Oktoberfest im Club Manquehue begeistert Tausende Besucher

Deutsche Traditionen, Musik, Tanz und Geselligkeit prägten das Oktoberfest im Club Deportivo Manquehue in Santiago. Bei seiner 30. Ausgabe lockte das Fest vom 2. bis 4. Oktober insgesamt rund 14.000 Besucher an. Den Auftakt bildete am Freitag, 2. Oktober, eine Feier für die Clubmitglieder, zu der rund 1.500 Gäste kamen. Am Samstag und Sonntag öffnete der Club seine Türen für die Öffentlichkeit. Mit rund 8.000 Besuchern am Samstag und weiteren 4.500 am Sonntag herrschte an beiden Tagen großer Andrang. Die Eintrittskarten für den Samstag waren bereits Wochen zuvor ausverkauft. Bei der offiziellen Eröffnung am Samstag begrüßte Clubpräsident Matías Künsemüller die Gäste. Anschließend wurde mit dem traditionellen Fassanstich das Oktoberfest eröffnet. Im Mittelpunkt des abwechslungsreichen Programms standen deutsche Kultur und Traditionen. Kinder präsentierten deutsche Tänze, während bayerische Volkstänze für echte Oktoberfeststimmung sorgten. Die Musikgruppe «Die Freunde» und die Akkordeonspieler Peter Somweber, Sergio Polansky und Luis Orellana unterhielten die Besucher mit ihren Auftritten. Auch typisch deutsche Wettbewerbe gehörten zum Programm. Daneben gab es zahlreiche weitere musikalische Darbietungen, darunter ein Konzert der Militärkapelle der Escuela Militar. Auf dem Bierplatz und im Festzelt wurde bei Musik, deutschen Spezialitäten und Bier ausgelassen gefeiert. Für Familien mit Kindern gab es ein eigenes «Kinderland» mit Spielen, Bastelangeboten und weiteren Aktivitäten. Das Oktoberfest, das unter der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft in Santiago stand, bot damit Gelegenheit, deutsche Traditionen in Chile gemeinsam zu feiern.

Fotos Birgit Krumbach