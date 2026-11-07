180 Jahre Österreich und Chile 

Viel mehr als Mozart und Sachertorte

Austria y Chile están separados por unos 12.000 kilómetros. A pesar de la distancia, ambos países mantienen una sorprendente cantidad de vínculos, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX. A lo largo de casi dos siglos, esta relación se ha construido a través del comercio y la inmigración, además de estrecharse en ámbitos como la cultura, la ciencia y, cada vez más, la tecnología.

Der erste offizielle Kontakt geht auf die Jahre 1846/47 zurück. In einem Briefwechsel zwischen dem chilenischen Präsidenten Manuel Bulnes und Kaiser Ferdinand I. erkannte die Habsburg-Monarchie Chile als ersten Staat unter den ehemaligen spanischen Kolonien Südamerikas an. Das österreichische Interesse war zunächst vor allem wirtschaftlicher Natur. Besonders Händler aus Triest knüpften Handelsbeziehungen zu Chile. Bereits 1847 entstanden mehrere österreichische Honorarkonsulate, das wichtigste in Valparaíso. 1870 folgte ein Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag.

1856 kamen die ersten Österreicher nach Chile, die sich vor allem am Llanquihue-See niederließen.

foto: CC BY-SA 3.0 / Anaximander (talk)

Von Tirol nach Santiago

1856 kamen die ersten Österreicher ins Land. Es waren ursprünglich Zillertaler, die Tirol aus religiösen Gründen verlassen hatten. Sie folgten dem chilenischen Einwanderungsangebot und ließen sich vor allem am Llanquihue-See nieder. Bis heute erinnern Ortsnamen und Familiengeschichten an diese frühen Siedler. Besonders bekannt ist Nueva Braunau bei Puerto Varas. Der Ort erhielt 1875 seinen Namen von österreichischen Einwanderern aus dem damaligen Braunau in Nordböhmen. Einige Nachfahren der ersten Siedler leben noch immer auf dem Land, das ihren Vorfahren zugewiesen wurde. Insgesamt dürften sich im Laufe des 20. Jahrhunderts etwa 4.000 bis 5.000 Österreicher hier niedergelassen haben.

Eine neue Heimat für Verfolgte

Eine besonders prägende Verbindung entstand ab 1938. Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland mussten zahlreiche Österreicher ihre Heimat verlassen. Chile wurde für einige von ihnen zum Zufluchtsort. In Santiago gründeten österreichische Emigranten 1940 «Austria Libre». Die Organisation hatte bald rund 200 Mitglieder. Sie kümmerte sich nicht nur um soziale und kulturelle Belange der Emigranten, sondern setzte sich auch dafür ein, dass diese trotz der Auflösung des österreichischen Staates weiterhin als Österreicher anerkannt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. 1948 traf der erste österreichische diplomatische Vertreter in Santiago ein, 1952 wurden die Vertretungen zu Botschaften aufgewertet. 1961 entstand schließlich der Verein der Österreicher in Chile, der bis heute besteht.

Innovation als Brücke

Heute sind österreichische Unternehmen in verschiedenen Bereichen der chilenischen Wirtschaft aktiv. Nach Angaben des österreichischen Außenministeriums bearbeiten rund 500 Firmen den chilenischen Markt; mehr als 50 verfügen über eigene Niederlassungen. Manche dieser Firmen sind für die Chilenen auch im Alltag sichtbar. So ist österreichische Technologie in Chile sogar auf den Autobahnen präsent: Das Wiener Unternehmen Kapsch TrafficCom erhielt bereits 2007 den Auftrag, ein vollelektronisches Mautsystem für die wichtigsten Verkehrsverbindungen rund um Santiago zu errichten. Das Projekt umfasste Entwicklung, Montage, Inbetriebnahme sowie Wartung und Betreuung. Das Unternehmen ist bis heute mit Maut- und Verkehrslösungen in Chile aktiv. Ein anderes Beispiel ist die österreichische Firma Doppelmayr, die das technische System für die neue Seilbahn Teleférico Bicentenario liefert, die Providencia, Las Condes, Vitacura und Huechuraba verbinden wird. Auch der neue Teleférico Pío Nono am Cerro San Cristóbal basiert auf österreichischer Doppelmayr-Technologie. Er wurde 2026 eröffnet und verfügt über 24 Kabinen. Auf diesem Gebiet hat die Alpenrepublik lange Erfahrung – 2026 werden 100 Jahre Rax-Seilbahn gefeiert, eine der frühen touristischen Seilbahnen des Landes.

Die in diesem Jahr eröffnete neue Seilbahn Teleférico Pío Nono basiert auf österreichischer Doppelmayr-Technologie.

foto: Aton

Musik und Wissenschaft

Besonders lebendig ist die österreichische Präsenz im kulturellen Bereich. Klassische Musik, Ausstellungen und andere Kulturveranstaltungen bringen österreichische Künstler regelmäßig nach Chile. Hinzu kommen wissenschaftliche Kooperationen und Universitätspartnerschaften. Unter anderem bestehen Verbindungen zwischen chilenischen Hochschulen und Universitäten in Wien, Linz und Graz.

Aus den ersten Handelskontakten der Habsburgermonarchie wurde eine Einwanderungsgeschichte und schließlich eine moderne Partnerschaft in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Und während die Entfernung zwischen Wien und Santiago unverändert groß bleibt, ist die Verbindung zwischen beiden Ländern über die vergangenen 180 Jahre immer enger geworden.

2026 – Österreich feiert

270 Jahre Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Salzburg und Wien widmen dem Komponisten zahlreiche Veranstaltungen.

260 Jahre Wiener Prater



1766 öffnete Kaiser Joseph II. den zuvor kaiserlichen Jagdgrund für die Bevölkerung. Aus dem einstigen Jagdgebiet wurde einer der berühmtesten Vergnügungsparks Europas.

250 Jahre Burgtheater



1776 erhob Kaiser Joseph II. das bereits bestehende Burgtheater zum ‹Teutschen Nationaltheater›. Das heutige Burgtheater zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Bühnen.

250 Jahre Albertina



Die berühmte Wiener Kunstsammlung geht auf das Jahr 1776 zurück.

250 Jahre Stiftsbibliothek Admont



Der spektakuläre barocke Bibliothekssaal des Benediktinerstifts Admont wurde 1776 vollendet. Heute gilt er als eine der schönsten historischen Bibliotheken der Welt.