Luis Sobrevia in den ISC-Vorstand gewählt 

«Wissenschaftliche Exzellenz kennt keine Grenzen»

El 23 de octubre, el científico chileno Luis Sobrevia asumió su cargo en Beijing como uno de los siete nuevos integrantes del Consejo Directivo del International Science Council (ISC). El profesor de Fisiología Molecular y Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile cuenta con una destacada trayectoria internacional y ocupa diversos cargos en organizaciones científicas y universidades extranjeras. En entrevista con el Cóndor, habla sobre su nueva función, la cooperación científica internacional y los principales desafíos de la ciencia.

Welche Bedeutung hat Ihre Wahl in den Vorstand des International Science Council für Chile und die lateinamerikanische Wissenschaftsgemeinschaft?

Meine Wahl in den Vorstand des International Science Council (ISC) für die Amtszeit 2026 bis 2030 bietet die Möglichkeit, die Präsenz Chiles und Lateinamerikas in jenen Gremien zu stärken, in denen die Prioritäten der internationalen Wissenschaft festgelegt werden.

Als Wissenschaftler an der Pontificia Universidad Católica de Chile, Vertreter der International Union of Physiological Sciences (IUPS) für den amerikanischen Kontinent und Ko-Vorsitzender des Verbindungsausschusses der regionalen ISC-Kontaktstelle für Lateinamerika und die Karibik habe ich mich dafür eingesetzt, unsere Region stärker mit der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft zu vernetzen.

Mein Anliegen ist es, dazu beizutragen, dass die wissenschaftlichen Kompetenzen, Bedürfnisse und Perspektiven Lateinamerikas gehört und berücksichtigt werden. Meine Kandidatur entspringt einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wissenschaftliche Exzellenz keine geografischen Grenzen kennt und dass alle Länder an der Entwicklung neuen Wissens beteiligt sein und von dessen Ergebnissen profitieren sollten.

Deutschland, Österreich und die Schweiz sind über ihre Wissenschaftsorganisationen im ISC vertreten. Welche Rolle spielen diese Länder innerhalb der Organisation?

Deutschland, Österreich und die Schweiz verfügen über eine anerkannte wissenschaftliche Tradition und eine gut ausgebaute Forschungsinfrastruktur. Sie sind im ISC durch Organisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Österreichische Akademie der Wissenschaften sowie in der Schweiz die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz und die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften vertreten.

Diese Institutionen tragen dazu bei, ihre jeweiligen Wissenschaftsgemeinschaften mit den internationalen Debatten und Initiativen des ISC zu vernetzen. Ihre Erfahrungen in der Grundlagenforschung, der interdisziplinären Zusammenarbeit, der wissenschaftlichen Ausbildung und der Innovation leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von Herausforderungen, die über nationale Grenzen hinausgehen.

Aus meiner Sicht liegt ihr größter Beitrag nicht allein in der hohen Leistungsfähigkeit ihrer Wissenschaftssysteme, sondern auch in ihrer Fähigkeit, eine langfristige internationale Zusammenarbeit zu fördern. Besonders wichtig finde ich es, die Beziehungen zwischen diesen Wissenschaftsgemeinschaften und jenen Regionen zu stärken, die über weniger finanzielle Mittel und Forschungsinfrastruktur verfügen. Der ISC bietet dafür eine hervorragende Plattform, auf der solche Verbindungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, wissenschaftlicher Exzellenz und gemeinsamer Ziele aufgebaut werden können.

Glauben Sie, dass Ihre neue Funktion dazu beitragen kann, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Chile und Deutschland, Österreich sowie der Schweiz zu stärken?

Auf jeden Fall. Eine meiner wichtigsten Beweggründe für die Mitarbeit im Vorstand des ISC ist es, Brücken für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ländern, Institutionen und Fachgebieten zu bauen. Im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere habe ich mit Universitäten und Forschungszentren in Europa, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch auf anderen Kontinenten zusammengearbeitet. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, dass internationale Kooperationen sowohl für die Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse als auch für die Ausbildung von Forschern und die Schaffung neuer Möglichkeiten von grundlegender Bedeutung sind.

In Österreich beispielsweise pflegen wir seit mehr als 15 Jahren eine enge und erfolgreiche wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz. Auch mit der Universität Heidelberg in Deutschland arbeiten wir zusammen, unter anderem durch die gemeinsame Organisation von Lehrveranstaltungen für Doktoranden und andere Studenten weiterführender Studiengänge. Mit Nestlé in der Schweiz bestehen gemeinsame Forschungsprojekte, die Promotionsmöglichkeiten eröffnen und bis 2030 laufen. Ich bin überzeugt, dass diese Erfahrungen eine gute Grundlage bieten, um die Zusammenarbeit mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Institutionen weiter auszubauen.

Mein Ziel innerhalb des ISC ist es insbesondere, interdisziplinäre Forschungsprojekte, den internationalen Austausch von Studenten und Nachwuchswissenschaftlern, Promotionsprogramme sowie wissenschaftliche Netzwerke zu fördern, die die biomedizinische Forschung mit anderen Fachgebieten verbinden.

Meine neue Aufgabe bedeutet nicht, ausschließlich ein bestimmtes Land zu vertreten, sondern einen Beitrag zu einer weltweiten Organisation zu leisten. Dennoch hoffe ich, aus dieser Position heraus neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Chile, Lateinamerika und Europa zu schaffen, von denen alle Seiten langfristig profitieren.

Sie sind Mediziner und Spezialist für Molekularphysiologie. Neben Ihnen verfügen drei weitere Vorstandsmitglieder über eine medizinische Ausbildung. Hat die Bedeutung dieses Fachgebiets innerhalb der Organisation in den vergangenen Jahren zugenommen?

Dass mehrere Vorstandsmitglieder eine medizinische Ausbildung haben, spiegelt die Bedeutung der Lebens- und Gesundheitswissenschaften wider. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Medizin innerhalb des ISC gegenüber anderen Disziplinen an Gewicht gewonnen hat. Die großen Herausforderungen unserer Zeit erfordern interdisziplinäre Lösungen, bei denen Medizin, Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften zusammenarbeiten müssen.

Als Forscher auf dem Gebiet der Molekularphysiologie, insbesondere im Bereich Schwangerschaftsdiabetes, mütterlicher Adipositas und der Herz-Kreislauf-Gesundheit von Mutter und ungeborenem Kind, habe ich erlebt, mit welchem unermüdlichen Einsatz Ärzte und Wissenschaftler medizinische Fortschritte erzielen. Ihre volle Wirkung entfalten diese Fortschritte jedoch erst dann, wenn sie mit den Bedürfnissen der Bevölkerung und der öffentlichen Gesundheitspolitik verknüpft werden.

Zu meinen Prioritäten gehören die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit und der wissenschaftlichen Integrität, die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, die Förderung eines gleichberechtigten Zugangs zu Wissen sowie die Verbesserung des Dialogs zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.

Ebenso wichtig ist es mir, Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftsgemeinschaften aus Regionen zu unterstützen, die bislang weniger stark vertreten sind. Ich möchte dazu beitragen, dass der ISC wissenschaftliche Exzellenz in konkrete Vorteile für die Menschen umsetzt – unabhängig davon, wo sie leben.

Vor welchen großen Herausforderungen steht der ISC derzeit? In welchen Bereichen besteht Ihrer Meinung nach der dringendste Handlungsbedarf?

Der ISC steht vor der Herausforderung, die Wissenschaft als eine weltweite, unabhängige und vertrauenswürdige Tätigkeit zu bewahren – in einer Zeit, die von geopolitischen Spannungen, Umweltkrisen, Ungleichheiten und tiefgreifenden technologischen Veränderungen geprägt ist. Für besonders wichtig halte ich es, die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen und zu verhindern, dass politische Differenzen die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit beeinträchtigen.

Der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und die damit verbundenen Folgen für die menschliche Gesundheit erfordern umfassende wissenschaftliche Lösungsansätze und eine wesentlich engere Verbindung zwischen Forschung und politischen Entscheidungsprozessen.

Die künstliche Intelligenz eröffnet ihrerseits außergewöhnliche Möglichkeiten, bringt aber auch Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf wissenschaftliche Integrität, Transparenz, technologische Ungleichheit und den Zugang zu Wissen.

Mein Anliegen ist es, die Rolle des ISC als unabhängige und glaubwürdige Stimme der Wissenschaft zu stärken, die Brücken zwischen Forschern, Regierungen und internationalen Organisationen bauen kann.

Unter der Präsidentschaft von Robbert Dijkgraaf und in Fortführung der Arbeit von Sir Peter Gluckman müssen wir uns für eine wissenschaftliche Forschung einsetzen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt und zugleich Offenheit und Inklusion weiterentwickelt. Wissenschaft muss als globales öffentliches Gut und als Recht der gesamten Menschheit verstanden werden.

Weltweites Netzwerk der Wissenschaft

Der International Science Council (ISC) zählt zu den bedeutendsten internationalen Wissenschaftsorganisationen. Dem 2018 gegründeten ISC mit Sitz in Paris gehören mehr als 250 Wissenschaftsakademien, Forschungsorganisationen und Fachverbände weltweit an, darunter die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Österreichische Akademie der Wissenschaften und zwei Schweizer Akademien. Benedikt Löwe, Mathematiker und Philosoph an der Universität Hamburg und der Universität Cambridge, sowie Jürg Pfister, Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften, gehören dem Mitgliedschaftsausschuss des ISC an. Die Hauptaufgabe der Organisation besteht darin, die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, die Forschungsfreiheit zu schützen und wissenschaftliche Fachkenntnisse in internationale Beratungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Der Internationale Wissenschaftsrat

arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und der Unesco zusammen. Die Organisation wird von einem 16-köpfigen Vorstand geleitet, dessen Mitglieder von den zahlreichen internationalen Organisationen gewählt werden, die dem ISC angehören. In diesem als «Governing

Board» bezeichneten Gremium sind Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern Europas, Amerikas, Afrikas, Asiens und Ozeaniens

vertreten.