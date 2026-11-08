Programa de Humanidades an der Deutschen Schule Valparaíso 

«Die Geisteswissenschaften brauchen Raum und Zeit»

El Programa de Humanidades del Colegio Alemán de Valparaíso fue creado en 2001 por profesores para profesores y alumnos. Integra las asignaturas de Historia, Filosofía, Lenguaje, Artes Visuales y Música de manera interdisciplinaria, ofreciendo una visión de la historia desde la Antigüedad hasta la actualidad. Está dirigido a los cursos de I° a IV° Medio y busca fomentar el aprendizaje autónomo, la creatividad y el pensamiento crítico. En 2015, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes lo destacó como un modelo educativo exitoso. Alejandro Poffan, cofundador y coordinador, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del programa.

Wie ist das Programa de Humanidades entstanden?

Das Programm entstand aus einer Initiative des Lehrers Raúl Fredes, der feststellte, dass an der Schule den naturwissenschaftlichen Fächern größere Bedeutung beigemessen wurde. Er äußerte seine Bedenken hinsichtlich dieses Ungleichgewichts auch gegenüber dem Vorstand.

Daraufhin wurde er gebeten, gemeinsam mit den Lehrern der geisteswissenschaftlichen Fächer ein Projekt zu entwickeln.

Alejandro Poffan, Mitgründer und Koordinator des Programa de Humanidades, bei der Jubiläumsfeier am 30. September

Raúl Fredes lud Alejandro Poffan, María Cristina Torrealba und Verónica Navarro zur Mitarbeit ein. Alle engagierten sich mit großer Begeisterung für das Projekt.

Wie hat sich das Programa de Humanidades in diesen 25 Jahren entwickelt?

Zunächst wurden die Inhalte weiterentwickelt und zusätzliche Fächer aufgenommen. Schließlich entwickelten wir neue Lehr- und Bewertungsmethoden, die es uns ermöglicht haben, immer wieder innovative Ansätze umzusetzen.

Allerdings gab es auch Veränderungen, die sich negativ auf das Programm ausgewirkt haben. Dazu gehören die Reduzierung der Unterrichtsstunden und der Wegfall von Geschichte, Kunst und Musik als Pflichtfächer in den beiden letzten Jahren der Oberstufe, die heute nur noch als Wahlfächer angeboten werden.

Welche Rolle spielen heute digitale Medien, künstliche Intelligenz und neue Lernformen innerhalb des Programms?

Ich glaube, dass digitale Medien sowohl auf formellem als auch auf informellem Weg Eingang in den Unterricht gefunden haben. In einer Welt, in der sich Informationen dank des technologischen Fortschritts mit enormer Geschwindigkeit verbreiten, halten unsere Schüler mit diesen Entwicklungen Schritt – manchmal sogar besser als ihre Lehrer.

Was neue Lernformen betrifft, halte ich beispielsweise die gezielte Einbindung von Museumsbesuchen für besonders wertvoll. Solche Erfahrungen ermöglichen es, Erlebnisse und Erinnerungen stärker in den Lernprozess einzubeziehen, insbesondere zur Förderung von Kreativität und Reflexionsfähigkeit.

Die künstliche Intelligenz stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir müssen darauf achten, dass die Schüler verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Gleichzeitig müssen wir neue Richtlinien für die Arbeit innerhalb des Programms entwickeln, insbesondere im Hinblick auf die ethischen Fragen, die der Einsatz künstlicher Intelligenz aufwirft.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von ehemaligen Schülern, die am Programm teilgenommen haben?

Die Rückmeldungen ehemaliger Schüler sind durchweg sehr positiv. Viele berichten beispielsweise, dass sie durch das Programa de Humanidades gelernt haben, im Team zu arbeiten, Schwierigkeiten zu bewältigen, Lösungen zu suchen und sich nicht allein auf Probleme zu konzentrieren.

Sie berichten außerdem, dass sie ihre analytischen Fähigkeiten, ihr kritisches Urteilsvermögen und ihre Kreativität weiterentwickeln konnten. Darüber hinaus betonen sie, dass sie ein umfassenderes Verständnis der Menschheitsgeschichte gewonnen und ihre Lesekompetenz, ihren schriftlichen Ausdruck und ihre Rechtschreibung verbessert haben.

Am wichtigsten erscheinen uns jedoch ihre Aussagen über die Werte, die sie während ihrer Teilnahme am Programm erworben haben. Dazu gehören Solidarität, Empathie und Leistungsbereitschaft. Mit Letzterer meine ich insbesondere die Erkenntnis, dass persönliche Anstrengung einen Wert darstellt, der sowohl für die individuelle als auch für die soziale Entwicklung von Bedeutung ist.

Was macht das Programa de Humanidades Ihrer Meinung nach auch nach 25 Jahren noch einzigartig?

Das Programm zeichnet sich vor allem durch seine Interdisziplinarität und die Wertschätzung der Geisteswissenschaften aus. Unter den heutigen Bedingungen in Chile wäre ein solches Konzept allerdings nur schwer zu verwirklichen. Staatliche Eingriffe und mangelndes Vertrauen in die Bildungseinrichtungen erschweren die eigenständige Lehrplangestaltung und pädagogische Innovationen.

Wenn Sie auf diese 25 Jahre zurückblicken: Was hat Sie persönlich am meisten überrascht oder bewegt?

Mich beeindruckt vor allem die Anpassungsfähigkeit der Schüler und Lehrer. Gemeinsam ist es gelungen, zahlreiche interne und externe Schwierigkeiten zu überwinden.

Ebenso bewegt mich die Erkenntnis, dass Träume Wirklichkeit werden können, wenn man Beharrlichkeit und Liebe zu seinem Beruf mitbringt – in unserem Fall zur Vermittlung der Geisteswissenschaften.

25 Jahre Programa de Humanidades – ein Jubiläum im Zeichen der Geisteswissenschaften

Fotos: Karla Seemann

Gibt es einen Schülerjahrgang, der besonders in Erinnerung geblieben ist?

Alle Jahrgänge sind für mich wichtig. Eine besondere Anerkennung verdienen jedoch die ersten Generationen. Sie lernten gemeinsam mit ihren Lehrern, passten sich an Veränderungen an und stellten sich den unterschiedlichsten Herausforderungen.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Geisteswissenschaften heute im schulischen Bereich?

In unserer heutigen, äußerst komplexen Welt stehen die Geisteswissenschaften vor zahlreichen Herausforderungen. Zwei davon bereiten mir besondere Sorgen.

Die erste ist die zunehmende Geringschätzung der Geisteswissenschaften in einer Welt, in der vor allem das als wertvoll gilt, was einen unmittelbaren praktischen Nutzen hat.

Die zweite Herausforderung ist die zunehmende Beschleunigung unseres Alltags durch die Technologie. Chilenische Jugendliche verbringen fast 45 Stunden pro Woche in sozialen Netzwerken. Das ist geradezu unglaublich.

Dadurch bleibt kaum noch Zeit zum Lesen, für Gespräche, zum Nachdenken oder auch einfach für Muße.

Die Geisteswissenschaften brauchen jedoch genau diese Voraussetzungen. Der Mensch benötigt Raum und Zeit, um über sich selbst und die Welt um ihn herum nachzudenken. Wenn dies fehlt, wird die geisteswissenschaftliche Bildung vor großen Schwierigkeiten stehen.

In einer Zeit, die von sozialen Netzwerken, künstlicher Intelligenz und einer Informationsflut geprägt ist: Welche Fähigkeiten sollten Schüler Ihrer Meinung nach unbedingt erwerben?

Besonders wichtig sind das Lesen, Gespräche, Diskussionen und die Fähigkeit zur Reflexion. Diese Kompetenzen helfen uns, nicht alles ungeprüft zu glauben, was uns in den sozialen Netzwerken begegnet.

Stattdessen ermöglichen sie uns, unterschiedliche Perspektiven zu analysieren, verschiedene Lösungswege zu entwickeln und uns schließlich an eine Welt anzupassen, die sich ständig verändert.

Gerade mit der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz werden die Geisteswissenschaften meiner Meinung nach noch unverzichtbarer. Denn ethische Werte und die Verantwortung für unser Handeln gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Ohne eine klare ethische Orientierung könnte künstliche Intelligenz letztlich unsere Menschenwürde untergraben.

Deshalb ist es so wichtig, dass unsere Schüler lernen, selbstständig nachzudenken und kritisch zu reflektieren. Künstliche Intelligenz ist ein wertvolles Instrument zur Wissensgewinnung, doch sie braucht eine Orientierung, die nur der Mensch geben kann.

Wie stellen Sie sich die Entwicklung des Programa de Humanidades in den kommenden Jahren vor?

Ich stelle mir vor, dass das Programm moderne Technologien zunehmend als Instrumente zur Wissensvermittlung nutzt. Gleichzeitig sollte es eine zentrale Rolle bei der ethischen Bildung unserer Schüler übernehmen, indem es das erworbene Wissen stärker mit der gesellschaftlichen Realität ihres Landes verknüpft.

Wissen, das nicht in größere Zusammenhänge eingeordnet wird, bleibt bedeutungslos. Deshalb müssen wir daran arbeiten, dass sich das Programm immer stärker mit den Problemen und Herausforderungen beschäftigt, die das unmittelbare Lebensumfeld der Schüler betreffen.

Wer weiß, vielleicht werden kreative Präsentationen über eine bestimmte historische Epoche künftig auch aktuelle Fragen aufgreifen und Lösungsansätze für Probleme entwickeln, die unseren Alltag prägen.

Wenn Sie das Programa de Humanidades in einem einzigen Satz beschreiben müssten: Was ist sein wichtigster Beitrag zur Bildung junger Menschen?

Kreativität kann in einem Umfeld erlernt werden, das die Menschenwürde achtet.