillentos y anécdotas transmitidas de generación en generación pueden esconderse aventuras que difícilmente se podrían inventar.

Manchmal sind es gerade die schwarzen Schafe einer Familie, die die spannendsten Geschichten hinterlassen. Menschen, die sich nicht an Regeln halten, eigene Wege gehen und lieber ein Abenteuer riskieren, als sich den Erwartungen anderer zu beugen. In ihrer Familiengeschichte «Schwarze Schafe in Chile» erzählt Adriane Rinsche von einem solchen Außenseiter – und zugleich von deutscher Auswanderung, familiären Wurzeln und der Suche nach der eigenen Herkunft.

Im Mittelpunkt steht Franz Rinsche, genannt Pancho. Als Jugendlicher gerät er mit seinem strengen Vater aneinander. Nach einem folgenschweren Fehltritt wird er fortgeschickt – eine Entscheidung, die sein Leben grundlegend verändert. Aus dem rebellischen Jungen wird ein Abenteurer, der zunächst als Schiffsjunge arbeitet und später Estanciero in Patagonien wird. Er erlebt Aufstieg und Niederlage, findet sein Glück und muss mit den Folgen seiner Entscheidungen leben.

Seine Geschichte ist die eines Menschen, der sich immer wieder neu behaupten muss. Doch Pancho ist nicht die einzige Hauptfigur dieses Buches. Adriane Rinsche verbindet seine Lebensgeschichte mit einem größeren historischen Panorama: der deutschen Auswanderung und Besiedlung Südchiles im 19. Jahrhundert. Damals suchten Menschen aus Europa in der Ferne eine neue Zukunft. Sie brachten Hoffnungen und Vorstellungen mit, mussten sich aber auch einer unbekannten Landschaft und schwierigen Lebensbedingungen stellen.

Für die promovierte Computerlinguistikerin Adriane Rinsche ist das Thema ganz persönlich. Die Erzählungen ihres Vaters und Dokumente aus dem Familienarchiv weckten ihr Interesse an den Vorfahren, die nach Chile ausgewandert waren. Daraus entwickelte sich eine Spurensuche, die sie in die chilenischen Anden, an den Llanquihue-See und zu den Orten ihrer Familiengeschichte führte. Ihre eigenen Eindrücke und Begegnungen verknüpft sie mit historischen Fakten und literarisch gestalteten Szenen. «Schwarze Schafe in Chile» ist zugleich Familienchronik, historische Erzählung und Reise in die Vergangenheit. Die Autorin zeigt, wie eng persönliche Schicksale mit der Geschichte verbunden sind – und wie lange die Entscheidungen früherer Generationen nachwirken können.

«Schwarze Schafe in Chile» ist bereits das zweite Buch der Autorin. Zuvor erzählte sie in «Mit dem Frachter in die Freiheit – Abenteuer in Brasilien» von ihrer Überfahrt von Rotterdam nach Vitória, ihrem Leben in Rio de Janeiro und Begegnungen mit deutschen Aussiedlern im Süden Brasiliens. «Das Chilebuch setzt die Reise fort: Mit dem Rucksack und wenig Geld ging es als Studentin in Bussen über Uruguay und Argentinien nach Chile. Aufgrund meiner familiären Verbindungen wurde das Land hier zum Schwerpunkt», erklärt Adriane Rinsche. Ihr drittes Buch, «Aufbruch in die digitale Welt – Karriere. Liebe. Mutterschaft», erscheint in den kommenden Wochen. Ein weiteres Buch über ihr Leben als international tätige Unternehmerin nach 1996 ist für kommendes Jahr geplant.

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