Porträt – Helmut Kantner

Gründer und Geschäftsführer von AustriaEnergy

Von Wien nach Magallanes – mit großen Visionen

Helmut Kantner es un empresario por vocación. Nacido en Austria, lleva más de 40 años trabajando en el sector energético internacional. En 2006 fundó AustriaEnergy y en 2013 expandió su empresa a Chile. Allí impulsa, entre otras iniciativas, un importante proyecto de energía eólica e hidrógeno en la Región de Magallanes, junto con el gestor danés de inversiones Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y la empresa austriaca Oekowind. El proyecto alcanzó recientemente un hito decisivo con la obtención de su aprobación ambiental.

Helmut Kantner wurde in Leobersdorf südlich von Wien als jüngstes von sechs Kindern geboren. «Ich bin in einer sehr behüteten Umgebung, mit viel Liebe seitens meiner Mutter wie auch meines Vaters und natürlich meiner Geschwister, aufgewachsen und habe meine Kindheit so sehr genossen», erinnert er sich gerne.

Seit knapp 20 Jahren hat er seinen Wohnsitz in Wien, doch sein Leben spielt sich längst auf zwei Kontinenten ab. Regelmäßig pendelt er zwischen Österreich und Chile. Seine beiden erwachsenen Töchter leben in Berlin und Wien. «Ich genieße sowohl Österreich, Land, Leute und Kultur, wie auch meine sozusagen zweite Heimat, nämlich Chile.»

Nach seinem Maschinenbaustudium, das er später durch eine Ausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien ergänzte, arbeitete Kantner zunächst dreizehn Jahre in der Erdölindustrie für das amerikanische Unternehmen Halliburton beziehungsweise Dresser Industries. Nach einer kurzen Station in der digitalen Textilgravur wechselte er zu den erneuerbaren Energien.

Als besonders prägend bezeichnet er seine Entscheidung, ohne Spanischkenntnisse nach Spanien zu gehen und für den österreichischen Gasmotorenhersteller Jenbacher die Verantwortung für Südeuropa zu übernehmen. Als das Unternehmen rund viereinhalb Jahre später an General Electric verkauft wurde, verantwortete Kantner nach eigenen Angaben mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes. Auch die Zusammenarbeit mit dem damaligen Eigentümer Herbert Liaunig, einem bedeutenden österreichischen Kunstsammler, habe ihn «persönlich wie auch beruflich ganz wesentlich geprägt und weitergebracht».

2006 gründete Kantner AustriaEnergy. Zuvor hatte er sich an einem österreichischen Ingenieurbüro beteiligt, das nach nur zwei Jahren wieder verkauft wurde. Diese Erfahrung bestärkte seinen Wunsch, sich mit einem eigenen Unternehmen selbständig zu machen: «Ich möchte selbst entscheiden, wann der Moment für einen potenziellen Verkauf kommt.» Zugleich betont er, dass der Erfolg seines Unternehmens ohne ein gutes, engagiertes Team nicht möglich gewesen wäre.

2013 entschied sich AustriaEnergy für eine Expansion nach Chile. Ausschlaggebend waren die politische und wirtschaftliche Stabilität, die Offenheit gegenüber ausländischen Investoren und die damaligen Rahmenbedingungen. «Heute zurücksehend muss ich sagen: Ja, die Entscheidung war gut. Ich würde diese in dieser Art und Weise wieder treffen.»

Positiv überrascht haben ihn die freundliche Aufnahme und insbesondere die Transparenz der Verwaltung: «Daran könnten sich meiner Meinung nach Österreich und viele andere europäische Länder ein Vorbild nehmen.»

Kantner bezeichnet Chile gerne als «Schweiz Südamerikas». Daran hält er trotz der sozialen Unruhen und politischen Veränderungen der vergangenen Jahre fest. Kritisch sieht er allerdings die zunehmende Bürokratie, durch die Projektentwicklungen heute deutlich länger dauerten als früher.

Seine österreichische Prägung zeigt sich nach eigener Einschätzung vor allem in seiner direkten Art. «Eine Stärke ist meine Klarheit, Lösungen zu sehen und Wege vorzugeben. Meine größte Schwäche ist sicherlich Ungeduld.» Freunde bescheinigen ihm eine außergewöhnlich hohe Frustrationstoleranz und ein ebenso großes Durchhaltevermögen.

Wie sehr diese Beharrlichkeit gefragt ist, zeigt sich in Magallanes. Dort begann AustriaEnergy 2019 mit der Entwicklung eines großen Wind-

energie- und Wasserstoffprojekts. Die Region fasziniert Kantner auch persönlich: «Nette, vertrauensvolle Leute, viele Ex-Europäer – primär Kroaten, eine tolle Landschaft: eine lange Küste, gleichzeitig in unmittelbarer Nähe hohe Berge, Vulkane. Einfach wunderbar!»

Ende 2021 schloss AustriaEnergy einen Joint-Venture-Vertrag mit dem dänischen Unternehmen Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), das heute 51 Prozent am Projekt hält. Nach sieben Jahren intensiver Projektentwicklung und langwieriger Genehmigungsverfahren hat das Vorhaben nun mit der Erteilung der Umweltgenehmigung einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Für Kantner, sein Team und sein Unternehmen ist dies ein großer Erfolg und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung. Doch weitere Herausforderungen stehen bevor: die technischen Detailplanungen, die Sicherung von Abnahmeverträgen und die Finanzierung. Mit dem Baubeginn rechnet Kantner spätestens 2029, möglicherweise bereits ein Jahr früher.

Sein großer beruflicher Einsatz ist allerdings auch auf Kosten seines Privatlebens gegangen, wie Kantner offen einräumt: «Ich habe meine beiden Töchter wenig beim Aufwachsen aktiv miterlebt. Heute nehme ich mir glücklicherweise mehr Zeit, um mit ihnen Gespräche zu führen, aber es ist anders, als seine Kinder beim Aufwachsen zu unterstützen, zu erziehen.»

Obwohl er längst seinen Ruhestand genießen könnte, denkt Kantner noch nicht ans Aufhören. «Ich mache das, weil mir meine Arbeit heute nach wie vor Spaß macht.» Solange er einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten könne, wolle er weitermachen. Gleichzeitig hofft er, sich von Österreich und Chile «das Schönste von beiden Seiten» erhalten und genießen zu können.

Und wie möchte er eines Tages in Magallanes in Erinnerung bleiben? «Als respektvoller Geschäftsmann, der seine Unternehmensziele verfolgt, dabei aber stets die sozialen Bedürfnisse der Menschen und die Interessen der Region im Blick behält.»

Foto: privat