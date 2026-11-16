Von Jolene Mestmacher

Los Ángeles, situada en la Isla de la Laja, en el centro-sur de Chile, fue fundada en el siglo XVIII como bastión militar y es hoy la capital de la provincia de Biobío. Los inmigrantes alemanes, suizos y austriacos y sus descendientes contribuyeron significativamente a su desarrollo económico, especialmente en la industria y la agricultura. Su legado sigue vivo en una activa comunidad chileno-alemana que conserva las tradiciones y la historia de sus antepasados.

Noch vor der Unabhängigkeit Chiles von der spanischen Krone wurde im Jahr 1739 die Stadt Los Ángeles gegründet. Ziel war die Schaffung einer Militärbastion gegen die Araukaner im Süden, also die indigene Bevölkerung, die noch nicht von den Spaniern beherrscht wurde. Außerdem wollte man die Menschen, die zu dieser Zeit in verstreuten Siedlungen des Territoriums lebten, in einer Stadt zusammenführen. Das Territorium wurde damals Isla de la Laja genannt, denn es wurde eingesäumt von den Anden und den Flüssen Biobío und Laja.

Blick vom Cerro Curamávida auf Los Ángeles, rund drei Kilometer außerhalb der Stadt

foto: Ignaciusvilla, CC BY-SA 4.0

Los Ángeles wuchs in den darauffolgenden Jahrzehnten nur langsam und war zeitweise in Auflösung begriffen. 100 Jahre nach ihrer Gründung besaß sie nicht mehr als 4.000 Einwohner. Grund dafür waren Kämpfe und Plünderungen, Armut und nicht zuletzt die isolierte Lage. Damals gab es noch keine Eisenbahn oder gut ausgebaute Fernverkehrsstraße in den Norden. Die einzige Verbindung zum Hafen Talcahuano bestand per Wasserweg, über den Fluss Biobío. Ein paar deutsche Einwanderer lebten zu dieser Zeit bereits in der Stadt, darunter August Krämer, der Gründer der ersten großen Mühle. Die Mehrzahl der Straßen der Stadt war unbefestigt, es gab weder Abwasserversorgung noch Elektrizität.

Mit dem Ziel, die Einwohnerschaft der Stadt zu vergrößern, entschied Präsident Manuel Montt Mitte des 19. Jahrhunderts, dass in Los Ángeles eine deutsche Kolonie entstehen sollte. Es wurden daraufhin in Deutschland, Österreich und in der Schweiz Familien gesucht, die ihr aktuelles Leben und ihre Berufe hinter sich lassen und sich einen Neubeginn in Chile vorstellen konnten. Aufgrund der in Europa zu dieser Zeit wirtschaftlich angespannten Situation waren diese Familien rasch gefunden.

Die Colonia Humán

Das ehemalige Mühlengebäude mit der Wasserkraftanlage El Arrayán

foto: Jolene Mestmacher

In den Jahren 1858 und 1859 kamen rund 30 deutschsprachige Familien in Los Ángeles an. Sie hatten eine viermonatige Schifffahrt bis Talcahuano und eine weitere Reise über den Biobío per Boot sowie eine Kutschfahrt von Nacimiento hinter sich. Zwölf Hektar staatlichen Landes am östlichen Rand der Stadt waren für die Siedler vorgesehen, die sogenannten «Potreros de Humán». Daher erhielt die Kolonie den Namen Colonia Humán. Zwar waren die Böden fruchtbar, mussten aber von den Familien zunächst begradigt und entbuscht werden. Dies musste rasch geschehen, denn das Geld, welches sie vom chilenischen Staat für die tägliche Verpflegung bekamen, lief nach einem Jahr aus. Auch der Wert der Materialien und Werkzeuge zum Hausbau, die jeder Familie bereitgestellt wurden, musste dem Staat nach Ablauf von drei Jahren in Raten zurückgezahlt werden. So entstand eine der nördlichsten Kolonien deutscher Einwanderer Chiles, deren Bewohner sich

über die Jahre in ihrer Mehrzahl zu wohlsituierten Landwirten entwickelten.

Die Einwanderer und die wirtschaftliche Entwicklung

Die Nachfahren dieser ersten deutschsprachigen Siedler sowie weitere selbstständig Eingewanderte trugen auf verschiedene Weise zum Fortschritt und zur Modernisierung der Stadt bei. Als Beispiele können die Tischlereien der Familien Neumann und Schick sowie die Metallwerkstatt der Familien Viehmeister und Frindt aufgeführt werden. Der Unternehmer Carlos Wendt besaß eine erfolgreiche Backstein- und Ziegelfabrik und konnte aufgrund seines Vermögens der Stadt um 1900 ihre erste Polizeiwache spenden.

Das Denkmal für die deutschen, schweizerischen und österreichischen Einwanderer in Los Ángeles

foto: Igallards7, CC BY-SA 4.0 Das Hotel Salto del Laja an den gleichnamigen Wasserfällen.

foto: Hotel Salto del Laja

Für die Modernisierung der Stadt spielte der in Deutschland geborene und 1868 ausgewanderte Carlos Heck Magd eine zentrale Rolle. Er ließ auf einem Gelände außerhalb der Stadt eine große Mühle namens «El Arrayán» sowie eines der ersten Wasserkraftwerke Chiles bauen. Dieses diente nicht nur dem Zweck, die Mühle zu betreiben, sondern wurde später auch dafür genutzt, die Stadt mit Strom zu versorgen. Los Ángeles bekam im Jahr 1886 als eine der ersten Städte in Chile eine elektrische Straßenbeleuchtung. Das Mehl von El Arrayán war von so guter Qualität, dass es auf der Weltausstellung in Paris 1889 eine Auszeichnung erhielt. Da Los Ángeles seit 1873 mit der Küste per Eisenbahn erreichbar war, konnte Carlos Heck auf dem Gelände einen Bahnhof errichten, um die Waren zu transportieren. Eine weitere Besonderheit zu dieser Zeit war, dass er den Arbeitern Wohnräume mit Wasseranschluss bereitstellte. 1933 wurde ein Teil der Fabrik durch einen Brand zerstört. Die Ruinen von El Arrayán stehen heute immer noch und zeugen von der einstigen Größe und besonderen Architektur der Anlage.

Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Export nach Übersee

Die Landwirtschaft in der Kommune Los Ángeles ist heute ein zentrales Standbein ihrer Wirtschaft. Sie erlebte ihren Aufschwung nach 1916, als der Bewässerungsverband Asociación de Canalistas del Laja gegründet und damit erstmals die organisierte Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht wurde.

Benjamin Möhrlen, erster Lehrer der Deutschen Schule Los Ángeles

Die Kugar Group ist ein Beispiel für die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie in Los Ángeles. Ihre Geschichte begann 1952, als Karl Theodor Kulenkampff, Nachfahre einer Bremer Kaufmannsfamilie, die wegen der Salpeterindustrie nach Chile gekommen war, Land nordwestlich der Stadt erwarb. Mit seiner Frau Elsa Gardeweg, die aus einer Gerberfamilie in Valparaíso stammte, betrieb er zunächst Spargelanbau und Milchwirtschaft. 1967 übernahm das Ehepaar eine Konservenfabrik und begann mit der industriellen Herstellung von Marmeladen und später Kastanienprodukten.

Nach dem frühen Tod ihres Mannes führte Elsa Gardeweg das Unternehmen jahrzehntelang erfolgreich allein. Sie war zudem langjährige Präsidentin des Landwirtschaftsverbandes Biobío, der heute Teil von Socabio ist. Später stiegen ihre Söhne ein und erweiterten die Geschäftsfelder, die heute unter der Kugar Group zusammengefasst sind. In den 1980er Jahren kamen Tiefkühlprodukte, darunter Beeren, sowie Exporte nach Deutschland, Frankreich und Italien hinzu. Heute beschäftigt die Kugar Group in der Hauptsaison rund 100 Arbeiter. Zum Unternehmen gehören auch ein Trocknungsbetrieb für Beeren und Pilze sowie eine Sektkellerei, die den Sekt Estrella de Los Ángeles herstellt.

Das ehemalige Gebäude der Deutschen Schule Los Ángeles, das bis 1965 genutzt wurde

foto: Jolene Mestmacher

Ein noch größerer Betrieb im Bereich der Lebensmittelindustrie ist Volcan Foods. Auf 300 Hektar werden im Osten von Los Ángeles Heidelbeeren, Kirschen und Spargel angebaut und in drei großen Verpackungshallen weiterverarbeitet. Volcan Foods wurde 2020 von den Brüdern Ernesto und Erich Hüne Möller gegründet.

Andere deutsche Familien, die sich auf die Weiterverarbeitung von Lebensmitteln spezialisiert haben, sind die Matthei mit ihrer Käserei und die Derpsch, die die Wurstfabrik Cecina Fanda besitzen. Eduardo Weldt gründete 1974 in Los Ángeles das Unternehmen Puelche, welches Hagebuttenpulver und andere Naturprodukte herstellt und bis ins Ausland verkauft.

Tourismus und Gastronomie

Es war vor allem der Bau der Autobahn Panamericana Mitte des 20. Jahrhunderts, der zum Bevölkerungswachstum von Los Ángeles beitrug. Die schnelle Landverbindung in den Norden und Süden machte es auch für Touristen leichter, in die Gegend zu kommen. Enrique Puffe, Sohn deutscher Einwanderer, machte sich diesen Umstand zunutze und baute 1950 das erste Hotel mit angeschlossenem Restaurant an den Saltos del Laja, den großen Wasserfällen am nördlichen Rand der Kommune Los Ángeles. Die Saltos del Laja sind heute ein Touristenmagnet und das Hotel der Familie Puffe wird bereits in dritter Generation geleitet.

Spargelkonserven und… …Esskastanien aus der Produktion der Familie Kulenkampff

Auch auf die Kaffeekultur von Los Ángeles hatten deutschsprachige Einwanderer Einfluss. Seit 1997 gibt es beispielsweise das Tucafé von Roswita Hegele de Uslar, die aufgrund der Beliebtheit des Cafés eine zweite Filiale in der Stadt eröffnet hat. Auch in anderen Cafés werden Kuchen deutscher Art angeboten.

Industrielles Know-how und erneuerbare Energien

Viele deutsche Einwanderer holten das nötige Know-how und Maschinen aus Deutschland. Hier muss auch IANSA als erste Zuckerrübenfabrik in Chile erwähnt werden, die über viele Jahre (1953 bis 2020) ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor von Los Ángeles war. Die Maschinen für die Fabrik kamen aus Braunschweig und in der Leitung sowie unter den Angestellten waren viele Deutsche oder ihre Nachfahren. Ein Beispiel ist der bereits erwähnte Landwirt Ernesto Hüne Möller. Er war Mitarbeiter sowie Geschäftsführer von IANSA.

Heute investieren auch deutsche Unternehmen wie WPD aus Bremen in und um Los Ángeles. WPD ist ein weltweit agierender Entwickler und Betreiber von Windparks sowie von Solarprojekten und einer der größten deutschen Investoren Chiles. Das Unternehmen betreibt gegenwärtig drei Windparks in Chile. Zusammen erzeugen sie Strom für 600.000 Haushalte.

Erhalt der deutschen Sprache

Es waren die deutschen Siedler der Colonia Humán, die sich in den 1880er Jahren mit der Bitte an die Evangelische Barmer Mission in Deutschland wandten, einen geeigneten Lehrer für ihre Kinder zu finden. So kam Benjamin Möhrlen, geboren in der Nähe von Stuttgart, nach Los Ángeles, um der erste Lehrer einer neuen Deutschen Schule zu werden. Zu Beginn waren es nur 23 Schüler, die von Möhrlen in Deutsch und anderen Fächern unterrichtet wurden. 1886 hatte der Lehrer bereits 61 Schüler, darunter auch Kinder anderer Nationalitäten, die am Unterricht teilnahmen. Die Schule gewann kontinuierlich an Größe. 1965 ist sie in die Avenida Gabriela Mistral in ein neues Gebäude gezogen und verfügt heute über einen Kindergarten sowie eine Oberstufe. Neben dem Colegio Alemán gibt es in Los Ángeles seit 1937 auch das katholische Gymnasium Liceo Alemán an der Plaza Pinto.

Persönlichkeiten und Vereine

Eine besondere Persönlichkeit im Bereich der Pflege der deutschen Kultur und Sprache ist Frau Agnes Brachmann von Bornhardt. Sie war Lehrerin an der Deutschen Schule und langjährige Präsidentin des bilingualen Kulturvereins Instituto Chileno-Alemán, der 1975 gegründet wurde. Ziel des Vereins war von Beginn an, Deutschunterricht für diejenigen anzubieten, die die Sprache lernen und ihre Kenntnisse verbessern wollten. Außerdem fördert der Verein den Kulturaustausch durch Veranstaltungsformate wie Vorträge, Ausstellungen und Konzerte. Das Vereinsgebäude ist das Gustav Wyneken-Haus neben der Deutschen Schule und der lutherischen Kirche, die ebenfalls von der deutsch-chilenischen Gemeinde errichtet wurde.

Im Gustav Wyneken-Haus trifft sich auch der gleichnamige Chor Gustavo Wyneken, der 1982 unter der Leitung von Professor Luis Catalán gegründet wurde und sich zwischen deutscher Folklore und lateinamerikanischer Musik bewegt. Auch das Conservatorio Amigos de la Música hat seinen festen Sitz in diesen Räumen. In diesem hatte Marion Uslar Schmidt, ebenfalls Nachkomme deutscher Einwanderer in Los Ángeles, viele Jahre lang die Leitung.

Darüber hinaus hatte Los Ángeles bereits zwei Bürgermeister deutscher Herkunft: Teresa Stark Ortega von 1994 bis 1996 sowie Esteban Krause Salazar von 2012 bis 2024.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an mehr Feuerwehrkompanien in der Stadt wurde 1995 ein deutsch-chilenischer Feuerwehrverein gegründet. Er versucht unter anderem, die jungen Schulabgänger der Deutschen Schule für das Ehrenamt der Feuerwehr zu begeistern. Außerdem gibt es einen deutschen Männerstammtisch, ins Leben gerufen vom aktuellen Präsidenten des chilenisch-deutschen Kulturvereins, Werner Kulenkampff Gardeweg.Schließlich entsteht gegenwärtig ein Deutscher Sportverein. Er soll auf einem 14 Hektar großen Areal, welches der Familie Fuchs gehört, seinen Sitz bekommen.

In Los Ángeles gibt es also bis heute eine lebendige deutsch-chilenische Gemeinschaft, die sich ihres kulturellen Erbes bewusst ist. 2011 wurde auf Initiative von Teresa Stark Ortega und Elsa Gardeweg anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Ankunft der deutschen, schweizerischen und österreichischen Siedler der Colonia Humán ein Denkmal errichtet. Es befindet sich an der Avenida Alemania, also eben derjenigen Straße, die früher Teil der Colonia Humán war..

Quelle: Agnes Brachmann Bornhardt, Familie Kulenkampff – La Colectividad Chileno-Alemana en la zona de Los Ángeles.