Siete conciertos, dos semanas y doce alumnas: Del 30 de agosto al 13 de septiembre, las doce integrantes del coro del Colegio Santa Úrsula Maipú recorrieron Alemania. El programa de «Musikreise», un proyecto impulsado por Verónica Tapia von Zerner por sexta vez, incluyó presentaciones en colegios e iglesias, encuentros con familias anfitrionas alemanas y visitas a lugares de gran importancia histórica.

Sprudelnde Getränke, große Kirchen und Züge, die nicht immer pünktlich sind – Deutschland hielt für die zwölf Schülerinnen der Deutschen Ursulinenschule Maipú so manche Überraschung bereit. Zwei Wochen lang waren die 14- bis 18-jährigen Chorsängerinnen in Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen unterwegs. Sie besuchten

Schulen, wohnten bei Gastfamilien und lernten bedeutende kulturelle Stätten kennen. Insgesamt gab der Chor während der Reise sieben Konzerte, fünf an Schulen und zwei in Kirchen. Bei drei Auftritten sangen die Schülerinnen gemeinsam mit deutschen Chören.

Gemeinsam für den musikalischen Austausch

Musik verbindet Menschen über Sprach- und Ländergrenzen hinweg – das ist der Leitgedanke der «Musikreise». Das von Verónica Tapia initiierte und organisierte Projekt soll den kulturellen Austausch zwischen chilenischen und deutschen Chören und Instrumentalensembles fördern und den Jugendlichen Gelegenheit geben, ihre Deutschkenntnisse anzuwenden. Für Verónica Tapia war es bereits die sechste «Musikreise».

Da Musik in der pädagogischen Tradition der Ursulinen seit dem 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielt, wollte die Schule ihren Chorschülerinnen diese besondere Erfahrung ermöglichen. Gemeinsam mit Ángeles Espoz, Mitglied des Schulvorstands, stellte Verónica Tapia das Reiseprogramm zusammen und knüpfte Kontakte zu den deutschen Gastgebern. Chorleiter William Child bereitete ein halbstündiges Programm mit geistlichen und weltlichen Liedern sowie der Schulhymne vor – gesungen auf Deutsch, Spanisch, Englisch und Latein. Schulleiterin

Edith Santamaría koordinierte die Vorbereitungen mit den Familien und Schülerinnen. Alle vier begleiteten die Gruppe nach Deutschland.

Zur Finanzierung wurden Konzerte, eine Tombola und verschiedene Spendenaktionen organisiert. Dank der Unterstützung zahlreicher Eltern, Unternehmen und Institutionen kamen rund 55 Millionen Pesos zusammen. Zu den finanziellen, ideellen und organisatorischen Unterstützern gehörten unter anderem die Deutsche Botschaft in

Santiago, die Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, der Deutsch-Chilenische Bund (DCB), der Club Manquehue, das Monasterio Religiosas Ursulinas sowie Unternehmen und Schulen wie die Emil-Petri-Schule in Arnstadt.

«Das Gefühl, Teil der Familie zu sein»

Am 1. September kam die Gruppe in dem thüringischen Dorf Angelroda an, wo sie ihre erste Woche bei Ute Robst und Michael Pohle verbrachte. Die beiden Lehrer unterrichten an der Emil-Petri-Schule in Arnstadt. Sowohl die Schule als auch die beiden Lehrer spielen seit Jahren eine entscheidende Rolle bei der Organisation und Durchführung der «Musikreise».

«Ute, Michael und Tom empfingen uns vom ersten Tag an sehr herzlich. Sie gaben uns das Gefühl, Teil ihrer Familie zu sein und nicht einfach nur Gäste», erzählten die Schülerinnen in ihrem Abschlussbericht.

Von Angelroda aus unternahmen die Schülerinnen viele Ausflüge. Ihr erstes Konzert gaben sie am Christlichen Gymnasium Jena, zu dem seit Jahren Kontakt besteht. In Eisenach besichtigten sie die Wartburg und das Bach-Museum, in Leipzig standen Kirchenbesuche und ein weiteres Konzert auf dem Programm. Weitere Auftritte führten sie an die Emil-Petri-Schule in Arnstadt und in einen evangelisch-lutherischen Gottesdienst.

Sprudelnde Getränke und herzliche Gastgeber

Nach einer Woche hieß es Abschied nehmen von Angelroda. Die zweite Etappe führte nach Köln, wo sie in Gastfamilien untergebracht waren. Das Schiller-Gymnasium war ihre Gastgeberschule. Neben Konzerten und Unterrichtsbesuchen blieb Zeit, den Kölner Dom und in Bonn das Beethoven-Museum zu besichtigen.

Den Schülerinnen fielen besonders auf: «Besonders beeindruckt haben uns die Kirchen. Viele waren sehr groß und hatten Orgeln. Außerdem bemerkten wir, dass es in vielen Häusern üblich ist, beim Betreten die Schuhe auszuziehen. Auch manche Türen waren ziemlich schwer.»

Eine weitere Überraschung erlebten die Mädchen bei den Getränken: Schorlen, also mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser gemischte Säfte, bedeuteten ein neues Geschmackserlebnis.

Und wie steht es mit der berühmten deutschen Pünktlichkeit? «Insgesamt hatten wir den Eindruck, dass Pünktlichkeit in Deutschland eine wichtige Rolle spielt, auch wenn die Züge nicht immer zur erwarteten Zeit ankamen.»

Doch am meisten bleiben die Begegnungen mit den Menschen im Gedächtnis: «Besonders geschätzt haben wir die gemeinsame Zeit mit unseren Gastfamilien und die Möglichkeit, ihren Alltag kennenzulernen.»

Mehr als eine Konzertreise

Die Schülerinnen kehrten mit vielen neuen Eindrücken und einem stärkeren Gemeinschaftsgefühl nach Chile zurück. «Die gemeinsamen Erlebnisse, Gespräche und besonderen Momente haben uns als Gruppe noch enger zusammengeschweißt», berichten sie rückblickend. Ihre wichtigste Erkenntnis: «Wir haben viel über die deutsche Kultur gelernt, geschichtsträchtige Orte besucht und vor allem unsere Musik mit anderen Menschen geteilt. Dabei haben wir erlebt, wie Musik Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen einander näherbringen kann.»

Für die Schülerinnen und die Deutsche Ursulinenschule Maipú war die Reise ein voller Erfolg. Deshalb soll das Projekt nach Deutschland künftig möglichst alle zwei Jahre stattfinden.

Die nächste «Musikreise» plant Verónica Tapia bereits für Juni 2027. Diesmal soll das Jugendorchester OBAM (Orquesta Bajos de Mena) der Albert-Schweitzer-Schule nach Deutschland reisen.