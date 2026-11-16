Schüler der Deutschen Schule Valparaíso

Lernen und Lehren aus Leidenschaft

No tiene raíces alemanas y es el único de su familia que habla alemán. Sin embargo, Salvador Aguilera Meneses, de 18 años y alumno del Colegio Alemán de Valparaíso, tiene un objetivo claro: quiere estudiar Pedagogía en Biología en Alemania y luego regresar a Chile para transmitir aquí sus conocimientos como profesor.

Neugier, Ausdauer und Engagement – mit diesen drei Eigenschaften beschreibt sich Salvador Aguilera selbst. Und tatsächlich ziehen sie sich wie ein roter Faden durch das Leben des 18-Jährigen.

Salvador wurde in Viña del Mar geboren und ist dort aufgewachsen. Besonders gern erinnert er sich an die Zeit mit seinen Großeltern in Rengo. Bis heute spielen sie eine wichtige Rolle in seinem Leben. Seine Eltern seien für ihn stets eine wichtige Stütze gewesen, erzählt er, seine Großmütter und sein Großvater hingegen seien seine Vorbilder.

Salvador besucht die Deutsche Schule Valparaíso bereits seit dem Kindergarten. «Die Schule ist für mich wie ein zweites Zuhause. Ich bin dort, seit ich denken kann.» Besonders schätzt er seine Lehrerinnen und Lehrer und die vielen Möglichkeiten, die ihm die Schule bietet.

Dazu gehört auch das International Baccalaureate (IB). Für das internationale Programm entschied er sich ganz bewusst. Besonders gefällt ihm die Freiheit bei den Arbeiten: «Man kann immer selbst das Thema auswählen, das einen interessiert und mit dem man sich näher beschäftigen möchte.»

Dabei geht es Salvador nicht nur um gute Noten. «Mich motiviert es, Dinge zu lernen, die mir dabei helfen können, meine Zukunft aufzubauen. Gleichzeitig bin ich aber auch wirklich neugierig darauf, unterschiedliche Themen und Perspektiven zu verstehen.» Wenn man etwas mache, solle man es seiner Überzeugung nach gut machen und dabei möglichst viel Freude haben. Die Herausforderung bestehe darin, die schulische und persönliche Zeit so zu organisieren, dass die Anforderungen einen nicht völlig vereinnahmen.

Besonders interessieren ihn Biologie, Chemie und Geschichte. Seine deutschen Lehrer haben seine Begeisterung für diese Fächer noch verstärkt. Sie haben ihn auch dazu motiviert, sich für einen konkreten Beruf zu entscheiden: Salvador möchte Lehrer werden. Er möchte nach dem Schulabschluss Biologie auf Lehramt in Deutschland studieren – obwohl er keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und der Einzige in seiner Familie ist, der Deutsch spricht. Doch Deutschland soll nicht das endgültige Ziel sein. Salvador möchte später nach Chile zurückkehren und das Gelernte dort einbringen. Zurzeit bereitet er sich auf die PAES vor, um sich an einer Hochschule in Deutschland bewerben zu können. Die IB-Prüfungen hat er bereits bestanden.

Eine wichtige Erfahrung war sein dreimonatiger Schüleraustausch in der zehnten Klasse. «Meine Schule organisiert den Austausch so, dass wir zunächst unseren Austauschpartner bei uns zu Hause aufnehmen und anschließend von Dezember bis Februar zu seiner Familie nach Deutschland fahren.» Besonders gefallen haben ihm die Ausflüge nach Berlin und die Möglichkeit, eine neue Familie und eine neue Kultur aus nächster Nähe kennenzulernen.

Es überraschte ihn außerdem, wie gut organisiert und strukturiert der Unterricht in der Schule war: «Zu Beginn des Halbjahres stellte der Lehrer beispielsweise vor, was in jeder einzelnen Unterrichtsstunde während des Halbjahres gemacht werden sollte.» Gleichzeitig bemerkte er Unterschiede im Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. «Mir fiel auf, wie distanziert und sehr professionell manche Lehrer im Umgang mit den Schülern waren.» Deutsche Austauschschüler wiederum hätten ihm erzählt, dass ihnen nach ihrer Zeit in Chile gerade die größere Nähe zwischen Lehrern und Schülern fehle.

Dass Salvador Biologie auf Lehramt studieren möchte, hat auch mit seinem Großvater zu tun. Er war Lehrer in einer kleinen Stadt. Wenn Salvador heute mit ihm unterwegs ist, wird sein Großvater noch immer von ehemaligen Schülern erkannt und herzlich begrüßt. «Ich würde gerne einmal jemand sein, an den man sich genauso gern und liebevoll erinnert wie an ihn.»

Wie wichtig ihm das Vermitteln von Wissen ist, zeigt sich schon heute. Salvador unterstützt eine jüngere Schülerin seiner Schule in Fächern, die auf Deutsch unterrichtet werden. Für ihn bringt das zugleich die Bedeutung der Sprache auf den Punkt: «Deutsch ist für mich ein Werkzeug, mit dem ich anderen helfen und mit mehr Menschen in Kontakt treten kann.»

Auch außerhalb des Unterrichts engagiert sich Salvador. Im vergangenen Jahr war er aktiv im Centro de Alumnos. «Es war eine schöne Erfahrung zu sehen, wie die Vorschläge, die ich als Schüler vorbrachte, tatsächlich umgesetzt wurden», stellt er fest.

Für Ausgleich sorgt der Sport. Seit seiner Kindheit spielt Salvador Basketball; zeitweise trainierte er täglich. In seinem letzten Schuljahr hat er das Trainingspensum reduziert, um sich ganz auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten.

«Ich glaube, dass Bildung die wichtigste Grundlage jeder Gesellschaft ist», sagt er. Sein Traum sei es, möglichst viel Wissen über Pädagogik und Unterricht zu sammeln, um es später in Chile weiterzugeben und anzuwenden. Und vielleicht führt ihn sein Weg eines Tages sogar in die Politik, meint er. Doch zunächst möchte Salvador lernen – möglichst viel und mit jener Neugier, die ihn auszeichnet.