Feier zum 150. Geburtstag von Konrad Adenauer 

Anlässlich des 150. Geburtstags des früheren deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer veranstaltete die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) am 8. Oktober in Santiago eine Jubiläumsveranstaltung unter dem Motto «Demokratie in Zeiten der Polarisierung – Die Aktualität des Erbes von Konrad Adenauer». Olaf Jacob, Leiter des Auslandsbüros der KAS in Chile, begrüßte rund 60 Gäste, überwiegend Partner der Stiftung aus Politik, Wissenschaft und verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Die Feier fand im ehemaligen Kongressgebäude statt. Als Redner traten der Philosophieprofessor Joaquín García-Huidobro Correa, die Vorsitzende der Partei Renovación Na-cional, Andrea Balladares, sowie die ehemalige Senatorin Carolina Goic auf. Im Anschluss an die Reden bot ein Empfang Gelegenheit zum persönlichen Austausch.