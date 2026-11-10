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Botschaftsempfang zum Tag der Deutschen Einheit 

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Von Redaktion

Rund 500 Gäste folgten am 1. Oktober der Einladung der deutschen Botschafterin Susanne Fries-Gaier zum Empfang anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in ihrer Residenz in Santiago. Unter den Ehrengästen befanden sich Chiles Außenminister Francisco Pérez Mackenna, Verteidigungsminister Fernando Barros, Kulturminister Francisco Undurraga und die stellvertretende Wissenschaftsministerin Carolina Rossi sowie der Parlamentarische Staatssekretär im deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Stefan Rouenhoff. In ihren Ansprachen unterstrichen die Botschafterin, Pérez Mackenna  und Rouenhoff die engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Chile sowie die gemeinsamen Werte Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Zugleich betonten sie die Wichtigkeit, diese Werte auch künftig zu verteidigen. 

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