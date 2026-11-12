Der Vampir Nosferatu (Bill Skarsgård) hat es auf Ellen (Lily-Rose Depp) abgesehen, die in der fiktiven deutschen Hafenstadt Wisborg lebt. Als sie sich mit Thomas Hutter (Nicholas Hoult) vermählt, verleitet der Vampir dessen Vorgesetzten Knock (Simon McBurney) dazu, den jungen Mann zu beauftragen, in die Karpaten zu reisen, um mit Nosferatu, der sich als Graf Orlok ausgibt, auf dessen Schloss den Kaufvertrag eines baufälligen Besitztums in Wisborg zu unterschreiben. Hutter tritt alsbald die Reise an, spricht bei Orlok vor und ist von dessen unheimlichem Aussehen und seiner exzentrischen Art verstört. Hutter will nach der Unterzeichnung den Ort sofort verlassen, wird aber von seinem Gastgeber gezwungen, die Nacht in der Burg zu verbringen. Am nächsten Morgen wacht er mit Bisswunden auf. Er sucht Orlok auf und findet ihn in einer Gruft, nach Vampirart in einem Sarg liegend. Hutter will ihm einen Pflock ins Herz rammen, um ihn unschädlich zu machen. In dem Moment wacht Nosferatu auf und Hutter ergreift die Flucht.

Inzwischen leidet Ellen in Wisborg unter Krampfanfällen, hat Albträume und schlafwandelt. Der herbeigerufene Arzt Wilhelm Sievers (Ralph Ineson) ist mit dem Fall überfordert und holt seinen Lehrmeister, den Professor Albin Eberhart von Franz (Willem Dafoe) heran, der bald feststellt, dass die junge Frau besessen ist. Als Nosferatu auf einem Schiff in Wisborg landet, bricht eine Unmenge von Ratten in die Stadt ein, die eine Plage auslösen. Von Franz glaubt, dass nur Nosferatu die Pest verursacht haben kann und redet auf Ellen ein – die von dem Vampir regelmäßig besucht wird – ihn zu vernichten.

Der Stoff basiert auf dem Roman «Dracula» von Bram Stoker und wurde bereits zweimal erfolgreich verfilmt: 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau und 1979 von Werner Herzog. Robert Eggers hält sich an die berühmten Vorlagen, spart aber nicht an blutigen Scheußlichkeiten, die er genüsslich in Großaufnahme zeigt. Positiv zu werten ist allerdings die akkurate Produktionsarbeit. Die Wiedergabe einer imaginären norddeutschen Stadt im Jahr 1838 mit ihrer Backsteingotik sowie die Gestaltung der Innenräume und deren Ausstattung wirken verblüffend echt.

Das Bild ist der Handlung entsprechend in einer trostlosen, hartkontrastierten Monochromatik gehalten. Der Ton besticht durch eine effektvolle Geräuschkulisse, die wiederholt für Gänsehaut sorgt.

Die Platte enthält informatives Bonusmaterial zu den Dreharbeiten: Bill Skarsgård wird von dem Maskenbildner in mühevoller Arbeit in die abstoßende Hauptfigur verwandelt. Außerdem erfährt der Zuschauer, wie eine Stadt aus dem Jahr 1838 wiedergegeben wird, «ohne dass sie wie ein Filmset aussieht». Die Kostümdesignerin zeigt die erstaunlich echten Kleidungsstücke, die nach Modellen der Zeit entworfen und geschnitten wurden. Darüber hinaus mussten 2.000 Ratten herangeschafft werden, die mit Klingelzeichen dressiert wurden.

Alles in allem sind Film und Extras keine Kost für ein «normales» Kinopublikum. Sie richten sich vielmehr an Liebhaber der Gruselgeschichten und des Nervenkitzels. Diese werden sicher gut bedient sein.

«Nosferatu», USA, 2024 Regie: Robert Eggers Produktion: Robert Eggers, Chris Columbus, Jeff Robinov, John Graham, Eleanor Columbus Drehbuch: Robert Eggers Kamera: Jarin Blaschke Ton: Damian Volpe, Steve Little Schnitt: Louise Ford Musik: Robin Carolan Mit Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Simon McBurney u. a. Spieldauer: 2 Stunden 16 Minuten

Bild ****

Ton ****

Darbietung ****

Extras ***