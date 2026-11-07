Der Österreichische Verein in Chile wurde mit dem Ziel gegründet, die in Chile lebenden Österreicher zusammenzubringen, ihre Traditionen zu bewahren und die kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und Chile zu stärken. Diese Aufgabe zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Vereins, der über die Jahrzehnte hinweg seinen Wurzeln treu geblieben ist und sich zugleich dem gesellschaftlichen Wandel und neuen Generationen geöffnet hat.

Nuestros orígenes

Directorio 2026: Roberto Glucksmann, Susana Sakurada, Ulrike Dabsch, Paulina Jezierski, Andrés Carvajal y Fernanda Jorquera

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el restablecimiento de Austria como estado independiente, la organización «Austria Libre», que había alcanzado su principal objetivo político, se disolvió. Sin embargo, los austriacos residentes en Chile deseaban mantener sus vínculos y continuar reuniéndose en torno a su origen y cultura.

Con el apoyo del entonces embajador de Austria en Chile, Dr. Paul Zedtwitz, el 25 de noviembre de 1960, diecinueve socios fundadores firmaron los estatutos de la Asociación Austriaca de Chile. Su personalidad jurídica fue publicada en el Diario Oficial el 7 de abril de 1961. Su primer presidente fue el Dr. Paul Krassa, uno de los fundadores, quien asumió la responsabilidad de encabezar esta naciente institución y contribuir a la continuidad de los lazos entre los austriacos residentes en Chile. Por esta labor recibió en el año 1965 la más alta condecoración otorgada por el presidente de Austria.

Desde entonces, la Asociación ha mantenido su compromiso con la comunidad austriaca y sus descendientes, promoviendo la cultura, las tradiciones y el intercambio cultural entre Austria y Chile. Asimismo, entre sus objetivos se encuentra brindar apoyo a compatriotas y descendientes que atraviesen situaciones difíciles.

Alejandro Kolbe y Mónica Krassa, nietos de los fundadores de la Asociación, Alejandro Kolbe y Paul Krassa, respectivamente Preparación de galletas navideñas en un ambiente familiar

Una tradición que se renueva

Hoy, 65 años después, ese espíritu sigue presente en cada una de nuestras actividades. Lo que comenzó como una instancia de encuentro para la comunidad austriaca se ha transformado también en un espacio para compartir, aprender y transmitir una herencia cultural a quienes, aun habiendo nacido en Chile, mantienen un vínculo con Austria.

A través de celebraciones como Osterbrunch, Laternenfest y Nikolofeier, así como de encuentros en torno a la gastronomía, la música y las tradiciones, buscamos mantener viva la cultura austriaca y acercarla a las nuevas generaciones. La preparación de galletas navideñas, la celebración del Martinigansl, los encuentros «Stammtisch» y los momentos compartidos al son del acordeón son parte de esta experiencia que nos reúne y fortalece nuestros lazos.

La colaboración con la embajada y los cónsules honorarios de Austria en Chile, así como la comunicación permanente con nuestros socios, contribuyen a mantener viva una comunidad que se extiende más allá de Santiago.

Una historia que continúa

Estamos felices de que nuevos socios y amigos de Austria se sigan integrando a nuestra Asociación y de poder compartir con ellos nuestras actividades y temas de interés.

Después de 65 años, nuestra historia continúa gracias a quienes nos precedieron, a quienes hoy mantienen viva esta labor y a quienes se suman con entusiasmo para darle futuro.

Taller de manualidades de Pascua para los más pequeños Encuentro de socios y amigos de la Asociación Austriaca para compartir y conversar

Porque pertenecer a la Asociación Austriaca de Chile es mucho más que conservar las tradiciones de un país: es mantener vivo un vínculo entre culturas, generaciones y personas, construyendo día a día nuevos capítulos de una historia compartida entre Austria y Chile.

Texto y Fotos: Asociación Austriaca de Chile