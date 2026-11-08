Martín Vidaurre fährt in die Weltspitze 

Von Karla Berndt und Silvia Kählert

La estrella chilena del mountain bike cierra la temporada 2026 en el tercer puesto del ranking mundial. En entrevista con el Cóndor, Martín Vidaurre Kossmann habla de sus próximos grandes objetivos.

Mit 26 Jahren gehört Martín Vidaurre zur Weltspitze im Mountainbike-Sport. «Der Sport nimmt einen zentralen Platz in meinem Leben ein», sagte er im Interview mit dem Cóndor.

«Diese Ausdauer zeichnet mich aus»

«2026 war ein schwieriges Jahr. Ich musste einige Verletzungen überwinden, aber am Ende konnte ich die Saison sehr gut beenden», erzählt der Chilene. Mit Platz drei der Weltrangliste erreichte er seine bislang beste Platzierung. Entscheidend sei seine Beständigkeit gewesen: «Man muss konstant bleiben. Diese Ausdauer zeichnet mich aus.» Besonders freut er sich, bereits das dritte Jahr in Folge zur Weltspitze zu gehören.

Seine Formkurve zeigte zuletzt steil nach oben. Beim Weltcup in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah feierte der Chilene seinen ersten Sieg der Saison im olympischen Cross-Country. Zwei Wochen später legte er in Lake Placid, New York, nach: Dort gewann er erstmals ein Short-Track-Rennen im Weltcup. Am folgenden Tag fuhr er im olympischen Cross-Country erneut aufs Podium und wurde Dritter – nur eine Sekunde hinter dem britischen Sieger Charlie Aldridge.

Auch bei der Weltmeisterschaft in Val di Sole in Italien überzeugte Martín. Im olympischen Cross-Country verpasste er als Vierter nur knapp eine Medaille. Insgesamt stand er damit 2026 mehrfach auf dem Podium und sammelte genügend Punkte, um am Ende der Saison auf Rang drei der UCI-Weltrangliste zu klettern.

«Immer realistisch bleiben»

Schon als Nachwuchsfahrer gehörte Vidaurre zu den größten Mountainbike-Talenten. 2021 wurde er U23-Weltmeister, 2025 gewann er als erster Chilene ein Rennen der Mountainbike-Weltcupserie. Seine Begeisterung für den Sport verdankt er auch seinem Vater Cristóbal Vidaurre, einer prägenden Persönlichkeit des chilenischen Mountainbikes. Heute bestimmt der Sport seinen Alltag. «Ich habe gelernt, dass man hundert Prozent seiner Zeit einsetzen muss, wenn man erfolgreich sein will», erklärt er. Dabei helfen ihm ein starkes Team und klare Ziele. «Dabei muss man aber immer realistisch bleiben und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen.»

Deutschland als Sprungbrett

Eine besondere Rolle auf seinem Weg an die Weltspitze spielte Deutschland. Vidaurre besuchte die Deutsche Schule Santiago und lebte und trainierte mehrere Jahre in Freiburg. «Die deutsche Sprache war das Sprungbrett meiner Karriere», betont er. «Ohne sie wäre ich heute wahrscheinlich nicht der Profisportler, der ich bin.» Als Gastfahrer eines deutschen Teams konnte er sich problemlos verständigen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Doch nicht nur sportlich habe ihn die Zeit in Deutschland geprägt. Eine wichtige Erkenntnis sei gewesen, dass man von jedem Menschen etwas lernen könne und die Erfahrungen anderer wertschätzen sollte. Bis heute ist die Verbindung eng: Etwa alle sechs Monate pendelt Vidaurre zwischen Chile und Deutschland.

Große Ziele und eine neue Verantwortung

Nun richtet sich sein Blick auf die kommenden Höhepunkte. Bei den Panamerikanischen Spielen 2019 in Lima gewann Vidaurre Bronze, vier Jahre später in Santiago Silber. Bei den nächsten Spielen 2027 in Lima soll es möglichst Gold werden. Noch größer ist das Ziel für 2028: die Olympischen Spiele in Los Angeles. Bei seinem Olympiadebüt in Tokio 2021 belegte Vidaurre Platz 20, in Paris 2024 wurde er Elfter. Der Sprung aufs olympische Podium scheint inzwischen durchaus realistisch.

Sein Vater Cristóbal traut ihm in Lima sogar den Sieg zu. Und auch für Los Angeles sieht er gute Chancen.

Doch Martín Vidaurre denkt längst nicht nur an seine eigene Karriere. Mit seinen Erfolgen ist auch das Bewusstsein für seine Vorbildfunktion gewachsen. «Mein persönliches Ziel ist es, weiterhin Kinder und Jugendliche dazu zu inspirieren, Sport zu treiben. Ich sehe das als eine Verantwortung, die im Laufe der Zeit immer größer geworden ist.» Chile verfüge über zahlreiche sportliche Talente, betont er. Das hätten gerade die Panamerikanischen Spiele 2023 in Santiago erneut gezeigt. Doch das Potenzial sei noch längst nicht ausgeschöpft. Mit entsprechender Förderung könnten es noch viel mehr junge Sportler an die internationale Spitze schaffen.

Martín Vidaurre hat sich mit 26 Jahren in der Weltspitze etabliert. Seine größten Erfolge könnten ihm allerdings noch bevorstehen.